Без цыганских фокусов. Усик снова разберётся с Фьюри и сохранит пояса

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Ночью 21 декабря в Эр-Рияде пройдёт большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет реванш топовых супертяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. На кону будут стоять титулы WBA, WBO и WBC, а также второстепенные пояса IBO и The Ring.

Первый поединок этих боксёров состоялся в мае и получился очень напряжённым, со всеми атрибутами большого титульника. Итогом стала победа Усика раздельным решением судей, которой он добился за счёт нокдауна в девятом раунде. Так Александр стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе в XXI веке, но к реваншу он уже лишился одного из поясов — IBF. Но это никак не повлияет на значимость реванша.

Вторая серия противостояния либо откроет дорогу к трилогии, либо закроет это противостояние, и боксёры пойдут разными путями. И последний вариант выглядит более вероятным. Что мы увидели в первом бою? Что Усика можно заставить работать первым номером и с ним можно потягаться в чистом боксе. Но в итоге Тайсон Фьюри сам не выдержал темпа, позволил по себе попасть и проиграл. Причём левый боковой, который едва не стал роковым, проходил у Усика и до того. И выносливость у Александра оказалась значительно лучше.

Какие ключи к победе у Фьюри? Он серьёзно набрал вес по сравнению с последним поединком (показал 127 кг на весах), и такого Тайсона мы не видели довольно давно. В теории это может помочь ему вязать Усика, подключать грязный бокс и висеть на руках у соперника. То есть кардинально изменить тактику по сравнению с первым боем. При этом Фьюри утверждает, что никаких корректив в лагерь не вносил, что может стать грубой ошибкой.

Усик — боксёр, успехи которого в первую очередь строятся на превосходстве в выучке и скорости. Эти качества никуда не делись. В этом плане Александр – как Артур Бетербиев: все каждый раз гадают, когда на них отразится возраст, но они опровергают все прогнозы. Усик точно быстрее Фьюри и лучше британца в функциональной подготовке. За счёт этого он сможет вымотать и затащить Цыганского короля в поздние раунды.

Александр Усик Фото: Richard Pelham/Getty Images

Экс-чемпион мира Шеннон Бриггс также отмечает, что Усик совсем не останавливается: «Усик — машина. Он не останавливается! Разве можно быть в ещё более крутой форме, чем у него? Не думаю, что когда-либо в истории тяжёлого веса был боец, который выходил на ринг в ещё более крутой форме».

Если Фьюри попытается отработать более агрессивно, то всё может сложиться для Тайсона ещё хуже. Как только британец пойдёт вперёд, то Усик окажется в своей стихии, появится возможность работать на контратаках. Идеальнее сценария для Александра нет, так что он будет только рад такому раскладу. К тому же, как оказалось, мощи Усика хватает, чтобы потрясать Фьюри.

Усик совершенно не случайно подходит к реваншу с Фьюри в статусе фаворита. Тайсон за последние годы серьёзно сдал — бои с Дереком Чисорой и Фрэнсисом Нганну не назвать серьёзными битвами, а реванш с Усиком Тайсон по делу проиграл. Есть мнение, что пиковый Фьюри остался где-то позади, в трилогии с Деонтеем Уайлдером. В тех боях Цыганский король принял внушительный урон, и с тех пор его лучшая версия мелькала лишь эпизодически. Тогда же Фьюри, судя по всему, и сильно сократил срок службы своего «держака».

С Усиком ситуация обратная — в тяжёлом весе он будто начал набирать обороты. Да, у него тоже накопился существенный износ, но в нынешней форме именно Усик должен побеждать, сохранять пояса и двигаться дальше. Возможно, даже завершать карьеру. Скорость и выносливость станут его главными ключами ко второй победе над Фьюри. И, скорее всего, в этот раз Александр выступит ещё увереннее, чем в мае.