Почему громкие бои теперь скучные? Реванш Усика и Фьюри получился тоскливым

В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде прошёл последний большой вечер профессионального бокса в уходящем году. Возглавили его топовые супертяжеловесы Александр Усик и Тайсон Фьюри, которые сошлись в титульном реванше. В отличие от первого боя, в этот раз было мало нерва, меньше зрелищности, и итогом стала победа Усика единогласным решением судей. Он защитил пояса WBA, WBC и WBO, сохранил чистый рекорд и нанёс Фьюри второе поражение в профессиональной карьере.

Главная претензия к реваншу Усика и Фьюри — скучное ведение боя. Важное уточнение — скучное для среднего зрителя. Для чего рядовой болельщик или человек, интересующийся спортом, включает бой, заявленный как битва двух лучших супертяжей современности? Очевидно, в надежде увидеть яркий поединок, интригу, возможно, нокдауны и нокаут. Первый поединок Усика и Фьюри этим требованиям отвечал, и там было действительно нервное противостояние с качелями, которые могли качнуться в любую сторону. Второй бой — фехтование джебами в попытке набрать больше очков, чем соперник. Много ли можно вспомнить ярких моментов в этом поединке?

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Проблема больших боёв сейчас — перегретые ожидания. Бокс в последние годы переживал дикий застой, чемпионы бегали друг от друга, а организовать бои топов друг с другом было почти нереально из-за множества нюансов: даты, деньги, промоутеры, боязнь за «нолик» в графе «поражения». Отчасти этому помог Флойд Мейвезер, запустивший в профессиональном боксе целую волну бойцов, которые с самого начала карьеры нацелены исключительно на сохранение статуса непобеждённого.

Из-за вышеперечисленных моментов бои топов, которые организуют промоутеры из Саудовской Аравии, по дефолту воспринимаются как нечто грандиозное, невзирая на стиль боксёров, их бэкграунд и то, что стоит на кону. Большой бой — большие риски. Те же Усик и Фьюри бились сначала за статус абсолютного чемпиона, рисковали чистыми рекордами и, в какой-то мере, наследием. Отсюда много осторожности на ринге, несмотря на все заверения Цыганского короля о том, что он идёт исключительно за нокаутом.

Известный тренер Виталий Сланов и вовсе заявил, что этот бой забудут: «Поединок получился не очень интересным. Но интересными были результат и масштаб поединка. Два выдающихся боксёра и лучших тяжеловеса на планете сошлись. Однако сам поединок явно не оправдал ожидания. Ни по напряжению, ни по изобилию красивых моментов. Не думаю, что кто-то будет смотреть этот бой повторно. Все про него забудут».

Безусловно, есть исключения вроде боя Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева, но там был только один агрессор, который шёл вперёд и вынуждал другого отвечать своими атаками. К таким же можно отнести поединок Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. Но если вынести эти противостояния за скобки, то сколько можно вспомнить реально зрелищных громких боёв? Громких с точки зрения вывески, а не только спортивных достижений соперников.

Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс — большой бой, но в итоге было одностороннее избиение. Зрелищно ли это? Для фанатов Кроуфорда — да, а для среднестатистического зрителя? Та же история с дилогией Усика и Джошуа, Фьюри и Нганну, Деонтея Уайлдера и Джозефа Паркера, Сауля Альвареса и Джона Райдера и многими другими боями. Чемпионы вместо риска предпочитают безопасно отработать на очки и сохранить титулы, а следовательно, и большие деньги. Это логично, но всё же не зрелищно. Вот и выходит, что чем больше бой, тем больше рисков и меньше ярких событий.

Тайсон Фьюри — Александр Усик (реванш) Фото: Richard Pelham/Getty Images

Сильно влияет и окружающая атмосфера. Увы, даже на главном реванше года были довольно камерная атмосфера, слабоватая картинка и скучноватый андеркард, где впечатлил, пожалуй, только Мозес Итаума. С этой проблемой саудовцы не справляются, сколько бы денег ни вкладывалось в мероприятия.

Ещё одна проблема бокса — высокий порог вхождения. Безусловно, этот вид спорта — большое искусство, где мелкие детали решают исходы супербоёв. Здорово, когда болельщик способен оценить работу Фьюри передней рукой или отметить футворк и подготовленные комбинации Усика. Однако это меньшая часть зрителей. Бо́льшая часть включает боксёрские поединки не из-за пристального рассмотрения технических нюансов, а чтобы посмотреть на яркие размены и зубодробительные нокауты. Не помогает боксу и бурное развитие ММА, где, очевидно, более низкий порог вхождения, но вместе с тем и куда более понятные критерии оценки боя.

Тенденция скучных топ-боёв в боксе никуда не денется. Саудовская Аравия и её деньги решили проблему избегающих друг друга чемпионов, но заставить их биться ярче они не могут. Топы будут держаться за свои пояса, за свой рекорд и спокойно разменяют зрелищность на прагматичную победу. Тут выход один — мириться с этим и продолжать каждый раз включать большие бои с надеждой на то, что действия на ринге будут соответствовать вывеске.