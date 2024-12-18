«Синяк Тайсона — не моя работа». Интервью с русским спарринг-партнёром Фьюри

До самого ожидаемого боксёрского боя-реванша года остаются считаные дни. Вторая поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри обещает стать по-настоящему эпичным.

Интриг в этом противостоянии великое множество, одна из загадок — как подготовился Цыганский король ко второму бою. Мы решили это выяснить, поговорив с одним из главных спарринг-партнёров британской звезды, нашим соотечественником Алексеем Дроновым — классным боксёром с профессиональным рекордом 4-0.

О чём расскажем:

Начало карьеры Дронова

— Алексей, для начала хотелось бы, чтобы вы рассказали немного о себе, о том, как и когда начали заниматься боксом.

— Боксом я начал заниматься в раннем детстве, лет с семи, наверное, точно даже не помню. Был ещё в неосознанном возрасте, но начал заниматься, потому что выбора как такового у меня не было. Мой отец был боксёром, он мастер спорта СССР и всегда знал, что если родится мальчик, то тоже станет боксёром. Так что у меня особо не спрашивали, хочу я идти на бокс или нет.

— До перехода в профессионалы у вас была любительская карьера. Расскажите о ней.

— Я провёл около 80 или 90 боёв в любителях, что не очень много. Отец ограждал меня от рядовых турниров, и я выступал преимущественно на ведущих соревнованиях: отобрался на первенство России, выигрывал юношеские Олимпийские игры, побеждал на взрослом чемпионате России. Ну а так сказать, что чего-то сверхъестественного добился на любительском ринге, не могу. Я даже не принимал участия в отборочных турнирах к Олимпиаде, к чему стремится каждый амбициозный спортсмен. И с учётом того, какая богатая олимпийская история у нашей страны в моём виде спорта, это, можно сказать, какое-то время была навязанная мечта. Но у меня так и не получилось поехать на Игры ввиду всех мировых обстоятельств.

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ Фото: РИА Новости

— А как вы принимали решение выступать по профи за океаном? Это не самое распространенное явление среди российских боксёров. Какие в этом плюсы или, может, минусы для боксёра?

— Мне тяжело сравнить, если честно, потому что в России на профессиональном ринге я не выступал. После чемпионата России, где я выиграл золотую медаль, мне поступило интересное предложение. Я познакомился с определёнными людьми, с которыми впоследствии стал работать, а после чемпионата мира в Ташкенте сделал операцию на руке и перебрался в Штаты.

Сейчас я на постоянной основе проживаю во Флориде, не учитывая периодические выезды в тренировочные лагеря и домой в Россию.

— Переход под крыло знаменитого тренера Шугархилла Стюарда дал толчок для развития? Что-то изменилось в подходе к тренировкам, к боям?

— Ну я так же продолжаю работать со своими тренерами из России. Меня ведут по карьере мой отец, мои старшие товарищи Магомедов Руслан Магомедович и Сулейманов Амир, который всегда знает, что я ем, во сколько ложусь спать. А с Шугархиллом мы сотрудничаем с июня 2024 года, когда он приехал во Флориду и начал работать там с Джаредом Андерсоном. У нас была предварительная договоренность, и вот с того момента мы уже лично познакомились и приступили к работе. У него немного своеобразный тренировочный процесс, но он одновременно похож на стиль из постсоветского пространства. Он делает упор на работу в челноке, на стойку, на постоянное движение в ринге, отдалённо его работа похожа на работу наших специалистов.

— Четыре боя за год, 4-0 в профи. На следующий год планируете сохранять такой же темп? Успеваете отдыхать между боями, сохраняя такой режим?

— Да, успеваю. В следующем году планируем провести как можно больше боёв — насколько это будет возможно. В этом году провёл четыре поединка, но было много отвлекающих факторов. Нужно было закончить с учёбой, сдать экзамены, затем проходил медицинское обследование, и оказалось, что у меня был хронический гайморит, уделил время лечению, и сейчас всё уже хорошо. Поэтому надеемся, что в следующем году будем боксировать ещё больше, но особо спешить сейчас смысла нет, потому что мне всего 22 года, мы постепенно набираем обороты и стараемся сделать всё грамотно.

— Есть для себя какая-то отметка, когда пора будет переходить к поединкам с боксёрами из топ-15 рейтинга?

— Честно говоря, каких-то конкретных дат и временных рамок мы себе не ставили. Конечно, хочется добраться до боёв с топовыми соперниками как можно скорее, но в то же время надо отметить, что у меня ещё идёт процесс адаптации после любительского ринга и опыта у меня маловато. В целом мы постепенно к этому идём, шаг за шагом.

Как попал в лагерь Фьюри

— Как вам довелось попасть в лагерь Тайсона Фьюри?

— Всё случилось благодаря Шугархиллу. Мы работали в одном зале с Джаредом Андерсоном, и он заметил меня во время тренировок, где я часто менял стойки, подошёл и сказал, что возьмёт меня в тренировочный лагерь Фьюри, когда тот будет готовиться к реваншу с Усиком. Мы подготовили все необходимые документы и, как только представилась такая возможность, сразу вылетели в лагерь.

— По ходу лагеря приходилось имитировать Усика или ставились другие задачи?

— Я не могу сказать, что способен полностью копировать Усика, потому что это большой мастер своего дела. Но у меня есть база постсоветского бокса, есть работа в челноке, к чему я добавляю что-то своё.

Я приехал в лагерь, когда уже шли основные спарринги, были высокая интенсивность и работа на максимум. Первый раз вообще зашёл с Тайсоном на один раунд. В следующий раз заходил уже на пять раундов с ним, затем — на семь. Нас было порядка пяти спарринг-партнёров, затем один уехал, другой тоже уехал, потому что у него был намечен свой бой, третий травмировался, и под конец остались только я и ещё один американский боксёр, которого я уже встретил здесь, в Саудовской Аравии, его так же, как и меня, пригласили посетить бой Фьюри. У каждого из спарринг-партнёров был свой стиль, и по своему видению Шугар ставил нас в ринг с Тайсоном.

— Про лагерь Фьюри много слухов. Кто-то говорит о проблемах с подготовкой, кто-то о том, что Тайсон решил серьезно набрать вес. Что из этого правда?

— Насколько помню, у Фьюри был вес в первом бою с Усиком около 260 фунтов — это почти 118 кг. Какой у него вес сейчас, сказать не могу, но он очень подвижный, быстрый, и с функционалкой у него абсолютно никаких проблем. Он очень хорошо готов, особенно если судить по последним спаррингам. Он проводил по 12-13 раундов, после которых ещё дорабатывал, заставляя себя делать максимум. Есть большая вероятность, что второй бой сложится совершенно по-другому, нежели предыдущий.

— Что должен сделать Фьюри, чтобы победить Усика? Какие моменты из первого боя нужно исправлять?

— Можно сказать, что он откровенно доминировал в ринге с Усиком, у него хорошо проходил мощный апперкот, который я тоже оценил на спаррингах, он оказывал давление, но в какой-то определённый период возможно потерял концентрацию и, возможно, устал. Перед подготовкой к первому бою я не был в его лагере и судить не могу, но сам Фьюри говорил в интервью, что бой с Усиком был близким и он не намерен менять свой тренерский состав или вносить какие-то кардинальные изменения в подготовку.

Ну а что касается того, что нужно сделать Фьюри, чтобы победить Александра? Я даже не знаю, если честно, потому что это действительно очень большой мастер, он способен держать высокий темп на протяжении всего боя и задаёт его сам. Это очень хорошо оснащенный технически боксёр, особенно для супертяжёлого веса. Ну и Фьюри ему ни в чём не уступает, поэтому сложно что-либо говорить и прогнозировать. Я вообще никогда не делал прогнозов и просто хочу дождаться этого боя, чтобы посмотреть, что будет в итоге в ринге.

Фьюри в жизни и на тренировках

— Вы говорили, что, даже смотря на бои таких бойцов, как Усик и Фьюри, можно многому научиться. А чему научились у Тайсона в совместных тренировках?

— Он постоянно сам себя заводит во время тренировок. Заставляет себя выйти за грани возможностей во время пробежек. У нас сначала была разминка, затем — небольшая пробежка, а потом начинались спринты в гору. Мы делали три блока по четыре спринта, в общей сложности 12 спринтов получается. И он во время этих спринтов говорил: давайте добавим ещё один блок. То есть уже 16 спринтов. Он постоянно старается сделать больше, чем положено, и это вызывает здоровую конкуренцию внутри лагеря, каждый старается повторить за ним то же самое количество подходов. Он заводит окружающих работать так же, как он, выходить против него в ринг всё большее количество раундов, проводить больше времени на снарядах.

Тайсон Фьюри Фото: Из личного архива Тайсона Фьюри

— Спарринг-партнёрам топ-бойцов обычно неплохо платят. С учётом того, что у вас только-только началась карьера, эти гонорары больше или меньше, чем выплаты за сами бои?

— Я говорю откровенно: пока ничего не получил за спарринги. Да и моя первоначальная цель была не заработать денег, а попасть в этот лагерь и потренироваться с Тайсоном Фьюри. Но посмотрим, что будет в конце, думаю, что заплатят, и я обязательно дам вам знать.

— А какой Фьюри сам по себе в жизни?

— Он очень уважительный и скромный человек. У них очень дружелюбная атмосфера в лагере, нет никаких конфликтов. Вместе с ним здесь вся его семья, его братья, кузены, нет только его отца.

В целом, конечно, Тайсон очень доброжелательный, но я старался лишний раз его не отвлекать. Потому что каждый раз, когда мы приходим на ОФП, человек шесть обязательно подойдут с ним сфотографироваться, все его дёргают, и поэтому я старался не быть такой обузой, а общался с ним только тогда, когда он сам ко мне обращался. Он интересовался, как я боксировал в любителях, как мне живётся в Штатах. И я знаю, что он часто помогает молодым боксёрам, поэтому Тайсон производит только хорошее впечатление.

— Это вы поставили ему в спарринге синяк, который попал на фото по завершении лагеря?

— Нет, это была не моя работа (смеётся).

— Есть боксёры, с которыми так же хочется поработать, провести спарринги?

— Откровенно говоря, никогда не задавался таким вопросом. Мне предлагали поработать с Филипом Хрговичем недавно, но мы уже готовили документы для того, чтобы принять участие в лагере Фьюри.

Ну в целом, конечно, хотелось бы поработать с любым из топовых боксёров супертяжёлого веса, с тем же Даниэлем Дюбуа или Агитом Кабайелом — в первую очередь для опыта, ну и чтобы показать им свои зубы.

Другие тяжеловесы и бой-реванш Бетербиев — Бивол

— Согласны, что сейчас Фьюри и Усик — это два сильнейших тяжа и другие пока не могут с ними конкурировать?

— Я не могу сказать, что те же Дюбуа, Джошуа и Кабайел далеко от них, потому что эти ребята тоже постоянно развиваются и прогрессируют. Дюбуа так вообще сейчас действующий чемпион, и он на том же уровне, что и Усик с Фьюри, я считаю. Про Агита Кабайела могу сказать, что являюсь большим фанатом его «творчества», особенно с учётом его последних поединков против довольно грозной оппозиции. Я очень ждал его поединка с Мартином Баколе, но, к сожалению, он не состоится, зато Агит проведёт бой против другого, не менее грозного соперника (22 февраля 225 года Кабайел встретится с китайцем Чжаном Чжилэем и оспорит временный титул WBC в супертяжёлом весе. — Прим. «Чемпионата»).

На самом деле, на таком уровне разница между бойцами минимальная, потому что все выдающиеся мастера, здесь уже всё зависит от мелочей в ринге — возможно, кто-то вышел на бой с простудой или что-либо ещё незначительное произошло, что в итоге может сильно повлиять.

— Ещё один предстоящий бой-реванш — Бивол — Бетербиев. Кто выиграл первый бой, на ваш взгляд?

— Я не пересматривал бой второй раз, смотрел только в прямом эфире. Но, вспоминая его, могу отметить, что поединок, конечно, был равным, однако Артур Бетербиев «воровал» раунды, если можно так выразиться, потому что он забрал концовку боя и пытался забрать концовку каждого раунда, работал предпочтительнее последнюю минуту каждого раунда. Он создавал видимость более сильного желания победить. На момент оглашения записок я думал, что результатом будет либо ничья, либо минимальная победа Бетербиева. В таком бою победа могла уйти куда угодно.

Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев Фото: Getty Images

— Кто должен быть фаворитом во втором бою и изменится ли как-то его рисунок?

— Ну, если учитывать стили, мне кажется, что Артур Бетербиев, который постоянно идёт вперёд и оказывает давление на своих соперников, сильно не поменяет свои стиль и стратегию в реванше. Артур — очень дисциплинированный боксёр и, несмотря на возраст, находится в великолепной форме.

Мне кажется, будут изменения в тактике у команды Дмитрия. Он наверняка станет действовать ещё активнее и сделает особый упор на заключительные, «чемпионские» раунды. Я никогда не делаю прогнозы на бои, но картина точно изменится в реванше.

— И последний вопрос,: когда вас самого ждать в ринге? Есть какие-то предварительные даты, место, соперник?

— Да, уже есть предварительная дата следующего боя — 15 февраля 2025 года во Флориде. Эту неделю буду в Саудовской Аравии — до поединка Фьюри с Усиком, затем надеюсь слетать домой в Россию и уже после новогодних праздников вылечу обратно в США, где и приступлю к подготовке. Времени много отдыхать нет, потому что меня уже будет ждать в зале мой старший товарищ, который станет надо мной издеваться. Но я к праздникам отношусь нейтрально, если честно. У нас в семье так повелось, что отец объявил выходными днями 31 декабря и 1 января, а уже 2 января все должны работать в зале.

Пройти опрос можно по ссылке.