Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Пресс-конференция Усик – Фьюри 2, 19 декабря 2024, онлайн-трансляция, лайв, где смотреть, Бой Александр Усик — Тайсон Фьюри 2

Пресс-конференция Усик – Фьюри 2: Цыганский король готов закатить очередное шоу. LIVE
Сергей Сорокин
Пресс-конференция Усик – Фьюри 2
Комментарии
Соперники получат возможность блеснуть остроумием перед реваншем.

21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт большой боксёрский вечер. В главном событии бой-реванш проведут супертяжеловесы Александр Усик и Тайсон Фьюри, а на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

18 мая этого года боксёры уже встречались на ринге, и Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, победив Фьюри раздельным решением судей. После этого победитель отказался от пояса IBF, чтобы не проводить обязательную защиту. Усик выбрал незамедлительный реванш с Фьюри, который тут же назначили на конец года.

Сегодня, 19 декабря, состоится пресс-конференция, на которой соперники получат возможность блеснуть остроумием, а также провести стердауны.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.

Собрали все самые главные подробности предстоящего турнира:
Александр Усик — Тайсон Фьюри: соперники прибыли в Саудовскую Аравию! Бой всё ближе. LIVE
Live
Александр Усик — Тайсон Фьюри: соперники прибыли в Саудовскую Аравию! Бой всё ближе. LIVE

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Где смотреть пресс-конференцию перед боем Александр Усик – Тайсон Фьюри 2 Дата и время пресс-конференции перед боем Александр Усик – Тайсон Фьюри 2 Где смотреть турнир с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри Дата и время турнира с боем Усик – Фьюри Полный кард турнира с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри
Live Сергей Сорокин

🤝 Спарринг-партнёр Александра Усика сравнил его с величайшим Мохаммедом Али

Итальянский проспект супертяжёлого дивизиона Джованни Скудери, который был одним из спарринг-партнёров действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика перед его реваншем с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри, сравнил Усика с величайшим Мохаммедом Али.

«Я снова прошёл целый лагерь с Усиком, и для меня было честью во второй раз пройти всё это. В общей сложности я провёл 70 раундов против него. Я нахожусь в отличных отношениях со всей командой Александра, поэтому проводил с ним не только спарринги, но и тренировался тоже с ним на протяжении всего времени. Слышал о том, как он помогает своему народу, как помогает нуждающимся людям, и восхищался им, потому что это реально Мохаммед Али нашего времени», — сказал Скудери в интервью YouTube-каналу Luckypunch.

09:52 Сергей Сорокин

Где смотреть пресс-конференцию перед боем Александр Усик – Тайсон Фьюри 2

«Чемпионат» расскажет о всех самых интересных событиях пресс-конференции в своей онлайн-трансляции.

09:51 Сергей Сорокин

🔥 Фьюри рассказал, какую победу считает главной в своей жизни

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал о том, какую победу считает главной в своей жизни, и она была добыта им не на боксёрском ринге.

«Не считаю, что свою самую большую победу в жизни я одержал на ринге. Я возвращался после самоубийства. Я находился в тяжелейшем отчаянии. Просто выйти в ринг и провести бой с каким-то клоуном — это несравнимо с тем, через что мне пришлось пройти», — приводит слова Фьюри DAZN.

09:50 Сергей Сорокин

Дата и время пресс-конференции перед боем Александр Усик – Тайсон Фьюри 2

Пресс-конференция перед боем Александр Усик – Тайсон Фьюри состоится сегодня, 19 декабря. Она начнётся в 18:00 по московскому времени.

09:50 Сергей Сорокин

3️⃣ Уоррен: в контракте реванша Фьюри с Усиком прописан третий бой

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен раскрыл детали контракта на реванш между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBC, WBA и WBO в этом дивизионе Александром Усиком, где отмечен пункт о проведении третьего боя.

«В контракте реванша прописан третий бой. И так оно и будет, если Тайсон одержит победу во втором бою, и при условии, что никто из них не решит уйти в отставку, завершив карьеру», — приводит слова Уоррена DAZN.

09:49 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри

В России показывать турнир с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри на данный момент не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

09:49 Сергей Сорокин

🗣 Тайсон Фьюри кратко высказался о реванше с Усиком после открытой тренировки

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри был очень краток и угрюм во время беседы с журналистами после открытой тренировки перед реваншем с действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом дивизионе Александром Усиком.

Журналист: Какие сюрпризы вы готовите на субботу?

Фьюри: Много боли. Очень много боли.

Журналист: В прошлый раз вы были гладко выбриты, а теперь – с большой бородой. До боя планируете побриться или оставите бороду?

Фьюри: Будет много боли.

Журналист: Я так понимаю, это ваш девиз на этот бой?

Фьюри: Боль. Нереальная боль.

Журналист: Больше никакого трэш-тока от вас?

Фьюри: Большой урон.

09:48 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с боем Усик – Фьюри

Турнир с главным поединком Александр Усик – Тайсон Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бойцовский вечер начнётся в 18:00 по московскому времени.

09:47 Сергей Сорокин

👨‍⚖️ Объявлена бригада судей, которая обслужит реванш Тайсона Фьюри с Александром Усиком

Второй бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и британским бывшим чемпионом мира в этом дивизионе Тайсоном Фьюри будет обслуживать новая бригада судей, несмотря на то что поединок, как и в первый раз, проходит в Саудовской Аравии и санкционирован той же Ближневосточной комиссией профессионального бокса.

Рефери в ринге — пуэрториканец Роберто Рамирес-младший. Боковые судьи — Херардо Мартинес (Пуэрто-Рико), Пэт Морли (США), Фернандо Барбоса (США).

09:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри

  • Александр Усик (22-0, 14 KO), Украина — Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO), Великобритания;
  • Сергей Богачук (24-2, 23 KO), Украина — Ишмаэль Дэвис (13-1, 6 KO), Великобритания;
  • Мойзес Итаума (10-0, 8 KO), Великобритания – Демси Маккин (22-1, 14 KO), Австралия;
  • Джонни Фишер (12-0, 11 KO), Великобритания – Дэвид Аллен (23-6-2, 18 KO), Великобритания;
  • Айзек Лав (25-2-3, 8 KO), Великобритания – Ли Макгрегор (14-1-1, 11 KO), Великобритания;
  • Даниэль Лапин (9-0, 3 KO), Украина – Дилан Колин (14-0, 4 KO), Франция;
  • Андрей Новицкий (13-0, 10 KO), Украина – Эдгар Рамирес (10-1-1, 4 KO), Мексика.
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android