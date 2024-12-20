Взвешивание Усик — Фьюри 2: Цыганский король снова потяжелеет ради важного реванша. LIVE

21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт большой боксёрский вечер. Его главным событием станет бой-реванш между звёздными супертяжеловесами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, а на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA Super и The Ring.
18 мая этого года боксёры уже встречались в ринге, и Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, победив Фьюри раздельным решением судей. После этого Александр отказался от пояса IBF, чтобы не проводить обязательную защиту. Усик выбрал незамедлительный реванш с Фьюри, который тут же назначили на конец года.
Сегодня, 20 декабря, пройдут церемония взвешивания перед боем и финальные стердауны.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания и событий вокруг него.
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💪 Тренер Уайлдера: если Фьюри пойдёт на Усика, то будет избит ещё сильнее
Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера, высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Удары, которые потрясают, это удары, которых вы не видите. Необязательно быть нокаутёром, чтобы доставлять неприятности. И Усик хорошо это понимает.
Люди считают, что раз Фьюри больше, то он может пойти на Усика. Чёрт возьми, никто не сможет подойти к Усику просто так. Как по мне, Фьюри будет избит ещё сильнее, если просто пойдёт на Усика. Он попадёт во все возможные ловушки», — сказал Скотт в интервью на YouTube-канале Манука Акопяна.
😳 Промоутер Фьюри заявил, что британец не был в нокдауне в бою с Усиком
Фрэнк Уоррен, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о поражении британца в поединке с украинцем Александром Усиком в мае.
«Это был очень близкий бой, и я не собираюсь вступать в дискуссии. Кто-то думает иначе, но это был близкий бой. Это было раздельное решение, и, если бы не девятый раунд, Тайсон бы победил.
Нокдаун засчитывается, когда ваши перчатки касаются пола. Если это произошло – рефери начинает отсчёт, но Тайсон этого не делал. И, что важнее, мы уже видели бои, где Тайсон терял силы, но возвращался», — приводит слова Уоррена издание talkSPORT.
🔝 Александр Усик назвал свой лучший бой в карьере
Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) назвал свой лучший бой в профессиональной карьере.
«Мой последний бой в первом тяжёлом весе против Мурата Гассиева. Это был очень хороший бой, я был силён. Но! Возможно, я буду очень хорош 21 декабря», — сказал Усик в интервью DAZN.
Где смотреть взвешивание перед боем Александр Усик – Тайсон Фьюри 2
«Чемпионат» расскажет о всех самых интересных событиях церемонии взвешивания в своей онлайн-трансляции.
🤔 Беленький оставил прогноз на бой Усика и Фьюри
Один из ведущих российских экспертов в мире бокса Александр Беленький сделал свой прогноз на предстоящий реванш между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом дивизионе Тайсоном Фьюри.
«Я не знаю, чего ожидать. Непонятно, каким будет Фьюри. И в этом вся загадка. В презентабельном будет виде или нет. Он в этом плане абсолютно непредсказуем. Если будет в хорошей форме, потренировался, настроен на победу, то может получиться очень упорный бой. А если надломился, то Усику будет легко. Фьюри проиграет этот бой. Шансы – 55 на 45 в пользу Усика. Но не более того. Фьюри – опасный боксёр», — сказал Александр Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Дата и время взвешивания перед боем Александр Усик – Тайсон Фьюри 2
Взвешивание перед боем Александр Усик – Тайсон Фьюри состоится сегодня, 20 декабря. Церемония начнётся в 20:00 по московскому времени.
😱 Фьюри: в день, когда перестану тренироваться, я лягу в могилу
«Я не могу представить жизнь, где я бы не шёл в зал. Забудьте о выступлениях под софитами и деньгах. Я говорю о любви к тому, чтобы прийти в зал побить мешок, побить лапы. Я прошу незнакомых людей подержать мне лапы. Мне нравится это.
У меня было три года без тренировок, и это были три худших года в моей жизни. В день, когда перестану тренироваться, я лягу в могилу», — приводит слова Фьюри издание Sky Sports.
Где смотреть турнир с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри
В России показывать турнир с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри на данный момент не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
🤖 В реванше Усика и Фьюри будет протестирован искусственный интеллект
Председатель Управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, ответственный за организацию реванша в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, сообщил, что в качестве нейтрального судьи будет протестирован искусственный интеллект.
«Без предвзятости и человеческих ошибок, представленный [журналом] The Ring. Новаторский эксперт, не влияющий на официальный результат, впервые будет представлен в самом масштабном бою века», — написал Аль аш-Шейх в социальных сетях.
Дата и время турнира с боем Усик – Фьюри
Турнир с главным поединком Александр Усик – Тайсон Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бойцовский вечер начнётся в 18:00 по московскому времени.
3️⃣ Уоррен: в контракте реванша Фьюри с Усиком прописан третий бой
Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен раскрыл детали контракта на реванш между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBC, WBA и WBO в этом дивизионе Александром Усиком, где отмечен пункт о проведении третьего боя.
«В контракте реванша прописан третий бой. И так оно и будет, если Тайсон одержит победу во втором бою, и при условии, что никто из них не решит уйти в отставку, завершив карьеру», — приводит слова Уоррена DAZN.
Полный кард турнира с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри
Александр Усик (22-0, 14 KO), Украина — Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO), Великобритания;
Сергей Богачук (24-2, 23 KO), Украина — Ишмаэль Дэвис (13-1, 6 KO), Великобритания;
Мойзес Итаума (10-0, 8 KO), Великобритания – Демси Маккин (22-1, 14 KO), Австралия;
Джонни Фишер (12-0, 11 KO), Великобритания – Дэвид Аллен (23-6-2, 18 KO), Великобритания;
Айзек Лав (25-2-3, 8 KO), Великобритания – Ли Макгрегор (14-1-1, 11 KO), Великобритания;
Даниэль Лапин (9-0, 3 KO), Украина – Дилан Колин (14-0, 4 KO), Франция;
Андрей Новицкий (13-0, 10 KO), Украина – Эдгар Рамирес (10-1-1, 4 KO), Мексика.