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Бой Александр Усик — Тайсон Фьюри 2, реванш, разбор поединка, техника боксёров, за счёт чего победил Усик, стиль Фьюри, результат

Фьюри дрался совсем по-другому. Разбор второго боя великих тяжеловесов
Игорь Некрасов
Бой Александр Усик — Тайсон Фьюри 2
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Грязный бокс и максимальная концентрация не принесли Тайсону победу и трилогию.

21 декабря в Саудовской Аравии состоялся масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира титульный реванш провели два лучших тяжеловеса современности – Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

Противостояние Усика и Фьюри – самое грандиозное, что случилось с профессиональным боксом за последние годы. И саудовским шейхам удалось провести сразу два поединка лучших тяжей мира в один календарный год.
Усик забрал победу в первом бою раздельным решением судей, а вместе с ним забрал у Тайсона недостающий титул, став абсолютным чемпионом, и лишил Фьюри «0» в графе поражений. По большому счёту, Александр перебоксировал британца в первом поединке, и главный вопрос перед реваншем заключался в том, сможет ли Фьюри измениться и выдать что-то новое?

В первую очередь, Тайсон прибавил в весе. Если перед первым поединком Фьюри попытался показать идеальную форму, то в реванше вернулся старый добрый Цыганский Король – на весах он показал 25-килограммовое преимущество над чемпионом.К слову, на этом превосходстве Тайсон попытался сделать акцент – то, чего от него ждали и в первом бою.

Главные моменты турнира:
Александр Усик — Тайсон Фьюри 2: Цыганский король уверен, что победил в обоих боях. LIVE
Live
Александр Усик — Тайсон Фьюри 2: Цыганский король уверен, что победил в обоих боях. LIVE

Фьюри провёл почти все 12 раундов с феноменальной концентрацией. Не было ни кривляний, ни заигрываний с публикой, ни разговоров с соперником – ничего. Тайсон вышел забирать пояса и возвращать долг.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

Фото: Скриншот из трансляции

В стартовых раундах Фьюри был хорош. Британец грамотно работал джебом, отлично защищался корпусом и плечом и не давал Усику работать на ближней. Александр постарался оказывать натиск, работать первым номером, но столкнулся с тем, что Тайсон не отступал – Усик упирался в британца, словно в стену. Челнок украинца на старте поединка работал плохо, Александр часто застаивался, за что получал.

Фьюри наносит удар

Фьюри наносит удар

Фото: Скриншот из трансляции

Фьюри стал гораздо разнообразнее работать с дистанции. Очень хорошо заходили апперкоты, как в голову, так и в корпус, залетали нестандартные боковые.

Удар Фьюри

Удар Фьюри

Фото: Скриншот из трансляции

Ну, и нужно отметить, что Тайсон вернул свой забытый в первом поединке грязный бокс. Британец перестал играть с соперником, стал включать клинч, в котором буквально вис на сопернике. А ещё моментами Фьюри грамотно захватывал руку Усика, и в этот же момент наносил удары. Александр несколько раз сигнализировал рефери на эти нарушения, но никакой реакции не последовало.

Клинч

Клинч

Фото: Скриншот из трансляции

Александр Усик и Тайсон Фьюри

Александр Усик и Тайсон Фьюри

Фото: Скриншот из трансляции

Как не последовало её на жалобы Усика по поводу ударов Фьюри по затылку. На ближней дистанции Тайсон действительно в моментах работал грязновато, а ведь это от него ждали и в первом поединке. В одном из эпизодов британец даже попытался провернуть удар локтем с ближней дистанции, чем вызвал удивление Усика.

Тайсон Фьюри и Александр Усик

Тайсон Фьюри и Александр Усик

Фото: Скриншот из трансляции

Вообще, если брать второй бой, то Фьюри больше удивил. Он действительно провёл работу над ошибками, подметил много деталей, много нюансов. Тайсон старался брать своей нестандартностью, порой британец выбрасывал бэкфисты из ММА и странные удары тыльной стороной ладони. Добавил грязный бокс и максимальную концентрацию. Но, по мнению судей, этого оказалось недостаточно.

Подробности реванша Фьюри и Усика:
Усик снова победил Фьюри! Цыганский король отдал всё, но этого не хватило
Усик снова победил Фьюри! Цыганский король отдал всё, но этого не хватило

Усик же в целом был собой. Старт поединка получился для Александра непростым, он, хоть и старался оказывать давление, но выглядел медленным, даже на фоне набравшего в весе британца. Не было у чемпиона его прежней лёгкости – и это сильно мешало пробираться на ближнюю дистанцию через джеб Фьюри. В моментах казалось, что Усик даже «задышал», что было для него совсем непривычно.

Но всё же работоспособность боксёра, его умение прибавлять в нужные моменты сыграли в очередной раз. Возможно, в определённых отрезках Александр не был на голову сильнее Тайсона, но больше оказывал давление, работал первым номером – и это действовало на судей. Моментами Усик наказывал Тайсона за опущенные руки, залетал с боковым слева, заходил с хорошими двойками. Но при этом не шёл на добивание, как это было в первом поединке, будто опасаясь британца.

Удар Усика

Удар Усика

Фото: Скриншот из трансляции

Усик наносит удар

Усик наносит удар

Фото: Скриншот из трансляции

В целом, поединок получился довольно нервным и напряжённым – чего, собственно, можно было ожидать. Усик сохранил чемпионские пояса и «0» в графе поражений – теперь вопрос с трилогией явно под большим вопросом. Кажется, Александр поставил точку в этом противостоянии, хотя вторая победа была даже менее убедительной, чем первая, несмотря на единогласное решение судей.

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