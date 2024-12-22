Трилогии не будет. Усику осталось провести только один бой

Реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри получился даже более напряжённым, чем первый поединок. Судейское решение снова оказалось на стороне Александра, который сохранил свои пояса и остался непобеждённым боксёром. Таким образом, трилогия с Цыганским королём, о которой столько говорили шейхи, отменяется: какой смысл в третьем бою, если Усик победил в первых двух? Впрочем, карьера боксёра по прозвищу Кот точно не заканчивается: сейчас он находится на пике спортивного успеха и обязательно будет его монетизировать. Однако есть ощущение, что для Александра остался только один большой спортивный вызов. И это Даниэль Дюбуа.

Молодой по меркам супертяжёлого веса британец, недавно нокаутировавший Энтони Джошуа, как раз удерживает чемпионский пояс IBF. Тот самый пояс, который Усик добровольно оставил вскоре после первого боя с Цыганским королём, поскольку иначе реванша бы не состоялось — организация требовала от украинца провести обязательную защиту. Поэтому титул перешёл к Дюбуа, который с внимательным видом сидел в первых рядах на турнире в Эр-Рияде. Теперь Александр официально сможет провести реванш и с Даниэлем, получив шанс снова стать абсолютным чемпионом мира по боксу.

Даниэль Дюбуа Фото: Nick Potts/Getty Images

Сразу после объявления результатов реванша Усика и Фьюри Дюбуа поднялся на ринг и потребовал второй бой с украинцем: «Я хочу свой реванш. Сегодня ты проделал хорошую работу, но я хочу отомстить за ограбление. Давай сделаем это, погнали».

Любопытно, что Усик сразу ответил согласием — значит, этот поединок состоится практически наверняка. Тем более что первый бой британца и украинца действительно оставил очень много вопросов. Именно там случился тот самый «нокдаун-фантом», когда Дюбуа жёстко пробил Александра ударом в корпус на грани запрещённой границы. Усик тогда упал и долго не мог подняться, сигнализируя, что получил удар в пах. Судья ему поверил и не стал отсчитывать нокдаун, который наверняка завершился бы поражением чемпиона. Александр полежал, оклемался и потом сумел одолеть соперника. Но не все поверили, что это был именно удар в пах.

Бой с Дюбуа станет отличным завершением карьеры для Усика. Ему уже 37 лет — для супертяжа вроде бы не так много, но для стиля Александра кардинально важна скорость, которая всегда уходит первой. Да и спортивных вызовов высочайшего уровня перед чемпионом сейчас фактически нет. Возвращение в крузервейт выглядит утопией, которая не нужна никому, кроме Артура Бетербиева. Всех топовых тяжеловесов Усик или побил, или они сами сошли с большой сцены, как Деонтей Уайлдер. Поэтому ждём реванша с Дюбуа, и, скорее всего, ухода Александра из бокса.