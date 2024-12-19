Реальные цыгане или самозванцы? Изучаем, почему семья Фьюри не подходит под стереотипы

21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт большой боксёрский вечер. В главном событии бой-реванш проведут супертяжеловесы Александр Усик и Тайсон Фьюри, а на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Цыганский король намерен взять реванш у соперника, который оказался сильнее в первом поединке. Многие задаются вопросом о том, почему именно Фьюри носит такое прозвище. И если Тайсон – действительно цыган, то как он начал представлять именно Великобританию на международной арене? «Чемпионат» решил разобраться в истории и происхождении одного из лучших боксёров на планете.

Фьюри действительно появился на свет в семье кочевников. И именно это – важный момент. В Великобритании скитальцы – это не те цыгане, которых мы себе сразу представляем. Тайсон родился в семье ирландцев, пусть и бродяг. Кроме того, в родословной британского боксёра было много прославленных бойцов. Предки занимались кулачными боями и достигали больших успехов. А самое главное, прозвище Цыганский король досталось от прадеда – Отея Бёртона. Того считали непобеждённым бойцом. И именно его нарекли так первым.

Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

Теперь о разнице. В Великобритании действительно выделяется два вида цыган. Первый – настоящие этнические. Они являются выходцами из Индии, говорят на цыганском языке. А вот вторые – ирландские путешественники. Говоря иначе, это такие европейцы, которые сознательно приняли кочевой образ жизни и придерживаются его. Специально проводились генетические исследования, которые ещё более чётко позволяют ответить на вопрос о том, насколько близки эти группы. Согласно их результату, ирландские кочевники – это коренное население Ирландии. Конечно, в плане быта и устоев они очень походят на цыган. Но фактически…

Стоит отметить, что Тайсон сейчас вполне мог представлять Ирландию. А всё потому, что на старте любительской карьеры он часто менял клубы. Выступал и за ирландские, и за британские. Любопытно, что народы вряд ли можно назвать дружественными. Поэтому в итоге Фьюри пришлось выбирать. У Цыганского короля был ирландский паспорт, он выступал за сборную. Но покинул национальную команду, когда вскрылась вся правда. В итоге Тайсон окончательно стал британцем. А Ирландия потеряла в его лице одного из самых великих боксёров современности.

Тайсон Фьюри Фото: Julian Finney/Getty Images

Стоит отметить, что отношение самого Тайсона Фьюри к своему прозвищу и статусу – не самое однозначное. Оно также менялось по ходу жизни и карьеры. Сначала Цыганский король носил его с гордостью. Например, об этом рассказывал руководитель Центра скитальцев и цыган в Дублине Мартин Коллинз: «Тайсон Фьюри много раз рассказывал об опыте ирландского скитальца, насколько гордится идентичностью. Это положительно влияет на молодых скитальцев, которые могут неоднозначно относиться к происхождению».

Вот только потом был момент, когда казалось, что от Короля цыган ничего не осталось. В ноябре 2015 года Фьюри победил Владимира Кличко и покорил тяжёлый дивизион. А затем внезапно выдал шоу в социальных сетях. Поменял никнейм и написал следующее: «Я больше не цыган. Отныне зовите меня Gorga Tys. Новый 2017-й начинается. Просто не чувствую себя цыганом. У меня другая вера, не соответствующая цыганской культуре. Я разоблачаю самого себя, я больше не цыган. Прекрасный первый день в качестве нецыгана. Жизнь стала легче, и я ей наслаждаюсь».

Мало кто понимает, что именно побудило Тайсона совершить такой поступок. Вот только Фьюри довольно быстро передумал и вернул своё прозвище обратно. Сейчас 36-летний британец выходит на каждый поединок с надписью «Цыганский король». Причём интересно и то, что супруга Тайсона Пэрис тоже вышла из семьи цыган. Правда, тоже ирландских скитальцев. А ещё, у Тайсона и Пэрис очень много детей – целых семь. И к каждому имени они стали добавлять слово «Принс». Сам Фьюри объясняет это тем, что он является Королём. А значит, его дети должны быть принцами.

История и происхождение Фьюри очень интересны. Вот только прозвище продолжает оставаться моментом спорным. Возможно, Тайсону больше бы подошёл статус Короля кочевников?