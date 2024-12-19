Махачев завершит карьеру в 35 лет? Изучаем, что ещё может успеть наследник Хабиба

19 января в Лос-Анжелесе состоится первый номерной турнир UFC в 2025 году – UFC 311. В главном событии вечера российский чемпион в лёгком весе Ислам Махачев проведёт защиту пояса против Армана Царукяна.

Бойцы уже встречались между собой в апреле 2019 года на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Тогда Махачев забрал победу судейским решением, для Царукяна это был дебютный поединок в промоушене. С тех пор дороги бойцов разошлись, Ислам одержал пять побед подряд, вышел на титульный поединок с Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом, сохраняя пояс до сих пор. У Армана с момента поражения от россиянина рекорд 9-1, в последнем бою Царукян раздельным решением судей одолел Чарльза Оливейру и стал претендентом номер один.

Ислам искал более интересные варианты для себя, но в итоге дал согласие на бой с Арманом, не скрывая при этом разочарования.

«Я не знаю. Если я побью Армана, я не знаю. Я устал давать всем реванши. Мне нужен второй пояс, но там Белал Мухаммад. Не знаю», – заявил Махачев в интервью ESPN MMA.

Особенно интересно звучит эта фраза в контексте слов тренера Ислама Хавьера Мендеса о том, что россиянин уже задумывается о завершении карьеры.

Ислам Махачев — Арман Царукян Фото: Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

«Ислам, вероятно, уйдёт из спорта до 35 лет, как это сделал Хабиб Нурмагомедов. 35 — это волшебное число для этих парней. У них в голове оно обозначает какую-то границу. Думаю, Ислам уже обеспечен в финансовом отношении», — сказал тренер Хавьер Мендес.

Сейчас Махачеву 33 года, и у него есть два года, чтобы укрепить своё наследие. Победа над Царукяном, кажется, окончательно поставит точку для Ислама в делах лёгкого дивизиона. При таком раскладе Махачев буквально зачистит дивизион – у него будут победы над четырьмя бойцами из топ-6, драться в лёгком дивизионе будет просто не с кем.

Если только не с Илией Топурией. Испанец грузинского происхождения сейчас крайне популярен, он вырубил и Алекса Волкановски, и Макса Холлоуэя, и он, как и Махачев, находится в поисках громких вызовов. Топурия уже успел поругаться с членами команды Хабиба и Ислама в интернете и несколько раз бросал вызов самому Махачеву. Интересен ли этот поединок для Махачева в плане укрепления наследия? В случае победы, как, собственно, и после победы над Волкановски все будут говорить, что Ислам побил парня из дивизиона ниже, хотя Топурия в межсезонье весит едва ли не больше россиянина. В любом случае этот поединок будет для Махачева более интересным, чем условный реванш с Оливейрой или Порье. Тем более что Топурия заявил, что готов подраться и с Чарльзом за статус главного претендента, и в случае победы бой с Исламом будет практически неизбежен.

Но при этом Ислам всё же больше настроен подняться на категорию вверх и забрать второй пояс. Это поможет Махачеву не только войти в историю как один из немногих двойных чемпионов, но и превзойти достижения Хабиба. По защитам поясов Ислам уже превзошёл Нурмагомедова, ну а второй пояс окончательно снимет вопрос о том, чьи достижения в ММА круче. Однако на сегодняшний день есть проблема с переходом Махачева в полусредний дивизион – и имя у этой проблемы – Белал Мухаммад. Белал присоединился к команде Хабиба, готовился к поединку против Леона Эдвардса под присмотром россиянина, и в том числе вместе с Исламом. Так что теперь для Махачева это принципиальный вопрос – драться против Мухаммада он не будет.

Проблема эта может исчезнуть довольно скоро, Белал проведёт первую защиту пояса против непобеждённого Шавката Рахмонова, и поражение Мухаммада для Махачева будет означать зелёный свет для перехода в следующий дивизион. Рахмонов уже заявлял, что он будет готов подраться с Исламом. Но если Белал пройдёт Шавката, то он может сесть на трон полусреднего дивизиона надолго, и тогда второй пояс Махачева будет под большим вопросом.

Конечно, Ислам может запрыгнуть на один бой, если он будет титульным, в средний вес, об этом, кстати, Махачев уже как-то говорил. Тяжело представить россиянина в бою, например, с тем же Дрикусом дю Плесси, который в межсезонье весит за 100 кг, но сама история будет красивой и уникальной – никто ещё не перескакивал через дивизион и не забирал там пояс.

В любом случае, если Ислам победит Царукяна, вряд ли мы увидим от него в дальнейшем рядовые защиты пояса. Претендентов в лёгком дивизионе просто не останется, и единственный, с кем Ислам может подраться в этом весе – Илия Топурия. Но, кажется, Ислам серьёзно настроен сменить прописку и пойти за вторым поясом. Это та единственная цель, которая осталась в карьере Махачева. Если он станет двойным чемпионом, вполне возможно, что на этом Ислам и завершит карьеру – даже раньше 35 лет.