«Это будет не Анкалаев». Перейра снова сбежит от опасного россиянина?

В октябре после победы над Александаром Ракичем на турнире UFC 308 Магомед Анкалаев с помощью Даниэля Кормье и переводчика сформулировал вызов чемпиону полутяжёлого веса: «Алекс Перейра, хватит бегать».

Анкалаева считают легитимным претендентом уже больше года. Кто-то и вовсе называет его народным чемпионом или чемпионом без пояса, намекая на то, что та самая ничья с Яном Блаховичем в конце 2022 года была «ограблением». Магомед сейчас располагается на первой строчке в рейтинге полутяжёлого веса, его беспроигрышная серия тянется с марта 2018 года, и в последних двух боях он одержал уверенные победы — над Джонни Уокером и, собственно, Ракичем.

Ещё один фактор в пользу титульника для Анкалаева — слова Даны Уайта после UFC 308: «Магомед выглядел хорошо. Он выглядел абсолютно блестяще. Могу ли я назвать его претендентом номер 1? Я бы сказал да.

Позже и сам Анкалаев в социальных сетях подтвердил свой претендентский статус: «Дана Уайт сообщил моей команде, что я следующий соперник Алекса. Спасибо, что прояснили это сегодня. Я никогда не отказывался от боя, не выбирал соперников и считаю, что я лучший в мире. Я накажу Алекса Перейру в своём следующем бою и сделаю так, что он будет выглядеть посредственно».

Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

Казалось бы, других вариантов особо и нет, однако Перейра в середине декабря выдал короткое, но резонансное заявление: «Это будет не Анкалаев». А Магомед мгновенно на это отреагировал, назвав бразильца «цыплёнком».

Что может помешать Анкалаеву подраться за пояс следующим? В первую очередь тайминг. Перейра в октябре провёл третью защиту пояса, нокаутировав Халила Раунтри, заявив потом, что хочет взять паузу, залечить накопившиеся травмы и вернуться в марте. Худший вариант для Анкалаева, потому что в марте Рамадан и он точно не станет биться в эти сроки. Уж слишком долго Магомед выжидает свой шанс, чтобы так рисковать. К тому же Алекс говорил, что затруднит продвижение россиянина к титульному бою: «Скажу честно, его менеджер наговорил много дерьма. «Алекс не хочет драться с нами» и всё такое. Однако в реальности UFC не хочет делать наш бой, потому что Анкалаев скучный. Люди не хотят смотреть его бои, он не продаёт платные трансляции. Это было неуважительно — бросать камень в мой огород, потому что это [бой с Раунтри] был выбор UFC. Но так как они не уважают меня, возможно, я затрудню Магомеду получение боя со мной».

Если Перейра и правда вернётся в марте, то кто может стать его соперником, исходя из рейтингов? Иржи Прохазка и Джамал Хилл будут биться между собой в январе, Ян Блахович и Карлос Ульберг сойдутся в марте. Это всё бойцы из топ-6. Есть ещё Ракич, но давать титульник человеку на серии из трёх поражений в UFC точно не станут. И даже если спуститься ниже, то там Халил Раунтри (идёт после поражения от Перейры), Никита Крылов (не бился почти два года) и Волкан Оздемир с Уокером, которые идут после поражений.

Вариантов для Перейры вроде бы нет, но в теории, конечно, всегда можно разбить пару Блахович — Ульберг и дать титульник австралийцу, идущему на серии из семи побед. Либо в случае победы Хилла над Прохазкой дать Джамалу реванш с Перейрой. Давать ещё один шанс чешскому самураю нет смысла — он уже дважды проиграл Алексу. В общем, у Перейры не так много опций, чтобы сбежать от Анкалаева.

Впрочем, можно углубиться в теории заговора. Например, вспомнить, что в разное время Том Аспиналл и Джон Джонс говорили об интересе к поединку с Алексом Перейрой. Более того, Джонс даже заявлял, что готов оставить пояс ради этого поединка. А Дана Уайт не так давно сказал, что буквально на днях у них появилась возможность устроить очень громкий бой, который всем понравится. Вывеска Джон Джонс — Алекс Перейра тянет на такой статус? Вполне, даже без титульника на кону. Да и, по сути, бой Том Аспиналл — Перейра тоже очень громкое событие, которое привлечёт внимание. Но, опять же, всё это при условии, что UFC утрясёт ситуацию с поясами в тяжёлом весе. И есть ещё безумный инсайд, что с Перейрой сразится Хамзат Чимаев. Однако тут не было подтверждений ни от одного плюс-минус серьёзного источника, так что подобное развитие событий совсем уж маловероятно.

Хамзат Чимаев Фото: Getty Images

Так или иначе, мы видим, что у Перейры есть потенциальные варианты на март и без Анкалаева, весь вопрос в том, чего хотят в UFC. Алекс уже одна из главных звёзд промоушена, и своей лояльностью к компании он, скорее всего, заслужил право выбрать себе соперника. Избегать боя с Анкалаевым — нормальная история для бразильца. С точки зрения медийного роста россиянин ничего не даст, а риск остаться без пояса очень высокий.

Поэтому и промоушен старательно прятал Перейру от Магомеда. В любом случае, если даже Алекс найдёт себе бой на март-апрель без участия Анкалаева, титульник от россиянина никуда не денется. Просто, скорее всего, придётся подождать до лета. Сейчас Магомед в таком положении, когда его статус претендента уже невозможно игнорировать.

В своё время Ислам Махачев заявил потенциальным соперникам: «Вы можете бежать, но вы не спрячетесь». Так и Перейра не спрячется от Анкалаева. Эта погоня близка к завершению.