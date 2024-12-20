«Усик — вообще не ударник. Фьюри сильно сдал». Российский тренер разбирает реванш века

21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт большой боксёрский вечер. В главном событии бой-реванш проведут супертяжеловесы Александр Усик и Тайсон Фьюри, а на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA Super и The Ring.

Перед грандиозным поединком мы поговорили с прославленным российским тренером Виталием Слановым. Он проанализировал состояние боксёров и их готовность, сильные и слабые стороны. Специалист рассказал, что может повлиять на течение поединка и его результат.

– Какие ожидания от предстоящего поединка?

– По Усику всё ясно – он всегда в отличной форме. Интересно, в каком состоянии подойдёт к поединку Тайсон Фьюри.

– Первое поражение в карьере должно было перезагрузить Тайсона?

– Думаю, это простимулировало Фьюри, должно было подстегнуть. Бой получился близким. Первую половину поединка он вообще вёл, подсел в конце.

– Как вы считаете, Фьюри утратил свои сильные стороны за последние годы?

– Конечно. Сильно сдал. У него больше нет разового удара. Он огромный, габариты хорошие, координация. Но разового удара у него нет. Он попадал по Усику, да. Однако сильного эффекта это не произвело. Усик не шатался. Единственный, по кому действительно попал Фьюри – Диллиан Уайт. Но при этом Тайсон – не атлет.

Тайсон Фьюри Фото: Richard Pelham/Getty Images

– За счёт чего Тайсон может попытаться переиграть Усика?

– Ровно за счёт того же, что он делал в первой половине первого поединка. Конечно, Фьюри подсел после середины боя. Он уже не успевал за скоростью Усика, начал проседать. Если Фьюри будет делать то же, что в первой половине, а у него было приличное преимущество, то сможет переломить ситуацию. Кроме того, Усик тоже не молодеет. Он может не так подготовиться к реваншу.

– Если Усик одержит вторую победу, ему стоит завершить карьеру и уйти на пике?

– Трудно сказать. Там присутствует финансовая сторона. Если будут серьёзные предложения, Усик продолжит. Тем более с Дюбуа был крайне неоднозначный бой. Но лично мне этот реванш был бы не особо интересен. Будет и будет. Думаю, это в любом случае один из последних поединков. Причём и для Усика, и для Фьюри. Молодые будут поджимать всё сильнее. И Александр с Тайсоном не будут выглядеть так хорошо, как сейчас.

– Саудовская Аравия зашла с огромными деньгами. У боксёров космические гонорары.

– Да, деньги космические. Мне даже сложно об этом рассуждать. Но раз им их платят, значит, они это заслужили.

– Как вы считаете, рисунок боя изменится? Или будет похоже на первый поединок?

– Я думаю, что они внесли какие-то изменения в подготовку. Но всё будет зависеть непосредственно от боя. Заранее сложно сказать. Но всё же думаю, что сильно ничего не поменяется. Рисунок окажется тем же. У Усика и Фьюри все бои проходят в одном ключе. Однако какие-то коррективы их команды всё равно внесли.

– Какие у Усика сильные и слабые стороны?

– Сильная сторона Усика – координация. У него очень быстрые ноги, невероятная выносливость. Александр выдерживает темп, стратегию, линию. Слабая сторона – он не ударник. Выигрывает досрочно, но потому, что соперники устают. Они падают от усталости. Усик – вообще не ударник.

– А у Фьюри?

– Фьюри – великолепно координированный боксёр. Он шикарно двигается, пробивает серии, хорошо видит ринг, везде успевает. Не ударный, но атакует посильнее Усика.

Александр Усик Фото: Richard Pelham/Getty Images

– В первом поединке Фьюри кривлялся, дразнил соперника и устраивал шоу. Мы можем рассчитывать на его продолжение?

– Это его стиль. Он во многих боях это делал. Даже с Кличко позволял себе очень многое, убирал руки за спину. Не знаю, будет ли Фьюри это делать. Но ему это идёт. Тайсон годами вырабатывал этот стиль. А ещё Фьюри очень неплохо держит удар и быстро восстанавливается. Вспомните поединок с Уайлдером. Он встал в последнем раунде и не стал выживать, пошёл вперёд. Он храбрый, держалка хорошая.

– Поединок дойдёт до судейского решения?

– Не думаю, что будет быстрый финиш. Конечно, всякое может быть. Но мне кажется, поединок дойдёт до самого конца. Да, будет судейское решение.

– Какой у вас прогноз на этот поединок, как оцениваете шансы парней?

– 50 на 50. Очень сложно выбрать кого-то одного. Ведь первый бой тоже получился очень равным. Даже у судей были разногласия. Сложно предугадать. В тяжёлом весе может быть всё что угодно.

Первый бой Александр Усик — Тайсон Фьюри Фото: Richard Pelham/Getty Images

– Может ли ещё вмешаться в эти дела Энтони Джошуа?

– Он уже не тот, что был в бою с Кличко. А после последнего нокаута Эй Джей вряд ли поднимется на прежний уровень. Он большой чемпион. Но очень плохо держит удар. Это его слабое место. При этом Энтони неплохо провёл второй бой с Усиком. Однако на тот же уровень британец уже не поднимется.