Прощание с шейхами. Кто должен стать соперником Немкова в последнем бою в PFL

Осенью 2024 года Вадим Немков сообщил, что у него истекает контракт с PFL (и Bellator) и он готовится стать свободным агентом: «Мысли о UFC? Ну, конечно, есть. Когда будут переговоры? Сейчас до конца ноября надо дожить, во-первых. Будем решать по факту. По мере поступления вопросов. Когда я подписывал контракт, он был на два года. Либо четыре боя. Вот два года истекают в конце ноября — начале декабря. Что будет дальше, пока не могу точно сказать. Сейчас разговариваем с организацией, чтобы нам дали какую-то конкретику и планы развития дальнейших выступлений. Где интереснее будет выступать − в UFC или в Bellator? В первую очередь на условия смотреть надо, чтобы они были выгодными для меня».

Вадим Немков Фото: Getty Images

В лиге отреагировали оперативно и сообщили, что на самом деле контракт Немкова истекает весной 2025 года, но сильно сути это не меняет — если в PFL не найдут способа давать Вадиму бои с устраивающей его частотой, то он уходит. Россиянин уже неоднократно говорил, что устал ждать поединков, он постоянно находится в лагере и не бьётся, а когда стал страхующим боя Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра, то его оттуда убрали по прихоти камерунца.

А история с тем, как у Вадима менялся соперник на январский турнир PFL в Дубае — цирк. Сначала был назначен никому не нужный бой с Анте Делией, который, как выяснилось, ещё и травмирован. Затем анонсировали замену в лице Кори Андерсона, хотя Немков даже не подписывал контракт и назвал всё это «дешёвым разводняком». В итоге трилогия с Андерсоном отменилась, россиянин сидит без соперника, и его простой тянется с февраля, когда он выступил на турнире «PFL vs Bellator» и разобрался с бразильцем Бруно Каппелоццей.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Так или иначе, Немков наверняка рассчитывает провести последний бой под эгидой организации, прежде чем уйти в другой промоушен. И опций в плане выбора соперников у него совсем немного.

Есть фантастический вариант в лице Фрэнсиса Нганну. Камерунец осенью вернулся в ММА и уверенно переехал Ренана Феррейру, но всем очевидно, что приоритет Хищника — бокс. Кроме того, с кем ему драться в PFL по правилам ММА? От Немкова он открестился даже в качестве страхующего, а вызовы от другого россиянина Дениса Гольцова вряд ли его действительно соблазняют. По сути, был только Феррейра, который заработал кое-какой хайп, но быстро его потратил в первом же раунде с Нганну. Шансов, что Фрэнсис согласится на бой с молчаливым Немковым, не более 1%.

Заслуженный вариант для Немкова — Райан Бейдер. Вадим был доминирующим чемпионом в полутяжёлом весе в Bellator и первым номером рейтинга P4P в промоушене. Как правило, это даёт некоторые привилегии, но не в случае с Немковым. В феврале можно было понять, почему Бейдера свели с Феррейрой, но что мешало за год организовать титульный бой в тяжёлом весе? Возможно, есть объективные причины, однако их не озвучивают ни Бейдер, ни лига. Исходя из этого, можно сделать вывод, что американец избегает боя с Немковым. Для самого Вадима это был бы идеальный расклад — взять второй пояс и уйти покорять новые вершины. Шансов на это больше, чем на бой с Нганну, но глобально в это слабо верится.

Ещё один вариант — Ренан Феррейра. Вероятно, бразилец снова захочет присоединиться к регулярному сезону PFL, поэтому у Немкова есть всего пара месяцев, чтобы успеть заполучить бой с Феррейрой. С медийной точки зрения это хороший бой, к тому же, откровенно говоря, в PFL не так много тяжей, с которыми можно устроить интересный поединок для Вадима. К примеру, того же Анте Делию россиянин откровенно назвал проходным соперником. Феррейра не проходной, но и шансов его заполучить меньше, чем кого-нибудь другого.

Ренан Феррейра Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Наиболее вероятно, что Немкову придётся соглашаться на тех самых проходных соперников. Или, к примеру, на Дениса Гольцова, ставшего победителем регулярного сезона. Это крайне маловероятно, а бой с финалистом Олегом Поповым и вовсе невозможен. Есть такие варианты, как Линтон Васселл или Тимоти Джонсон. Ничего в спортивном и медийном плане такие бои Немкову не дадут, зато станут своеобразным прощанием с шейхами, а победа поможет продлить победную серию.

С каждым днём вероятность, что Вадим всё же останется в PFL, очень быстро уменьшается. Болельщики хотят увидеть его в UFC, и, скорее всего, в 2025 году мы этого наконец-то дождёмся.