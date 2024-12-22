Усик снова победил Фьюри! Цыганский король отдал всё, но этого не хватило

Первый бой Александра Усика и Тайсона Фьюри получился эпохальным. Можно много спорить, что сейчас чемпионы королевского дивизиона не те, уровень не тот, и вообще трава раньше была зеленее, но майский поединок Александра и Тайсона точно вошёл в историю. Впервые за 25 лет был определён абсолютный чемпион в супертяжёлом весе, да ещё и как красиво: с постоянным переходом инициативы из рук в руки, нокдауном Фьюри и раздельным судейским решением, которое вызвало множество споров. Плюс рекордные гонорары, рекордное внимание болельщиков и далее по списку.

Обычно реванша, да ещё и такого масштабного приходится ждать очень долго. Но теперь в профессиональном боксе есть арабские «волшебники»: положительные они персонажи или отрицательные — совсем другой разговор. И вот эти «волшебники» с помощью долларовой волшебной палочки организовали второй бой уже через полгода после первого поединка, что, конечно, не могло не порадовать обычного фаната бокса. Интриг в реванше было великое множество: как проявит себя Фьюри после первого поражения, в чём будет черпать мотивацию Усик, какую тактику придумает Тайсон для реванша и ещё много-много всего. И вот этот ожидаемый бой настал.

Бой начался со скоростной разведки от Усика и неторопливой пристрелки Фьюри. Цыганский король в основном находился в центре ринга, а соперник легко кружил вокруг него. Тайсон старался держать соперника на джебах, но действующий чемпион чаще всего проскальзывал мимо кулаков громадного британца. Впрочем, во втором раунде Фьюри пару раз здорово достал оппонента ударами по корпусу. Первые шесть минут в ринге получились равными и напряжёнными одновременно.

Тайсон действительно выглядел чуть более крупным, чем мы привыкли его видеть в последних боях, но его работа ног всё равно внушала восхищение. В нужный момент Фьюри охотно шёл в клинч, повисая на чемпионе всеми своими килограммами. Оба боксёра много били в корпус, стараясь замедлить друг друга. Усик вкладывался в удары и в четвёртом раунде донёс до Цыганского короля несколько плотных попаданий, но говорить про нокдаун было рано. Тайсон лидировал на карточках независимого судьи трансляции, однако было понятно, что первые раунды значат не так много.

В пятом раунде Фьюри стал ещё жёстче вязать Александра в клинчах, при любом удобном случае бил оппонента по затылку. Рефери относился к грязному боксу британца откровенно лояльно, делая замечания лишь в крайнем случае. В чистом боксе Тайсон тоже был хорош, здорово выцеливая дыры в обороне украинца. Аналогичная картина была и в шестом раунде, где Тайсон снова выглядел немного, но лучше чемпиона. Однако в седьмой трёхминутке предпочтительнее уже был Усик. Каждый раунд получался максимально напряжённым, порой напоминая шахматную партию.

По статистике Александр попадал чуть чаще, хотя выбрасывал намного меньше ударов, нежели соперник. В восьмом раунде чемпион смог ещё прибавить, всё чаще перебивая Цыганского короля. А вот в девятом Усик уже пару раз попал в клинч к британцу, где чувствовал себя откровенно неуютно. Зато украинец намного чаще владел инициативой, стараясь атаковать, а вот Фьюри работал только встречными ударами и максимально активен был только в клинче. Британца вообще подводила излишняя пассивность и нацеленность на оборону.

На старте 10-го раунда Тайсон хорошо попал сбоку, заметно тряхнув оппонента. Следом британец воткнул ещё пару ударов, после чего бросился в клинч — именно такая тактика работала у него этим вечером лучше всего. 11-й раунд снова получился равным: но Усик был чуть быстрее и точнее. В последние три минуты поединка Тайсон смело пошёл вперёд, начав закидывать оппонента могучими боковыми ударами, вот только до цели доходило немногое.

Именно судьи должны были определить исход поединка. И они отдали победу Усику — единогласным решением! Трилогии не будет.

Пройти опрос можно по ссылке.