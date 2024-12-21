Фьюри отомстит Усику и пойдёт за трилогией! На стороне Тайсона — вес и бизнес

Это рубрика «Чемпионата», в которой наши авторы будут по разные стороны баррикад.

21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт большой боксёрский вечер. В главном событии бой-реванш проведут супертяжеловесы Александр Усик и Тайсон Фьюри, а на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Мнения относительно победителя второго поединка разделились. Одни считают, что чемпион не позволит усомниться в своём превосходстве, спокойно поставит точку в этом противостоянии. Другие уверены, что третьего боя не избежать, поскольку перевес будет на стороне громадного британца. Кажется, ближе к триумфу всё-таки Цыганский король. Разбираемся, почему удача будет на его стороне.

Первый фактор успеха Тайсона – мотивация. Нет сомнений в том, что первое поражение в карьере перевернуло жизнь Фьюри. Конечно, можно сколько угодно рассказывать, что Цыганский король давно всего добился. И теперь он может спокойно почивать на лаврах. Но поражение в принципиальной битве, которое ко всему прочему стало первым на профессиональном пути… После такого Тайсон просто не имеет права выйти в ринг с недостаточной мотивацией. Можно не сомневаться в том, что британец с первых же секунд поединка бросится доказывать – произошедшее в первом поединке было нелепой случайностью.

Тайсон Фьюри Фото: Richard Pelham/Getty Images

Фактор номер два – габариты бойцов. На взвешивании было очевидно, что Фьюри намного тяжелее. Это совершенно точно может сыграть в пользу Тайсона. Цыганский король славится своим проворством и ловкостью. А вот вес повышает силу удара Фьюри. Кроме того, положительно это скажется и на устойчивости. Поэтому британца будет крайне непросто отправить в нокдаун. В первом бою было не так много моментов, когда Усик «плыл» после атак Тайсона. Но складывается ощущение: в реванше Фьюри будет часто разряжать свою «колотушку».

Фактор номер три – характер. А его у Фьюри хоть отбавляй. По ходу жизни Тайсон справлялся с такими сложными испытаниями, что не каждому под силу. Но неизменно Цыганский король доказывал, каким духом обладает. Теперь перед Фьюри стоит непростая задача. Но стоит вспомнить, как британец проиграл первый поединок. Он «плыл», шатался, выживал. А в итоге добрался до судейского решения, причём – раздельного. Во втором бою характер Тайсона снова даст знать о себе.

Тайсон Фьюри Фото: Julian Finney/Getty Images

Как бы прозаично это ни звучало, фактор номер четыре – бизнес. И дело даже не в том, что кто-то попытается «купить» этот поединок. Нет. Возможно, Тайсон действительно поставлен в более выгодные условия. В Саудовской Аравии вполне могут сделать так, чтобы поединок проходил по правилам британца. А ещё некоторые эксперты справедливо подмечают, что третьего боя может захотеть сам Усик. За два поединка Александр успел озолотить себя. А ещё один может стать последним красивым штрихом в этой истории. Если же чемпион победит, то окончательно поставит жирную точку. Но станет ли он это делать?

Есть ощущение, что в истории этого противостояния сказано далеко не всё. А предстоящий реванш лишь накалит обстановку. Фьюри вполне может привести всё к трилогии, если ответственно подойдёт к поединку и одержит победу. Кажется, после первого поражения в карьере иного от Тайсона ждать уже и не стоит.

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