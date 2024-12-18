Здесь подраться может даже рефери. Как Румыния удивляет мир дикими боями

В 2012 году в Румынии запустился ММА-промоушен Real Xtreme Fighting. За восемь лет лига завоевала репутацию сильнейшей у себя в стране, серьёзно расширилась и сотрудничала с такими лигами, как, например, Brave CF. Сам по себе промоушен RXF не выделялся ничем особенным до поры до времени — несколько ивентов в год, узнаваемые по местным меркам бойцы, приглашение топовых рефери (Хёрб Дин) на большие турниры.

Всё изменилось, когда популярность набрали поп-ММА. В Румынии решили, что этот жанр привлечёт гораздо больше внимания к лиге, и, в принципе, не прогадали. В материале для Casino Inside представители промоушена объяснили, что организация изначально появилась с намерением дать шанс бойцам заявить о себе на профессиональном уровне. А с 2022 года к выступлениям на турнирах стали привлекать местных поп-звёзд, что привело к росту популярности промоушена. В России мы тоже не раз наблюдали, как лиги привлекают актёров или даже депутатов к своим мероприятиям.

«Люди хотят видеть публичных людей, хотят битву характеров. Но мы хотим разнообразия. Хотим, чтобы все, кто хочет войти в клетку RXF, имели разные профессии, разное происхождение, и мы хотим давать шанс всем», — утверждается в том же материале на Casino Inside.

Что понимается под разнообразием? Например, за последний год, помимо обычных поединков в формате «один на один», RXF презентовала публике следующие варианты: бой в формате «два на два», бой в формате «двое на одного», бой в формате «парень и девушка против других парня и девушки», бой мужчины с женщиной, бой «две девушки против одной» и много всего другого. Нечто подобное практикуют в Epic Fighting в России.

Фото: Из личного архива Комсы

Не сразу, но это дало плоды в виде кликов и просмотров. Например, весной этого года завирусилась история с боем Мечи Чеди и Дастинеля против Александру Бобичиойу. Главным действующим лицом пытался стать Дастинель. Пока его напарник боролся у сетки с Бобичиойу, Дастинель пытался ворваться в эту разборку с разных сторон и каждый раз получал замечания от рефери Ямато Захарии.

После очередной попытки бойца поучаствовать в бою рефери отправил его на канвас неплохим киком в корпус, а потом ещё отвесил пощёчину лежащему Дастинелю. После этого Захария и вовсе вытолкал бойца из клетки. Бой прервали, потому что Чеди не стал продолжать драться без напарника, а Бобичиойу уверен, что мог бы победить в поединке. Рефери, в свою очередь, предположил, что Дастинель мог употреблять алкоголь и запрещённые вещества перед боем и вообще не понимал, с кем он должен драться. Зато сам Захария стал звездой после такого перформанса с пощёчиной.

Не так давно был ещё один вирусный эпизод из RXF. Там на турнире All Stars сначала зажгли три девушки, дравшиеся между собой, а потом всё внимание на себя перетянул местный тиктокер Костица Присекару. А вернее, его почти легендарный выход на бой. Он появился в шубе и с сигарой во рту под песню 50 Cent, но самое главное, что рядом на поводке шла девушка. Точнее, ползла на четвереньках.

Не менее интересно, что бился Присекару с женщиной по имени Флорисика Дансатаореа. Весь бой они друг друга провоцировали неприличными жестами, в некоторых моментах пытались зарубиться — и всё под овации публики. Присекару после поединка, который всё же носил выставочный характер, выдал сильное заявление: «Спасибо фанатам. Дальше я собираюсь биться с Yni Sebi (рэпер родом из Германии. — Прим. «Чемпионата»). Что касается этого боя, то я не боялся Флорисику, мы оба были сильны. Неважно, что она женщина, бой есть бой».

Забавно, кстати, что на тот бой некоторые букмекерские конторы принимали ставки и на Присекару давали коэффициент 1.55, на его соперницу — 2.15. Разумеется, большинство фанатов подвергают такие перформансы жёсткой критике, называют организаторов больными людьми и справедливо указывают, что все подобные шоу точно не пропагандируют спорт.

Но спрос рождает предложение, а судя по тому, что RXF не останавливается, дела у них идут неплохо. У организации уже довольно давно есть своя лига пощёчин RXF Slap Fighting. Самый известный эпизод оттуда случился в январе 2023 года, когда проходил 10-раундовый (к слову, у Даны Уайта в Power Slap максимум бывает пять раундов) поединок Александра Горшицы и Сорина Комсы. Победа досталась Комсе, а бонусом он получил увеличившуюся в полтора раза голову. Зато Конор Макгрегор тогда остался в восторге: «Абсолютно великолепная техника, поздравляю нового чемпиона в тяжёлом весе».

Сорин Комса Фото: Из личного архива Комсы

Несмотря на критику от фанатов, RXF по-прежнему генерирует вирусные моменты благодаря фрик-поединкам и точно продолжит это делать. Не удивляйтесь, если в ближайшее время в вашей ленте всплывут очередные видео из Румынии, где научились шокировать мир.