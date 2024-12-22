«Судейство — безумие!» Как боксёрский мир отреагировал на реванш Усика и Фьюри

Бой впечатлил многих, а вот решение на карточках — нет.

21 декабря в Саудовской Аравии состоялся масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира Александр Усик победил в реванше Тайсона Фьюри, сохранил чемпионские пояса и остался непобеждённым боксёром.

Реванш Усика и Фьюри – настоящий новогодний подарок от саудовских шейхов всем любителям бокса. Поединок отлично раскручивали, к нему было приковано колоссальное внимание. Тайсон сделал для победы много. Британец был мотивирован, сконцентрирован, отлично работал с дистанции, подключал «грязный» бокс – то, чего не хватало в первом поединке.

Тайсон Фьюри — Александр Усик Фото: Richard Pelham/Getty Images

Но этого оказалось мало. Усик в ещё более близком бою, чем первый, сумел забрать победу судейским решением: на этот раз единогласным, со счётом 116-112 на карточках всех судей, то есть со счётом 8-4 по раундам. Более того, искусственный интеллект, который в качестве «ноу-хау» выступал в роли нейтрального судьи, не влияющего на результат, насчитал 118-112 в пользу украинца.

Такие оценки вызвали недоумение у боксёрского мира. Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен отреагировал довольно остро.

«Я ошеломлён. Судьи отдали Тайсону Фьюри четыре раунда из 12, что просто невозможно. Я давно в этом спорте, и да, я могу быть предвзят, но один из судей не отдал ему ни одного раунда с шестого и дальше. Ни одного! Как такое возможно? Это абсурд. То же самое с другим судьёй – он отдал ему только один раунд из последних шести. И вот этот судья – тоже. Это безумие, понимаете? Я спокоен и собран, я не кричу и не ору, но это нонсенс. Все, кто сидел в первом ряду, включая менеджмент Усика, все там были в шоке», — приводит слова Уоррена Low Kick MMA.

Сам Фьюри посчитал, что судьи просто подарили победу Александру.

«Почувствовал ли я дух Усика на ринге? Я почувствовал какой-то рождественский дух. Думаю, он получил небольшой рождественский подарок от судей», — сказал Фьюри после боя.

С тем, что счёт на судейских карточках не соответствует действительности, согласился и экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе и экс-соперник Усика Тони Беллью. Правда, британец всё равно отдал предпочтение Александру.

«Разница в счёте слишком большая, но Усик выиграл. И понятно почему: давление и стабильная работа — так он забирал раунды. Тайсон Фьюри — настоящий воин, который заслуживает максимум уважения за то, что согласился снова выйти против Усика», — написал Беллью в социальных сетях.

Большинство представителей боксёрского мира посчитали, что бой был достаточно близким. Например, бывший чемпион мира Григорий Дрозд предпочёл бы увидеть на карточках ничейный результат.

«Не самый зрелищный бой, довольно скучноватый. Зарубы не получилось. А по поводу решения… Я бы склонялся больше именно к ничейному исходу. Чтобы каждому из боксёров подняли руки. Трилогии не будет. В ней пропал весь интерес», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Аналогичного мнения придерживается и известный промоутер Калле Зауэрланд.

«Не люблю ничейные раунды, но здесь я посчитал вничью больше раундов, чем в любом другом поединке за титул в супертяжёлом весе. Спасибо обоим за великолепный бой. И буду не против увидеть ещё один», — написал Зауэрланд в социальных сетях.

Поддержал коллег и известный тренер Тедди Атлас.

«Фьюри был лучше в этом бою, но Усик — тоже. Фьюри выбрасывал один-два удара за раз, а Усик выбрасывал четырёх- и пятиударные комбинации, идя вперёд. Судьи правы», — написал Атлас в социальных сетях.

Многим понравились прошедший поединок и противостояние в целом, при этом победу в нём отдали именно Усику. Например, бывший абсолютный чемпион мира в королевском дивизионе Леннокс Льюис именно так отреагировал на реванш Александра и Тайсона.

«Это был хороший бой, хотел увидеть Фьюри более агрессивным. Усик выиграл справедливо. Фьюри пора в Лондон на самый большой бой в истории — с Джошуа», — написал Леннокс в социальных сетях.

Восторгался боем и печально известный ирландец Конор Макгрегор.

«Протрясающий бой! Оба исключительные боксёры. Очень близкий бой. Такое удовольствие! Спасибо, джентльмены. Спасибо командам. Спасибо, Саудовская Аравия!» — написал Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).

Оскар де ла Хойя Фото: Richard Pelham/Getty Images

Похвалил обоих боксёров и легендарный Оскар де ла Хойя, подведя итог большого боя.

«Поздравляю, Усик, ты джентльмен и профессор! Тайсон, мой амиго, возвращайся скорее! Время начать с чистого листа», — написал де ла Хойя на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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