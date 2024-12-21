«Тайсона нужно ловить на клоунстве». Интервью с боксёром, побеждавшим Фьюри

21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт большой боксёрский вечер. В главном событии бой-реванш проведут супертяжеловесы Александр Усик и Тайсон Фьюри, а на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Перед грандиозным реваншем мы поговорили с Максимом Бабаниным, который сталкивался с Фьюри в ринге. Более того, россиянин побеждал Цыганского короля, пусть и на любительском уровне. Наш соотечественник разобрал поединок, оценил сильные и слабые стороны соперников, а также оставил свой прогноз.

– Какие у вас ожидания от предстоящего реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри?

– Конечно, я очень жду этот поединок. Очень хочется, чтобы победил Тайсон Фьюри. И хочется, чтобы они вышли на трилогию. Интересно увидеть третий бой.

– А может ли вмешаться в дело бизнес?

– Я вообще не знаю, как это вообще работает в большом спорте. Там, где стоят такие большие титулы на кону. Если это и есть, то я в шоке. Я всегда за чистый спорт и справедливые решения. Сам боксёр, всю жизнь сталкивался с несправедливыми решениями. А на таком большом уровне всегда проходили честные поединки. А поговаривать могут обо всём.

Тайсон Фьюри — Александр Усик Фото: Getty Images

– Фьюри всегда имел проблемы с мотивацией. Какую роль могло сыграть первое поражение в карьере?

– Оно и должно было сыграть самую определяющую, ключевую роль. Они – состоявшиеся люди. И им бывает очень тяжело собрать волю в кулак. Собрать самого себя и заставить боксировать, тренироваться. Думаю, что поражение – самая главная мотивация. Тайсон понимает, что ему нужно взять реванш.

– Есть ли ощущение, что Фьюри потерял возможность вырубать соперников?

– Нужно понимать, что это супертяжёлый вес. А у него очень сильный удар. Вспоминая первый бой, были моменты, в которых Усик реально «плыл». Один был точно. Если в этот раз Тайсон попадёт и увидит, что может добить, он пойдёт за этим вариантом, за финишем. Чтобы поставить точку. Или всё-таки выйти на трилогию. Я думаю, что Фьюри просто не упустит этого момента.

– Вернёмся к первому поединку. На двоих им уже под 80 лет. Как вам скорости, движение?

– Да, они в очень взрослом возрасте. Но по скорости и движению у них всё в полном порядке. Может быть, есть незаметные моменты, нельзя сказать, что всё идеально. Однако общей картинки это не меняет.

– Есть ли у этого Усика слабые стороны? Что может помочь Тайсону Фьюри?

– Усик не любит прессинга. И когда его жёстко бьют. Особенно по животу. Это его уязвимое место. Если его напрягать, прессинговать и ещё бить сильно, это ему вообще не нравится. Нужно, чтобы он не игрался, не показывал языки. Думаю, что, если Тайсон отнесётся к бою серьёзно, он всё это сделает.

Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

– Фьюри действительно заигрывался. Теперь мы увидим совсем другого Тайсона?

– Если у него есть голова на плечах, он больше не будет так делать. Но, скорее всего, его клоунские движения – это фактор усталости. Когда человек начинает делать такое, он устал. Берёт паузу, выдаёт отвлекающие манёвры. Такое тоже может быть. А один из факторов в первом бою – усталость. Но и нужно понимать, что Тайсон всегда хочет привлекать к себе внимание, это ещё один фактор. Думаю, во втором бою такого не будет. И даже подобного.

– А какие проблемы видятся во Фьюри? Кроме мотивации и сложностей с настроем.

– Думаю, у всех есть проблемы, слабые стороны. Они не являются исключениями. Когда я работал с Фьюри, замечал слабость живота. Он у всех – слабая сторона. Какой бы ты ни был накачанный, на длинной дистанции работает накопительный эффект. Работа по корпусу – это накопительный эффект. Все говорят, что судьи не считают такие удары. Я всегда это знал, когда бил. Но я это делал, чтобы соперник быстрее устал. Ты это делаешь для себя. Чтобы потом развить свой успех. А потом оппонент опускает ручки – ты переходишь на голову. За три раунда ты сделать этого не успеваешь. А вот на длинной дистанции…

А ещё Усик знает, что Фьюри может заняться клоунством. Именно этот момент нужно ловить. Считаю, что это одна из слабых сторон Тайсона. Это всегда часть шоу. Но на этом Фьюри вполне можно поймать.

– Вы сказали, что у всех живот – слабое место. В поединке Дюбуа и Усика почти случился нокаут…

– Не почти. Это был нокаут. Дюбуа – мощный парень. Он пробил Усика, пусть и на грани паха.

– А какая у каждого из них самая опасная фишка?

– У Усика – ноги и скорость. Очень большой плюс, который может сыграть. У Тайсона – удар.

– Верите ли вы в досрочку от одного из парней? Или зрители снова увидят все 12 раундов?

– Я больше склоняюсь к полной дистанции поединка. Но если у одного из соперников появится возможность добить… И Усик, и Фьюри это сделают, я думаю. С Александра тогда все вопросы снимутся. А если победит Тайсон – это даст почву для третьего боя. И всё-таки кажется, что поединок пройдёт всю дистанцию. Однако нокдауны будут.

Александр Усик Фото: Getty Images

– Как вы считаете, повторится ли рисунок первого поединка? Или парни попытаются распределить силы иначе?

– Тактика на бой есть. Но как это будет выглядеть? Если говорить о мотивации Фьюри, он должен контролировать весь поединок. Возможно, возьмёт первые два раунда на разведку. Но потом всё остальное будет контролировать.

– Какой итоговый прогноз на этот поединок вы могли бы дать?

– Победа Тайсона Фьюри решением судей. А вот каким… Думаю, что всё-таки раздельным. Такие поединки редко завершаются единогласно. Конечно, это зависит от судей.