Почему отдали победу Усику? Разбираем судьбоносное решение судей

21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, прошёл большой боксёрский вечер. В главном событии бой-реванш провели супертяжеловесы Александр Усик и Тайсон Фьюри, а на кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Поединок, как и в первом случае, продлился все 12 раундов. Вот только теперь решение судей получилось единогласным. Все трое приняли сторону Усика с одинаковым счётом – 116:112. И это выглядело довольно любопытно. А всё потому, что по ходу всего боя преимущество Александра не выглядело таким колоссальным. А оценки смотрелись более равными даже во время первой встречи боксёров в ринге.

Так почему же судьи выбрали сторону Александра? По ходу всего поединка он выглядел предпочтительнее с точки зрения статистики. Конечно, больше атак выбросил именно Фьюри. Но за Усика говорят точность и сила. Чемпион донёс 170 попаданий в цель (41,8%), на что претендент ответил лишь 157 раз (31,7%). В плане силовых ударов перевес Александра также оказался ощутимым – 122-95. И только по количеству джебов смог задоминировать Тайсон. Цыганский король действительно классно работал передней рукой. Но его атаки не несли в себе той опасности, которая была у Усика.

Важнейший момент – чемпионские раунды. Те самые, что сгубили Дмитрия Бивола в бою с Артуром Бетербиевым. И вновь приходится констатировать, претендент должен обязательно забирать их, чтобы становиться обладателем титулов. В двух заключительных трёхминутках Тайсон провалился. Он практически не обострял, не был похож на самого себя образца первых раундов. И если в 11-м перевес Усика по ударам не был колоссальным – 13:12, то в 12-м стал сокрушительным – 18:10. Фьюри нужно было обязательно забирать эти отрезки, но сил попросту не хватило.

Цыганский король вновь наступил на те же грабли, которые настигли его и в первом поединке. Он слишком выработался в первой половине боя, а после экватора откровенно встал. Стоит просто обратить внимание на то, как именно прошли пятый и шестой раунды. Тайсон выиграл по ударам каждый – 22:12 и 20:10. Но затем наступил переломный момент. Следующие четыре трёхминутки просто похоронили все старания Фьюри. Он проиграл по ударам в каждой – 12:13, 8:16, 16:24 и 4:16. Сложно было даже рассчитывать на то, чтобы судьи отдавали эти отрезки Тайсону.

Вот и получилось так, что каждый рефери отправил в копилку Александра по восемь раундов. Довольно логично, учитывая рисунок боя. Первая половина получилась удачной для Фьюри. Но Тайсон всё-таки упустил пару важнейших раундов. А после экватора Цыганскому королю с трудом можно отдать хотя бы одну трёхминутку. И если визуально всё выглядело не так однозначно, то статистика – вещь упрямая. Часто говорят, что претенденту нужно выдать невероятный бой, чтобы всё-таки отобрать пояса у чемпиона. Тут этого не было и близко. Зарешать могло желание организаторов выйти на трилогию. Но второй поединок получился откровенно скучным. А в последнем раунде бойцов даже освистывали фанаты.

Оценки судей

На первый взгляд, победа Усика единогласным решением стала довольно неожиданным исходом. Но, всё-таки, детальное рассмотрение стало лучшим отражением всей картины. Усик был точнее, убедительнее и быстрее. Поэтому закономерно превзошёл оппонента практически по всем компонентам. Вряд ли можно обвинить судей в предвзятости или несправедливости.