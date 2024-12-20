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Факты про реванш Усика и Фьюри, тест Чемпионата, первый бой Фьюри и Усика, факты про Фьюри, факты про Усика

Как хорошо вы помните первый бой Усика и Фьюри? Сложные вопросы фанатам бокса
Александр Фролов
Как хорошо вы помните первый бой Усика и Фьюри
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Дать все правильные ответы сможет только эксперт.

Уже совсем скоро состоится главный боксёрский реванш 2024 года, в котором встретятся знаменитые тяжеловесы Александр Усик и Тайсон Фьюри. В первом бою сенсационную победу раздельным судейским решением добыл Александр, но Цыганский король уверяет, что теперь точно заберёт чемпионские пояса себе. Интриг в поединке будет великое множество, с учётом того, насколько техничны и разнообразны в ринге оба боксёра. Такое важное событие в мире бокса пропускать попросту нельзя.

Изучаем необычный путь Цыганского короля:
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Чтобы несколько скрасить ожидание реванша, можно пройти небольшую викторину по первому бою Усика и Тайсона. Оцените, насколько хорошо вы запомнили знаменитую схватку.

Если у вас не отображается тест, вы можете ответить на вопросы по ссылке.

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