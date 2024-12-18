Теория заговора. Почему Усик должен обязательно проиграть Фьюри в реванше

21 декабря в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидят долгожданный реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри – один из самых ожидаемых поединков года.

Этот год в профессиональном боксе точно проходит под диктовку саудовских шейхов. Турки Аль аш-Шейху удалось перевезти на Восток лучших боксёров планеты и организовать поединки, которые никто не мог устроить.

В частности, конечно, речь идёт про противостояние Тайсона Фьюри и Александра Усика. В досаудовскую эпоху команды британца и украинца никак не могли сесть за стол переговоров, не сходились в том числе и в финансовой составляющей будущего поединка. Но Турки Аль аш-Шейх всё устроил, буквально озолотив супертяжей. Реванш станет ещё более прибыльным для обоих боксёров. По информации СМИ, на двоих Тайсон и Александр заработают $ 191 млн, причём $ 114 млн из них получит именно Усик – на правах чемпиона.

И, кажется, это предвестник того, что нас всё же ожидает трилогия. Об этом, к слову, уже складываются целые теории заговора. Мол, Фьюри бросил боксировать после седьмого раунда специально, отдал победу оппоненту, и что всё это – часть сценария. О таком начинаешь задумываться, когда видишь, о каких суммах идёт речь и какие суммы могут получить оба в потенциальном третьем поединке. Соответственно, в реванше должен победить Фьюри – опять же, согласно конспирологической теории.

Но звучит всё это, конечно, странно. Поверить в то, что на таком уровне могут проворачивать такие сценарии, сложно – это же всё-таки не бой Майка Тайсона и Джейка Пола, где всё было ясно ещё до поединка. Здесь на кону стояли не только миллионы долларов, но и чемпионские пояса и «нолик» в графе поражений – причём у обоих. И ради мифического реванша, которого могло и не состояться, никто бы не стал проигрывать. Да и Фьюри едва не был нокаутирован – вряд ли такое можно «наиграть».

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри Фото: Richard Pelham/Getty Images

Но при этом всё говорит о том, что в реванше должен победить именно Фьюри. Главные действующие лица мероприятия – Усик, Фьюри и Турки Аль аш-Шейх – уже вовсю заявляют не о реванше, а о трилогии – заглядывая за спину второму бою.

«После моей победы 21 декабря будет третий поединок, 100%. Трилогия должна состояться. Я собираюсь нокаутировать Усика, потому что мне нужна трилогия», – сказал Тайсон Фьюри.

Некоторые считают, что Усик и сам может задуматься о трилогии.

«Может, даже сам Усик захочет сделать так, чтобы победил Фьюри. С точки зрения бизнеса трилогия хороший ход. Может, Усик поймёт, что превосходит Фьюри, и по очкам отдаст бой, тогда трилогия состоится. Но если это будет наигранно, это будет всем видно. И умные люди не сделают трилогию. Зачем это нужно?» — сказал российский боксёр Магомед Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Статистика боксёров Фото: «Чемпионат»

Масла в огонь подливает и Турки Аль аш-Шейх. В видеобеседе с обоими бойцами босс саудовских спортивных развлечений недвусмысленно намекал на трилогию.

«Привет, Усик. Мы подготовились к твоему приходу. У нас на кухне найдётся место для ещё одного кролика. Кончай срывать мне все планы. Хочу третий бой. Хочу трилогию. Фьюри допустил много ошибок в первом бою, но сейчас он знает, в чём была проблема. Теперь тебе будет тяжело. Больше никаких танцев! Посмотрим. Александр, ты зря тратишь своё время на съёмки в фильме со Скалой [Дуэйном Джонсоном] и на танцы», — заявил Турки Аль аш-Шейх.

Турки Аль аш-Шейх Фото: Francois Nel/Getty Images

Согласитесь, после таких диалогов и симпатий к Фьюри со стороны шейха в трилогию верится уже охотнее, не правда ли? Нет, Усик, конечно, не будет проигрывать этот поединок специально – даже с мыслями о запредельно дорогом третьем поединке. Но если Аль аш-Шейх так хочет эту трилогию, то он сделает всё, чтобы она состоялась. Есть ведь, например, невидимая работа с судьями. Тяжело представить, что Усик нокаутирует Фьюри – у Александра нет такой мощи, да и Тайсон выживал в трилогии с Деонтеем Уайлдером. А вот вероятность, что бой дойдёт до судейского решения, крайне высока. И там вполне могут поднять вверх нужную руку – не стоит далеко ходить за примерами, когда судейские решения вызывали, мягко говоря, недоумение.

Победа Фьюри судейским решением в реванше, кажется, мало у кого сможет вызвать недоумение, если она, конечно, не будет выглядеть сильно уж притянутой – хотя и этому удивляться не стоит. Всё-таки Турки Аль аш-Шейх сейчас является главной фигурой в мировом боксе – в его руках судьбы контрактов и в какой-то степени судьбы победителей. Если очень захотел провести трилогию среди боксёров, которые уже попали в его сети, вероятнее всего, он этого добьётся. И даже, например, крайне спорное судейское решение в пользу британца можно обыграть в свою пользу – сразу после боя заявить о своём несогласии с мнением рефери (где-то совсем недавно это было) и организовать желанную трилогию под предлогом восстановления справедливости.

Усика ведь, к слову, могут «прихватить» и в ринге. Где-то наказать и снять балл, где-то не отреагировать на нарушения и «грязный» бокс от Фьюри — всё это обязательно будет. И может сказаться на итоговом результате. Да и британец сейчас больше мотивирован в спортивном плане – жажда отомстить за поражение, возвращение поясов и желанная трилогия придадут Тайсону нужный настрой.

Всё складывается не в пользу Усика, но этот боксёр уже неоднократно проходил через сложнейшие испытания в карьере. Он точно не выйдет отбывать номер, вопрос, сможет ли он в этот раз противостоять не только сопернику, но и главной персоне в боксе, а также, возможно, судьям и болельщикам?