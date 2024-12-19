Пресс-конференция Усик – Фьюри 2: Цыганский король готов закатить очередное шоу. LIVE

21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт большой боксёрский вечер. В главном событии бой-реванш проведут супертяжеловесы Александр Усик и Тайсон Фьюри, а на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

18 мая этого года боксёры уже встречались на ринге, и Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, победив Фьюри раздельным решением судей. После этого победитель отказался от пояса IBF, чтобы не проводить обязательную защиту. Усик выбрал незамедлительный реванш с Фьюри, который тут же назначили на конец года.

Сегодня, 19 декабря, состоится пресс-конференция, на которой соперники получат возможность блеснуть остроумием, а также провести стердауны.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.

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