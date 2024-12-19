Уникальное новшество в боксе! В бою Усика и Фьюри судьёй станет и искусственный интеллект

21 декабря в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира два лучших тяжеловеса современности – Александр Усик и Тайсон Фьюри – проведут титульный реванш.

Противостояние Усика и Фьюри – лучшее, что мог устроить Турки Аль аш-Шейх. Саудовцам удалось впервые в эпоху четырёх поясов выявить абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе. Конечно, первый поединок привлёк колоссальное внимание. Даже если вы не разбираетесь в спорте или в единоборствах, то всё равно что-то слышали про этот поединок. Ну, а реванш на фоне близкого первого поединка и раздельного решения судей, а также на фоне возможной трилогии выглядит очень перспективно.

Турки Аль аш-Шейх старается привлечь максимальное внимание к предстоящему поединку. Помимо традиционной раскрутки, в которой даже участвует сам шейх, помимо качественных промороликов и рекламы, бой будет интересен ещё и с той стороны, что во время поединка протестируют… искусственный интеллект – в качестве замены судьям.

«Без предвзятости и человеческих ошибок, представленный [журналом] The Ring. Новаторский эксперт, не влияющий на официальный результат, впервые будет представлен в самом масштабном бою века», — написал Аль аш-Шейх в социальных сетях.

Заявление довольно неожиданное. В последние годы искусственный интеллект всё чаще появляется в нашей жизни, охватывает всё больше сфер. Теперь, получается, он добрался и до спорта. Да, пока это всё будет в тестовом режиме, и «эксперт» в виде искусственного интеллекта станет лишь нейтральным судьёй, мнение которого не будет учитываться. Но это всё равно настоящий прорыв.

В боксе, как и в других видах спорта, где результат может напрямую зависеть от судейского решения, всегда были, есть и будут споры и недовольства теми или иными исходами. Да что далеко ходить, сколько споров было вокруг недавнего поединка между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом?

С одной стороны, искусственный интеллект – идеальная замена судьям. Беспристрастная, безэмоциональная машина всегда будет стремиться только к объективному результату: вряд ли у неё получится насчитать какие-то невозможные цифры, как иногда, например, считает та же Аделаида Бёрд. Исключение каких-то личных симпатий, присущих человеку – это, пожалуй, главное преимущество искусственного интеллекта. И для этого его и привлекают в спорт – дабы избежать человеческих ошибок. Так было и с системой VAR в футболе: если абстрагироваться от всех этических моментов, связанных с «убийством духа футбола», то система действительно сделала этот вид спорта менее зависимым от судейских несправедливых решений.

С другой стороны, пока не особо понятно, как именно искусственный интеллект будет анализировать боксёрские поединки и выбирать победителя, на чём станет делать акцент. Если он сфокусируется только на статистике, на количестве выброшенных ударов, на количестве акцентированных ударов, то зачем тогда он будет нужен? С таким же успехом можно просто считать удары и объявлять победителя, исходя из этих показаний, превращая профессиональный бокс в любительский.

Искусственному интеллекту обязательно нужно уметь анализировать ход поединка. Кто работал активнее, кто больше времени проводил в атаке, кто был эффективнее и точнее. Нужно уметь анализировать как общую картину поединка, так и отдельно взятые отрезки и раунды. А это задача крайне сложная, с которой и обычные судьи не всегда справляются.

Тема с внедрением искусственного интеллекта в судейство крайне перспективна. Спортсмены и болельщики устали от того, что практически ни один турнир, будь то бокс или смешанные единоборства, не обходится без споров по поводу судейских решений. Если машина научится действительно грамотно и беспристрастно оценивать и анализировать бои и выдавать объективные результаты – это будет настоящий прорыв.

Новшество будет протестировано в самом ожидаемом бою года, и вполне вероятно, что реванш Фьюри и Усика дойдёт до судейского решения. От этого будет вдвойне интересно сравнить судейские записки с решением искусственного интеллекта – насколько сильно они разойдутся, и кто будет более объективен. Если машина справится с тестовым испытанием, то, думается, уже в обозримом будущем судьям придётся завершать свои карьеры.

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