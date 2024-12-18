Топурия — спасение UFC. Его переход сделает круче сразу три дивизиона

2025 год обещает стать очень громким для фанатов смешанных единоборств. А всё потому, что организация готовит большое количество огненных поединков и событий. Свой переход в лёгкую весовую категорию активно анонсирует Илия Топурия. Грузино-испанский чемпион катком проехался по всему своему дивизиону. А теперь горит желанием штурмовать вторую вершину. Эль Матадор буквально требует бой с Исламом Махачевым. Правда, пока лига не дала официальных подтверждений. Но, кажется, ничего лучше прямо сейчас просто не придумать. А переход Топурии станет спасением сразу трёх дивизионов.

Во-первых, вздохнёт спокойно полулёгкий вес. Там рвутся к вершине новые лица – Диего Лопес, Мовсар Евлоев. А всех топов дивизиона Илия уже перебил, причём сделал это крайне убедительно. Александр Волкановски и Макс Холлоуэй полностью прочувствовали на себе всю мощь Илии. Если Эль Матадор оставит пояс, он возродит динамику полулёгкого веса. Слишком уж редко в последнее время там менялись чемпионы. Сначала тотально доминировал Великий, теперь его место занял грузино-испанский боец. От такого отсутствия интриги в борьбе за пояс фанаты постепенно начинают уставать.

Илия Топурия Фото: Aldara Zarraoa/WireImage

Во-вторых, это прекрасная возможность встряхнуть лёгкий вес. Слишком уж там всё очевидно. Единственной реальной оппозицией для Махачева выглядит Арман Царукян. Но если в январе Исламу проиграет и он… То россиянин на долгие годы останется доминирующим чемпионом, который колотит посредственную оппозицию. К сожалению, лёгкий вес переживает непростые времена. В топе 35-летний Дастин Порье, его ровесник Чарльз Оливейра, 36-летний Джастин Гэтжи. Приход Топурии в дивизион – новая кровь. Причём именно та, которая может шуметь в лёгком весе долгие годы.

Конечно, Топурия совершает рискованный ход. Если он проиграет Махачеву, то лишится «нолика» и грандиозного наследия. Но складывается ощущение, что даже это не помешает Илии со временем завоевать чемпионский пояс в лёгком весе. Ислам не вечен – совсем скоро он, как и Хабиб Нурмагомедов, может задуматься о том, чтобы положить перчатки в центр октагона. И тогда на авансцену выйдет Топурия, который будет одним из самых ярких парней в дивизионе. И это касается не только самого октагона, но и того, как Илия ведёт себя за пределами клетки.

В-третьих, с появлением Топурии в лёгком весе может измениться позиция Махачева. Пока он рвётся пойти за вторым чемпионским поясом в полусредний вес. И даже не потому, что так сильно хочет войти в историю. Просто лёгкий дивизион уже не предлагает тех вызовов, которые намерен получать Ислам. А вот потенциальный поединок с Илией – громкое событие. Поэтому Махачев вполне может остаться в своём дивизионе. А это настоящее спасение для полусреднего веса. Там в последнее время наметилась очень хорошая динамика. Чемпионы сменяются, поколение подрастает. А Ислам мог перекрыть дорогу невероятным талантам: Шавкату Рахмонову, Иану Гарри.

Белал Мухаммад и Шавкат Рахмонов Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Конечно, Топурия в этом всём преследует исключительно свои цели, не сильно думает о благополучии организации. Но совершенно точно может стать настоящим спасением UFC. От перехода Илии зависит будущее сразу трёх дивизионов.