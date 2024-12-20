Усика невозможно перебить? Фьюри почти доказал обратное

21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт большой боксёрский вечер. В главном событии бой-реванш проведут супертяжеловесы Александр Усик и Тайсон Фьюри, а на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA Super и The Ring.

Первый поединок остался за Усиком. Александр одержал победу раздельным решением судей. Поэтому многие по-прежнему считают, что к триумфу был ближе именно Тайсон. Фьюри продемонстрировал шикарное движение, а в первой половине боя и вовсе тотально перебивал оппонента. Разбираемся, действительно ли Усик остаётся тем боксёром, которого попросту невозможно превзойти по количеству ударов.

Александра действительно считают одним из самых быстрых тяжеловесов на планете. Большую роль в этом играют габариты. По сравнению с остальными представителями дивизиона Усик выглядит небольшим, а на взвешивании перед прошлым поединком он показал на весах всего лишь 105,68 кг (против 118,84 кг у Фьюри). Естественно, боксёр буквально порхает по рингу, перерабатывая своих оппонентов на ногах. Но с этим связан и другой момент. Александру буквально приходится выбрасывать огромное количество ударов. А всё потому, что при таком разрыве в плане антропометрии очень тяжело потрясать соперников своими атаками. Разовым нокаутирующим ударом Усик не обладает.

Отлично манеру Александра описал прославленный российский тренер Виталий Сланов. Ещё перед первым поединком он отметил, что Усик не считается нокаутёром. И это при том обстоятельстве, что 14 из 22 его боёв завершились досрочно. Но проблема остаётся. Специалист выразил мнение, что оппоненты чемпиона падают на канвас не от силы и качества ударов, а от их количества. Александр просто выматывает габаритных соперников, заставляя их тяжело дышать и с большим трудом перемещаться по рингу. Так ли было с Фьюри?

Особенно показательно работа Усика выглядела в поединках с Джошуа. В первом бою Александр выбросил 641 удар, а от оппонента увидел лишь 529 – солидная разница для тяжёлого веса. Да, чемпион был не так точен, но даже при этом донёс больше акцентированных атак, буквально изнуряя соперника. Во втором поединке перевес стал ещё более колоссальным – 712:492 (и 170:124 по точным попаданиям). Именно реванш наглядно продемонстрировал, как Александр может перемалывать оппонентов, выбрасывая огромное количество панчей с абсолютно разных позиций по невероятным траекториям.

Энтони Джошуа и Александр Усик Фото: Francois Nel/Getty Images

Но возраст всё-таки начинает брать своё. Даже с Даниэлем Дюбуа перевес Александра уже не был таким убедительным. На его счету оказалось 359 ударов, а у оппонента – 290. Но поединок с Тайсоном стал настоящим испытанием. Во-первых, показательно выглядит итоговая статистика. Усик выбросил 407 ударов, а Фьюри… 496! Да, Александр проиграл по количеству нанесённых ударов. И это выглядело действительно удивительно. Правда, по количеству точных попаданий всё равно предпочтительнее был именно Усик. Он донёс 170 атак, у Тайсона таких оказалось всего лишь 157. Но факт остаётся фактом.

Александр Усик — Тайсон Фьюри: статистика первого боя Фото: Compubox

Сложно даже представить, какой бы была статистика, если бы после самого экватора поединка Фьюри не отдал инициативу в руки соперника. Ведь в первой половине боя Цыганский король выглядел доминирующей силой, буквально уничтожающей оппонента. В каждом раунде Тайсон выбрасывал солидное количество ударов, а особенно удачной получилась пятая трёхминутка. По количеству атак Фьюри вёл 55:30. Да и точных попаданий было намного больше – 22:12. Усика было попросту не узнать. Он перестал «насыпа́ть», потому что работал ровно так, как позволял это делать Тайсон.

Александр Усик и Тайсон Фьюри Фото: Nick Potts/Getty Images

Примечательно, что статистика, которая должна была выглядеть страшно для Александра, способна напугать самого Фьюри. А всё потому, что боксёр приложил огромные усилия, чтобы отправить оппонента на канвас. Но сделать этого так и не смог. Поэтому во втором поединке может подвести уверенность в собственных силах. Усик уже не является боксёром, которого невозможно перебить. Вот только Александр продемонстрировал другое. С «держаком» у него всё в полном порядке.