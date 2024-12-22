Из-за Усика можно было упустить другого Александра. Как выглядел вернувшийся Емельяненко

21 декабря состоялся грандиозный боксёрский вечер. Александр Усик в реванше расправился с Тайсоном Фьюри. Но этот день запомнился не только битвой лучших тяжеловесов на планете. В октагон вернулся Александр Емельяненко, который принял участие в турнире новой лиги NFL. После полуторагодового простоя Феникс вышел в клетку, чтобы доказать всем, что он всё ещё способен выдавать яркие поединки. И Емельяненко не подвёл. Он оформил уверенную победу над оппонентом, причём сделал это в блестящем стиле.

Александр победил очень быстро. Конечно, соперника вряд ли можно причислять к топам. Гончаров имел перед поединком профессиональный рекорд 4-4, особенными успехами не отличался. Но возвращения Феникса всё равно ждали с опасением. Все прекрасно знают, как именно складывалась жизнь Емельяненко на протяжении последних лет. Алкогольная зависимость, реабилитация… А после предыдущего боя с блогером Евгением Ершовым, пусть и выигранного, Александра буквально уводили под руки охранники. Поэтому и теперь основной вопрос заключался в том, как именно будет выглядеть Емельяненко.

Александр Емельяненко Фото: NFL MMA

Ещё до начала поединка бросилось в глаза, что Александр смотрелся свежо. Он подтвердил то, что все видели на протяжении последнего времени в социальных сетях. А там улыбающийся Феникс раздавал советы, шутил и смеялся. Казалось, что от проблем Емельяненко не осталось и следа. Данный тезис частично подтвердил и сам бой. Активнее начал Гончаров, но быстро пропустил короткий правый прямой и отправился на канвас. Таким шансом Александр воспользовался на максимум. Он навалился на соперника и уверенно финишировал. А после завершения поединка оставил яркий комментарий: «Продышался, размялся. Заводите следующего. Может ли Дацик стать следующим соперником? Давайте не будем забегать вперёд».

Александр Емельяненко Фото: NFL MMA

Делать серьёзные и однозначные выводы пока рано. Емельяненко действительно пошла на пользу реабилитация. Он выглядел намного свежее и интереснее, чем раньше. После победы над Ершовым многие начали огульно обвинять Александра в договорняке. И указывать на то, что блогер сам буквально подставился под Феникса. Но теперь Емельяненко таким разговорам даже не оставил шансов. Он совершенно спокойно расправился с оппонентом за 36 секунд. И дело даже не в самой победе. На Ершова перед кимурой Александр буквально завалился. Тут же Емельяненко перешёл к грамотному добиванию.

Конечно, окончательно на вопрос о реальном состоянии Феникса ответит только поединок с более крепким соперником. Это не обязательно должен быть Дацик. Даже наоборот. Бой с Вячеславом может превратиться в очень быструю рубку, которая завершится лаки-панчем. А хочется посмотреть на Емельяненко в другой ситуации. Когда бой продлится все три раунда, а стойка будет меняться на затяжную работу в партере. И тогда можно будет окончательно сделать вывод о том, насколько Феникс перезагрузился, готов продолжать профессиональную карьеру.

Александр вернулся – этого нельзя отрицать. И очень радостно, что выглядел действительно перезагрузившимся. Проблемы слишком долго мучили Феникса. Теперь в жизни Емельяненко начинается белая полоса.