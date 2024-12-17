В карьере Фьюри было много эпичных битв. Лучшие победы Цыганского короля

21 декабря – знаковая дата для профессионального бокса. Состоится грандиозный боксёрский вечер, украшением которого станет реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Они проведут второй поединок в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый бой остался за Усиком, который победил раздельным решением судей.

Карьера Цыганского короля (34-1-1) была полна ярких моментов и интереснейших поединков. Британец всегда славился умением устраивать из своих боёв шоу. Поэтому мы собрали самые запоминающиеся и огненные события с участием Фьюри. Выбираем лучший поединок Тайсона вместе!

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Лучшие бои Тайсона Фьюри Фото: Al Bello/Getty Images 1 место Второй бой с Деонтеем Уайлдером Второй поединок с Деонтеем Уайлдером состоялся 22 февраля 2020 года. Фьюри вышел на максимальной мотивации, поскольку в памяти были нокдауны, в которых Тайсон дважды побывал по ходу первого боя. И во время реванша Цыганский король поквитался с оппонентом сполна. В третьем и пятом раунде Бронзовый бомбардировщик рухнул в нокдаун. А в седьмом рефери вынужден был остановить поединок. Слишком уж однозначным было преимущество Фьюри, который буквально издевался над оппонентом. Фото: Al Bello/Getty Images 2 место Третий бой с Деонтеем Уайлдером 9 октября 2021 года была закрыта трилогия Цыганского короля с Деонтеем Уайлдером. На тот момент в противостоянии была одна ничья и одна победа Тайсона. Фьюри вновь не оставил Бронзовому бомбардировщику никаких шансов. Конечно, перевес на стороне британца был уже не таким, как во втором противостоянии. Но американец всё равно смотрелся довольно посредственно, ничем особенным удивить так и не смог. В итоге в 11-м раунде Фьюри поставил жирную точку. На этом противостояние было закончено, никакого смысла в четвёртом поединке не осталось. Фото: Harry How/Getty Images 3 место Первый бой с Деонтеем Уайлдером Первый поединок с Деонтеем Уайлдером состоялся 1 декабря 2018 года. Он не получился победным, но запомнился фанатам профессионального бокса навсегда. Американец шёл непобеждённым, имел рекорд 40-0 и выглядел настоящим монстром. Всю его мощь на себе прочувствовал и Фьюри. Тайсон рухнул в нокдаун дважды – в девятом и 12-м раундах. Каждый раз на Цыганском короле ставили крест – настолько тяжёлыми выглядели ситуации. Но Фьюри неизменно вставал и продолжал биться. Поэтому рефери выставили по итогам поединка ничью. А британец продемонстрировал настоящий спортивный героизм. Фото: Lars Baron/Getty Images 4 место Бой с Владимиром Кличко Один из самых важных поединков в карьере Цыганского короля. 28 ноября 2015 года британец вышел против Владимира Кличко (64-3). На тот момент это был самый статусный и удачный вариант для Тайсона. И Фьюри подходил к бою с непростым багажом проблем. Поединок получился непростым, в 11-м раунде с Цыганского короля даже сняли очко. В итоге дело дошло до судейского решения. Но все рефери однозначно приняли сторону Тайсона: 116-111, 115-112 (дважды). Важнейшей победа оказалась и по той причине, что после неё Фьюри едва не завершил карьеру. Цыганский король взял долгую паузу, которая продлилась практически три года. Фото: Julian Finney/Getty Images 5 место Бой с Диллианом Уайтом 23 апреля 2022 года в Великобритании состоялся громкий поединок соотечественников. На пути Цыганского короля оказался Диллиан Уайт (28-2). На кону стояли чемпионские титулы по версиям WBC и The Ring. Фьюри подошёл к поединку в прекрасном состоянии. Тайсон на протяжении шести раундов избивал оппонента. В рамках каждой трёхминутки он тотально превосходил соперника по количеству попаданий. Удивила и точность Цыганского короля – 31%. В итоге на последних секундах шестого раунда Фьюри поймал соперника на апперкот и уже не простил. Рефери практически моментально сигнализировал о нокауте. Фото: Steve Marcus/Getty Images 6 место Бой с Томом Шварцем После возобновления профессиональной карьеры Фьюри набрал мощный ход. А 15 июня 2019 года провёл бой с Томом Шварцем. Опытный немец имел в своём активе внушительный рекорд – 24-0. Вот только реальной оппозицией для Тайсона он так и не стал. Цыганский король быстро завладел инициативой и начал буквально уничтожать соперника. Шварц не дотерпел даже до третьего раунда. Уже во второй трёхминутке Фьюри пошёл вперёд. А за шесть секунд да её завершения отправил Тома в нокаут. Бой открыл британцу дорогу к статусным противостояниям и реваншам. Фото: Imago/ТАСС 7 место Бой со Стивом Каннингемом Один из непростых поединков в карьере Цыганского короля. 20 апреля 2013 года британец бился с американцем Стивом Каннингемом. Казалось, что Фьюри без особенных проблем сможет снести с пути соперника. Вот только уже во втором раунде Тайсон неожиданно оказался в нокдауне. В тот момент стало понятно, что просто совершенно точно не будет. И всё-таки Фьюри продемонстрировал характер, нашёл в себе силы и быстро переломил ход поединка. А к седьмому раунду разогнался настолько, что отправил оппонента в нокаут. Фото: Julian Finney/Getty Images 8 место Второй бой с Дереком Чисорой 29 ноября 2014 года британец столкнулся с Дереком Чисорой. Для соперников этот поединок стал реваншем. В первом бою довольно ожидаемо победу забрал Фьюри. А во втором поединке соперники выдали настоящее зрелище. Тайсон выглядел великолепно и молотил оппонента. Тому приходилось буквально выживать и терпеть. В девятом раунде Цыганский король начал тотально доминировать. В итоге после паузы между трёхминутками Чисора просто не встал с табуретки. А Фьюри одержал важнейшую победу и продолжил свой непобеждённый путь.

Мы собрали восемь ярких поединков с участием Цыганского короля. Но в карьере Фьюри было ещё много огненных противостояний. Считаете, что мы про что-то забыли? Оставляйте свои варианты в комментариях!