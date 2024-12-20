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Алекс Перейра — Магомед Анкалаев, Анкалаев вызвал на бой Перейру, кто следующий соперник Анкалаева, Перейра — Джонс

«Это будет не Анкалаев». Перейра снова сбежит от опасного россиянина?
Яхья Гасанов
Перейра снова сбежит от Анкалаева?
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Вариантов у бразильца не так много.

В октябре после победы над Александаром Ракичем на турнире UFC 308 Магомед Анкалаев с помощью Даниэля Кормье и переводчика сформулировал вызов чемпиону полутяжёлого веса: «Алекс Перейра, хватит бегать».

Анкалаева считают легитимным претендентом уже больше года. Кто-то и вовсе называет его народным чемпионом или чемпионом без пояса, намекая на то, что та самая ничья с Яном Блаховичем в конце 2022 года была «ограблением». Магомед сейчас располагается на первой строчке в рейтинге полутяжёлого веса, его беспроигрышная серия тянется с марта 2018 года, и в последних двух боях он одержал уверенные победы — над Джонни Уокером и, собственно, Ракичем.

Анкалаев уверенно разобрал Ракича:
Анкалаев сделал свою работу. Ракич убегал, спасаясь от россиянина
Анкалаев сделал свою работу. Ракич убегал, спасаясь от россиянина

Ещё один фактор в пользу титульника для Анкалаева — слова Даны Уайта после UFC 308: «Магомед выглядел хорошо. Он выглядел абсолютно блестяще. Могу ли я назвать его претендентом номер 1? Я бы сказал да.

Позже и сам Анкалаев в социальных сетях подтвердил свой претендентский статус: «Дана Уайт сообщил моей команде, что я следующий соперник Алекса. Спасибо, что прояснили это сегодня. Я никогда не отказывался от боя, не выбирал соперников и считаю, что я лучший в мире. Я накажу Алекса Перейру в своём следующем бою и сделаю так, что он будет выглядеть посредственно».

Магомед Анкалаев

Магомед Анкалаев

Фото: Getty Images

Казалось бы, других вариантов особо и нет, однако Перейра в середине декабря выдал короткое, но резонансное заявление: «Это будет не Анкалаев». А Магомед мгновенно на это отреагировал, назвав бразильца «цыплёнком».

Что может помешать Анкалаеву подраться за пояс следующим? В первую очередь тайминг. Перейра в октябре провёл третью защиту пояса, нокаутировав Халила Раунтри, заявив потом, что хочет взять паузу, залечить накопившиеся травмы и вернуться в марте. Худший вариант для Анкалаева, потому что в марте Рамадан и он точно не станет биться в эти сроки. Уж слишком долго Магомед выжидает свой шанс, чтобы так рисковать. К тому же Алекс говорил, что затруднит продвижение россиянина к титульному бою: «Скажу честно, его менеджер наговорил много дерьма. «Алекс не хочет драться с нами» и всё такое. Однако в реальности UFC не хочет делать наш бой, потому что Анкалаев скучный. Люди не хотят смотреть его бои, он не продаёт платные трансляции. Это было неуважительно — бросать камень в мой огород, потому что это [бой с Раунтри] был выбор UFC. Но так как они не уважают меня, возможно, я затрудню Магомеду получение боя со мной».

Перейра уже большая звезда:
Алекс Перейра — суперзвезда UFC. От шиномонтажки к поясам и съёмкам в кино
Алекс Перейра — суперзвезда UFC. От шиномонтажки к поясам и съёмкам в кино

Если Перейра и правда вернётся в марте, то кто может стать его соперником, исходя из рейтингов? Иржи Прохазка и Джамал Хилл будут биться между собой в январе, Ян Блахович и Карлос Ульберг сойдутся в марте. Это всё бойцы из топ-6. Есть ещё Ракич, но давать титульник человеку на серии из трёх поражений в UFC точно не станут. И даже если спуститься ниже, то там Халил Раунтри (идёт после поражения от Перейры), Никита Крылов (не бился почти два года) и Волкан Оздемир с Уокером, которые идут после поражений.

Вариантов для Перейры вроде бы нет, но в теории, конечно, всегда можно разбить пару Блахович — Ульберг и дать титульник австралийцу, идущему на серии из семи побед. Либо в случае победы Хилла над Прохазкой дать Джамалу реванш с Перейрой. Давать ещё один шанс чешскому самураю нет смысла — он уже дважды проиграл Алексу. В общем, у Перейры не так много опций, чтобы сбежать от Анкалаева.

Впрочем, можно углубиться в теории заговора. Например, вспомнить, что в разное время Том Аспиналл и Джон Джонс говорили об интересе к поединку с Алексом Перейрой. Более того, Джонс даже заявлял, что готов оставить пояс ради этого поединка. А Дана Уайт не так давно сказал, что буквально на днях у них появилась возможность устроить очень громкий бой, который всем понравится. Вывеска Джон ДжонсАлекс Перейра тянет на такой статус? Вполне, даже без титульника на кону. Да и, по сути, бой Том Аспиналл — Перейра тоже очень громкое событие, которое привлечёт внимание. Но, опять же, всё это при условии, что UFC утрясёт ситуацию с поясами в тяжёлом весе. И есть ещё безумный инсайд, что с Перейрой сразится Хамзат Чимаев. Однако тут не было подтверждений ни от одного плюс-минус серьёзного источника, так что подобное развитие событий совсем уж маловероятно.

Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев

Фото: Getty Images

Так или иначе, мы видим, что у Перейры есть потенциальные варианты на март и без Анкалаева, весь вопрос в том, чего хотят в UFC. Алекс уже одна из главных звёзд промоушена, и своей лояльностью к компании он, скорее всего, заслужил право выбрать себе соперника. Избегать боя с Анкалаевым — нормальная история для бразильца. С точки зрения медийного роста россиянин ничего не даст, а риск остаться без пояса очень высокий.

Поэтому и промоушен старательно прятал Перейру от Магомеда. В любом случае, если даже Алекс найдёт себе бой на март-апрель без участия Анкалаева, титульник от россиянина никуда не денется. Просто, скорее всего, придётся подождать до лета. Сейчас Магомед в таком положении, когда его статус претендента уже невозможно игнорировать.

В своё время Ислам Махачев заявил потенциальным соперникам: «Вы можете бежать, но вы не спрячетесь». Так и Перейра не спрячется от Анкалаева. Эта погоня близка к завершению.

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