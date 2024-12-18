UFC 311: долгожданный реванш Махачева и Царукяна, брат Хабиба в шаге от пояса! LIVE

В ночь с 18 на 19 января состоится первый номерной турнир 2025 года – UFC 311. На нём выступят сразу несколько бойцов из России. Первым в клетку выйдет Тагир Уланбеков. Его соперником станет американец Клейтон Карпентер.

В соглавном событии вечера в октагоне сойдутся Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов. Брат Хабиба наконец-то получил титульную возможность. На кону будет стоять чемпионский пояс в легчайшем весе.

В главном бою состоится долгожданный реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна. Они будут биться за пояс чемпиона в лёгкой весовой категории. Первый поединок между этими соперниками остался за Махачевым.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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