Емельяненко вернулся и уничтожил. Феникс снёс соперника за полминуты

21 декабря в городе Магасе (Ингушетия) проходит турнир новой лиги NFL. В рамках этого ивента состоялся поединок с участием Александра Емельяненко, который возвращается в бои после полуторагодового простоя.

Последний раз Феникс появлялся на большой арене в мае прошлого года, и тогда его соперником стал блогер Евгений Ершов. Емельяненко победил болевым приёмом, но уж очень много вопросов было к его состоянию. Неслучайно Александр после этого выступления отправился на реабилитацию в Ингушетию, где провёл почти полгода. Весной 2024 года Емельяненко мог вернуться в дело на турнире Ural FC, где ему назначили реванш с Вячеславом Дациком, но турнир был отменён.

Дебют Александра в NFL сделали максимально интригующим — имя соперника держали в секрете от всех до вечера 20 декабря. Поначалу его объявляли под именем Саб-Зиро, персонажа из игры Mortal Combat. В реальности оппонентом Емельяненко стал Алексей Гончаров, бывший боец Hardcore. В ММА у Гончарова дела складываются с переменным успехом, рекорд 4-4, а пиком карьеры стали три боя в уже упомянутом Hardcore (1-2). Алексей не только выступает сам, но и тренирует детей. А последние четыре года Гончаров совмещает бойцовскую деятельность с карьерой стендап-комика. Победа над Емельяненко, у которого всё ещё очень громкое имя, могла серьёзно помочь Гончарову стать более узнаваемой личностью в мире ММА.

Бой начался с осторожных попыток бойцов нащупать дистанцию. Никто не форсировал события, и первым в активный размен пошёл Гончаров. Алексей начал выбрасывать размашистые удары, не сумел ни разу попасть, но сам пропустил короткий правый прямой, от которого свалился на канвас. Емельяненко уже не отпустил потрясённого соперника, начав сразу его добивать. Гончаров попытался выкрутиться из тяжёлого положения, но тщетно — Феникс не дал шанса и финишировал Алексея за полминуты.

Триумфальное возвращение выдалось у Емельяненко. Александр обещал, что предстанет в клетке в лучшей версии, и подтвердил слова делом. Теперь у Феникса открываются отличные перспективы для больших и денежных боёв. И мы точно будем видеть его на турнирах.