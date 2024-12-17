Подарок или наказание? За что российский новичок UFC получил топ-соперника в дебюте

Летом этого года на одном из турниров Претендентской серии Даны Уайта выступил российский тяжеловес Ризван Куниев. Для него это была вторая попытка отобраться в UFC, и с первого раза в 2021 году этого сделать не получилось, несмотря на победу. С того времени Куниев провёл всего три боя — в Eagle FC с Энтони Хэмилтоном, в PFL с Ренаном Феррейрой, и пресловутый бой на Претендентской серии с Уго Куньей. Везде Ризван победил, но бой с Феррейрой признали несостоявшимся из-за проваленного допинг-теста у россиянина.

Теперь Куниев попал в лучший промоушен мира и в декабре уже мог дебютировать в UFC, ему дали соперника в лице Мартина Будая (5-1 в UFC), но тот снялся из-за травмы. Ризван недолго горевал по этому поводу: «Мой бой 7 декабря отменился, но в UFC мне дали вариант ещё лучше. Всем, кто ждёт моего следующего боя, я скоро сообщу хорошие новости».

И не соврал — Куниеву дали бой с Кёртисом Блэйдсом, пятым номером рейтинга тяжёлого веса и человеком, который всего полгода назад бился за пояс временного чемпиона UFC с Томом Аспиналлом. А 22 февраля этот боец попытается остановить прорыв Ризвана в топ-5.

В целом за 2024 год в UFC отметились немалым количеством спорных матч-апов с точки зрения рейтингов, в том числе и в тяжёлом весе. Джон Джонс защищал пояс с восьмым номером Стипе Миочичем, а Шамиль Газиев после победы в дебюте (кстати, над Мартином Будаем) мог залететь в топ-10 через бой с Жаирзиньо Розенстрайком. В такой же ситуации был бразилец Джоната Диниз, встретившийся с Марчином Тыбурой. Теперь у Куниева карьерный поворот ещё круче. Причина банальная — дивизион переживает кризис, и в топ-15 входят такие люди, как Вальдо Кортес-Акоста или Тай Туиваса на серии из пяти поражений.

Тай Туиваса Фото: Mark Evans/Getty Images

Чтобы растрясти болото в тяжёлом весе, UFC пытается быстро завести в рейтинг бойцов, которые способны себя ярко проявить. Газиев уничтожил крепкого Будая — получил шанс, Диниз уверенно прошёл Остина Лэйна и Карла Уильямса — получил шанс. Теперь очередь Куниева, за которого говорят репутация сильного тяжа и выступления в лиге Хабиба, и Мика Паркина, который с 15-го места может заскочить на шесть строчек вверх через бой с Тыбурой.

Безусловно, в случае Куниева это аванс и подарок. В случае победы он очень сильно сократит дорогу к поясу, а это, как ни крути, главная цель бойцов в UFC. С другой стороны, часто такие подарки превращаются в наказание. UFC не зря удерживает звание лучшего промоушена мира, там совершенно другой уровень конкуренции. И точно так же внутри организации разные уровни. Часто бывает так, что боец приходит на хорошей серии побед в другой лиге, а в UFC получает серьёзного соперника и проигрывает. Сергей Павлович дебютировал боем с Алистаром Оверимом, шестым номером рейтинга на тот момент, и проиграл нокаутом. Бенуа Сен-Дени шёл на серии из пяти побед, получил резкое повышение оппозиции и отлетел в нокаут от Дастина Порье.

Ризван Куниев Фото: Chris Unger/Getty Images

Есть большой риск, что и для Куниева шанс ворваться в топ-5 обернётся разочарованием. Блэйдс — опытный соперник, давно подтвердивший свои притязания на место в числе лучших бойцов дивизиона и прошедший через поединки с очень серьёзной оппозицией. Не каждый сможет пройти столь жёсткий тест. Куниев не проигрывал с 2015 года, но при этом не впечатляет частота выступлений — девять боёв за девять лет плюс не самая впечатляющая оппозиция и годичная дисквалификация за допинг. Не лучший стартовый набор. Перекрывает ли всё это безусловно хороший набор навыков Куниева? Большой вопрос.

В любом случае надо порадоваться за то, что в теории мы можем получить уже третьего бойца в топ-5 тяжёлого веса лучшего промоушена. И если у Куниева получится, то и шансы на пояс в этом дивизионе возрастут. Понаблюдать за этим точно будет очень интересно.