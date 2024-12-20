Взвешивание Усик — Фьюри 2: Цыганский король снова потяжелеет ради важного реванша. LIVE

21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт большой боксёрский вечер. Его главным событием станет бой-реванш между звёздными супертяжеловесами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, а на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA Super и The Ring.

18 мая этого года боксёры уже встречались в ринге, и Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, победив Фьюри раздельным решением судей. После этого Александр отказался от пояса IBF, чтобы не проводить обязательную защиту. Усик выбрал незамедлительный реванш с Фьюри, который тут же назначили на конец года.

Сегодня, 20 декабря, пройдут церемония взвешивания перед боем и финальные стердауны.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания и событий вокруг него.

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