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Бой Александр Усик — Тайсон Фьюри 2, реванш, бокс 21 декабря 2024, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, лайв, дата и время

Александр Усик — Тайсон Фьюри 2: реванш перепишет историю мирового бокса! LIVE
Сергей Сорокин
Бой Александр Усик — Тайсон Фьюри 2
Комментарии
Меньше суток до грандиозной битвы лучших тяжеловесов на планете.

21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт большой боксёрский вечер. В главном событии бой-реванш проведут супертяжеловесы Александр Усик и Тайсон Фьюри, а на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

18 мая 2024 года боксёры уже встречались на ринге, и Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, победив Фьюри раздельным решением судей. После этого победитель отказался от пояса IBF, чтобы не проводить обязательную защиту. Александр выбрал незамедлительный реванш с Тайсоном, который тут же назначили на конец года.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Виталий Сланов проанализировал все аспекты предстоящего поединка:
«Усик — вообще не ударник. Фьюри сильно сдал». Российский тренер разбирает реванш века
Эксклюзив
«Усик — вообще не ударник. Фьюри сильно сдал». Российский тренер разбирает реванш века

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Где смотреть турнир с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри Дата и время турнира с боем Усик – Фьюри Полный кард турнира с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри
Live Сергей Сорокин

💪 Сравниваем сильные стороны соперников

04:50 Сергей Сорокин

3️⃣ Российский боксёр Туков высказался о возможной трилогии Усика и Фьюри

Известный российский боксёр Вадим Туков поделился мыслями о возможном третьем поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Не вижу откровенного фаворита. Но при прочих равных всем будет интересно посмотреть на третий бой. Поэтому в дело может вмешаться бизнес», — сказал Вадим Туков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

04:41 Сергей Сорокин

⚡️ Развенчиваем главный миф о скорости Александра

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04:40 Сергей Сорокин

❓ Кто окажется сильнее в реванше?

04:30 Сергей Сорокин

1️⃣ Майк Тайсон назвал условие, при котором Фьюри победил бы Усика в первом бою

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон поделился мнением о реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Он состоится в ночь с 21 на 22 декабря мск. В первом бою победу добыл Усик. Майк считает, что взять верх в первом противостоянии мог Фьюри, если бы более серьёзно подошёл к нему в первых раундах.

«Тайсон Фьюри мог бы выиграть первый бой, если бы не играл вначале. Сможет ли Тайсон выиграть в реванше? Я просто хочу, чтобы он был достаточно серьёзен», — сказал Майк на канале Fox Sports Radio.

04:20 Сергей Сорокин

💰 Внимательно считаем деньги Цыганского короля!

04:10 Сергей Сорокин

🧊 Взвешивание получилось спокойным

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04:04 Сергей Сорокин

😱 «Усик может навредить боксу». Генри Сехудо поделился прогнозом на реванш

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо сделал свой прогноз на предстоящий реванш между действующим обладателем титулов WBC, WBA Super и WBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и британским экс-чемпионом мира в этом весе Тайсоном Фьюри.

«Если Усик победит, мне неприятно это говорить, но это немного навредит боксу… Он не такой яркий и харизматичный, как парень вроде Тайсона Фьюри, который будет больше продвигать этот вид спорта.

Если делать прогноз, то я склоняюсь к победе Усика, но могу предположить, что это будет спорное решение в любую сторону, и мы будем ждать трилогию», — приводит слова Сехудо Вloodyelbow.

04:03 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри

В России показывать турнир с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри на данный момент не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

04:03 Сергей Сорокин

⚖️ Александр Усик и Тайсон Фьюри прошли взвешивание

Стоит отметить, что Фьюри зафиксировал свой вес, не снимая с себя кожаную куртку.

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания:

Александр Усик — 127,45 кг;
Тайсон Фьюри — 102,51 кг.

04:02 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с боем Усик – Фьюри

Турнир с главным поединком Александр Усик – Тайсон Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бойцовский вечер начнётся в 18:00 по московскому времени.

04:02 Сергей Сорокин

🩸 Тайсон Фьюри: мой сын просил разбить лицо Усику

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, что его сын просил, чтобы он разбил лицо действующему обладателю титулов WBC, WBA Super и WBO украинцу Александру Усику в их реванше.

«Мой Адонис — это мой младший сын — хотел, чтобы я разбил лицо этому парню. Ему всего пять лет, а он хочет, чтобы я его сильно разбил в реванше», — приводит слова Фьюри Мirror.

04:01 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри

  • Александр Усик (22-0, 14 KO), Украина — Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO), Великобритания;
  • Сергей Богачук (24-2, 23 KO), Украина — Ишмаэль Дэвис (13-1, 6 KO), Великобритания;
  • Мойзес Итаума (10-0, 8 KO), Великобритания – Демси Маккин (22-1, 14 KO), Австралия;
  • Джонни Фишер (12-0, 11 KO), Великобритания – Дэвид Аллен (23-6-2, 18 KO), Великобритания;
  • Айзек Лав (25-2-3, 8 KO), Великобритания – Ли Макгрегор (14-1-1, 11 KO), Великобритания;
  • Даниэль Лапин (9-0, 3 KO), Украина – Дилан Колин (14-0, 4 KO), Франция;
  • Андрей Новицкий (13-0, 10 KO), Украина – Эдгар Рамирес (10-1-1, 4 KO), Мексика.
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