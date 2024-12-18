UFC 311: долгожданный реванш Махачева и Царукяна, брат Хабиба в шаге от пояса! LIVE

В ночь с 18 на 19 января состоится первый номерной турнир 2025 года – UFC 311. На нём выступят сразу несколько бойцов из России. Первым в клетку выйдет Тагир Уланбеков. Его соперником станет американец Клейтон Карпентер.
В соглавном событии вечера в октагоне сойдутся Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов. Брат Хабиба наконец-то получил титульную возможность. На кону будет стоять чемпионский пояс в легчайшем весе.
В главном бою состоится долгожданный реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна. Они будут биться за пояс чемпиона в лёгкой весовой категории. Первый поединок между этими соперниками остался за Махачевым.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
⚡️ Тренер Махачева отреагировал на тренировки Царукяна с бойцом, нокаутировавшим Ислама
Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC Ислама Махачева, прокомментировал совместные тренировки Армана Царукяна с бразильцем Адриано Мартинсом, побеждавшим его бойца.
«Я считаю, что это бесполезно. У Адриано хороший левый хук, он ударил и точно попал. Это был один удар, дело не в том, как прошёл бой. Я не думаю, что от этого есть хоть какая-то польза. Этот бой был слишком давно, чтобы проводить какие-либо сравнения. Мартинс попал, вот и всё», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.
🤔 Нурмагомедов ответил, считает ли он Яна более опасным соперником, чем Двалишвили
Топовый и непобеждённый боец UFC россиянин Умар Нурмагомедов ответил, считает ли он бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе соотечественника Петра Яна более опасным соперником, чем действующего обладателя титула UFC в категории до 61 кг Мераба Двалишвили.
«Я не хочу говорить о Петре Яне как о сопернике до тех пор, пока этот бой не назначен. Потому что каждый раз какие-то неприятные разговоры — то с его стороны, то потом это всё начинается с моей стороны. За нас болеют очень много фанатов из России, и говорить о бое… Я хотел бы оставить этот разговор на тот момент, когда назначат бой с ним. Вдруг ему сейчас бой дадут и он проиграет. И никакого смысла в этом разговоре не будет. Поэтому если дадут, объявят нам бой, мы поговорим. А так — я считаю, что это топовый боец», — приводит слова Нурмагомедова издание «Спорт-экспресс».
😂 Ислам Махачев — о турнире UFC 311: мне жалко Хабиба
Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев выразил слова сожаления в адрес легендарного экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который будет секундировать во время турнира UFC 311 сразу трёх бойцов (Тагира Уланбекова, Умара Нурмагомедова и Ислама Махачева).
«Мы постараемся его не беспокоить, но это будет долгая ночь для него. От первого поединка в карде – Тагир Уланбеков будет биться, затем Умар и я. Мне жалко Хабиба, это будет долгая ночь для него (смеётся)», — сказал Махачев на пресс-конференции.
😱 Хавьер Мендес ответил, в чём Двалишвили превосходит Умара Нурмагомедова
Хавьер Мендес, тренер россиянина Умара Нурмагомедова, высказался о предстоящем поединке своего бойца за титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) с грузином Мерабом Двалишвили.
«Это самый тяжёлый вызов для Умара. И мы должны быть готовы к пяти тяжёлым раундам, а не к трём или четырём. Потому что Мераб может пройти и 10. И моя сложнейшая задача – справиться с его темпом. Потому что Мераб не останавливается.
Если говорить о приёмах, он не опаснее Умара, то же касается и стойки. Но если говорить о борьбе, то у него, как я считаю, есть небольшое преимущество. Однако Умар тоже умеет проводить тейкдауны. И Умар повалит его. Мы не будем этого избегать», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.
😤 «Это было безумно». Ислам Махачев назвал тяжелейший бой в карьере
Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев признался, что считает первый поединок с австралийцем Алексом Волкановски тяжелейшим в своей карьере.
«Да, первый бой с Царукяном был одним из сложнейших, конечно, но это не самый тяжёлый бой. Пять раундов с Волкановски… Это было безумно. Мой пульс перевалил за 200 (улыбается). Возможно, я недооценил Армана, потому что он вышел на коротком уведомлении», — сказал Махачев в интервью ESPN.
Где смотреть турнир UFC 311 с главным боем Ислам Махачев – Арман Царукян
Посмотреть трансляцию турнира UFC 311 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🕘 Ислам Махачев ответил, способен ли досрочно победить Царукяна в реванше
Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о предстоящем реванше с соотечественником Арманом Царукяном.
«Что может мне усложнить бой? Те же вещи. В первом бою я не знал его бэкграунд, он защищался от моей борьбы, он жёсткий, и поэтому дал мне непростой бой. Но сейчас я знаю всё, на что он способен. Могу ли я финишировать его? Думаю, да. Чарльз [Оливейра] едва не задушил его в каждом из раундов», — сказал Махачев в интервью ESPN.
Дата и время турнира UFC 311 с боем Мераб Двалишвили – Умар Нурмагомедов
Турнир UFC 311 состоится в ночь с 18 на 19 января. Ранние прелимы стартуют в 02:00 по московскому времени, предварительные бои – в 04:00. Главный кард начнётся в 06:00 мск.
🐻 «Можешь ты придержать его?» Махачев пожаловался на Хабиба в интервью Кормье
Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев высказался о подготовке к бою на UFC 311 под руководством Хабиба Нурмагомедова в интервью их общему товарищу и члену Зала славы американцу Даниэлю Кормье.
Махачев: «Ты можешь присоединиться к нам, чтобы придержать его немного. Потому что он не слушается Хавьера [Мендеса]! Я постоянно говорю Хавьеру: «Хавьер, ты главный тренер, ты старше него, останови его!»
Кормье: «Он – психопат, его никто не контролирует».
Махачев: «Может, ты сможешь?»
Кормье: «Я не могу!»
«Махачев: «Пытайся, пытайся».
Полный кард турнира UFC 311 с главным боем Ислам Махачев – Арман Царукян
- Ислам Махачев — Арман Царукян;
- Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов;
- Иржи Прохазка — Джамал Хилл;
- Бенеил Дариуш — Ренато Мойкано;
- Кевин Холланд — Ренье де Риддер;
- Джонни Уокер — Богдан Гуськов;
- Пэйтон Талботт — Раони Барселос;
- Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак;
- Закари Риз — Седрик Дюма;
- Грант Доусон — Диего Феррейра;
- Кэрол Роса — Айлин Перес;
- Ринья Накамура — Муин Гафуров;
- Рики Турсиос — Бернандо Сопай;
- Тагир Уланбеков — Клэйтон Карпентер.