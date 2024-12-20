Как хорошо вы помните первый бой Усика и Фьюри? Сложные вопросы фанатам бокса

Уже совсем скоро состоится главный боксёрский реванш 2024 года, в котором встретятся знаменитые тяжеловесы Александр Усик и Тайсон Фьюри. В первом бою сенсационную победу раздельным судейским решением добыл Александр, но Цыганский король уверяет, что теперь точно заберёт чемпионские пояса себе. Интриг в поединке будет великое множество, с учётом того, насколько техничны и разнообразны в ринге оба боксёра. Такое важное событие в мире бокса пропускать попросту нельзя.

Чтобы несколько скрасить ожидание реванша, можно пройти небольшую викторину по первому бою Усика и Тайсона. Оцените, насколько хорошо вы запомнили знаменитую схватку.

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