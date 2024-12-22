Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Александр Усик — Тайсон Фьюри 2, кто будет следующим соперником Усика, Усик — Дюбуа, реванш Усика и Дюбуа, следующий бой Усика

Трилогии не будет. Усику осталось провести только один бой
Александр Фролов
Усику осталось провести только один бой
Аудио-версия:
Комментарии
Александру скоро пора на покой.

Реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри получился даже более напряжённым, чем первый поединок. Судейское решение снова оказалось на стороне Александра, который сохранил свои пояса и остался непобеждённым боксёром. Таким образом, трилогия с Цыганским королём, о которой столько говорили шейхи, отменяется: какой смысл в третьем бою, если Усик победил в первых двух? Впрочем, карьера боксёра по прозвищу Кот точно не заканчивается: сейчас он находится на пике спортивного успеха и обязательно будет его монетизировать. Однако есть ощущение, что для Александра остался только один большой спортивный вызов. И это Даниэль Дюбуа.

Изучаем судейское решение реванша:
Почему отдали победу Усику? Разбираем судьбоносное решение судей
Почему отдали победу Усику? Разбираем судьбоносное решение судей

Молодой по меркам супертяжёлого веса британец, недавно нокаутировавший Энтони Джошуа, как раз удерживает чемпионский пояс IBF. Тот самый пояс, который Усик добровольно оставил вскоре после первого боя с Цыганским королём, поскольку иначе реванша бы не состоялось — организация требовала от украинца провести обязательную защиту. Поэтому титул перешёл к Дюбуа, который с внимательным видом сидел в первых рядах на турнире в Эр-Рияде. Теперь Александр официально сможет провести реванш и с Даниэлем, получив шанс снова стать абсолютным чемпионом мира по боксу.

Даниэль Дюбуа

Даниэль Дюбуа

Фото: Nick Potts/Getty Images

Сразу после объявления результатов реванша Усика и Фьюри Дюбуа поднялся на ринг и потребовал второй бой с украинцем: «Я хочу свой реванш. Сегодня ты проделал хорошую работу, но я хочу отомстить за ограбление. Давай сделаем это, погнали».

Любопытно, что Усик сразу ответил согласием — значит, этот поединок состоится практически наверняка. Тем более что первый бой британца и украинца действительно оставил очень много вопросов. Именно там случился тот самый «нокдаун-фантом», когда Дюбуа жёстко пробил Александра ударом в корпус на грани запрещённой границы. Усик тогда упал и долго не мог подняться, сигнализируя, что получил удар в пах. Судья ему поверил и не стал отсчитывать нокдаун, который наверняка завершился бы поражением чемпиона. Александр полежал, оклемался и потом сумел одолеть соперника. Но не все поверили, что это был именно удар в пах.

Вспоминаем спорную ситуацию:
Симуляция Усика не позволила Дюбуа стать суперзвездой? Разбираем скандальный бой
Симуляция Усика не позволила Дюбуа стать суперзвездой? Разбираем скандальный бой

Бой с Дюбуа станет отличным завершением карьеры для Усика. Ему уже 37 лет — для супертяжа вроде бы не так много, но для стиля Александра кардинально важна скорость, которая всегда уходит первой. Да и спортивных вызовов высочайшего уровня перед чемпионом сейчас фактически нет. Возвращение в крузервейт выглядит утопией, которая не нужна никому, кроме Артура Бетербиева. Всех топовых тяжеловесов Усик или побил, или они сами сошли с большой сцены, как Деонтей Уайлдер. Поэтому ждём реванша с Дюбуа, и, скорее всего, ухода Александра из бокса.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android