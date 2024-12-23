А что будет с Фьюри? Ищем идеального соперника Цыганскому королю

В Саудовской Аравии состоялся заключительный в уходящем году турнир по профессиональному боксу. В главном событии вечера реванш провели два лучших тяжеловеса современности — Александр Усик и Тайсон Фьюри. Как и в первом поединке, победу судейским решением одержал Усик, сохранив у себя чемпионские пояса и заветный «0» в графе поражений.

Реванш Фьюри и Усика не только должен был определить судьбу чемпионских титулов, но и решить вопросы по дальнейшим планам боксёров. Турки Аль аш-Шейх, который организовал и первый бой, и реванш, не скрывал того, что хотел бы увидеть и трилогию. Шейх всячески пытался замотивировать британца, хотя тот и без этого вышел на бой крайне заряженным на победу. Однако забрать её не удалось — Усик вновь оказался сильнее.

На этом разговоры о трилогии завершились. Какими бы близкими ни получились поединки, в третьем бое на данный момент просто нет никакого смысла, это понимают все. Отлично воспользовался сложившейся ситуацией чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа, который прорвался на ринг после завершения боя и вызвал украинца на объединительный поединок. Получилось неплохо: украинцу некуда было деваться, и он ответил согласием.

«Сделайте этот бой. Дайте мне бой с Даниэлем», — сказал Усик на ринге после поединка, обратившись к министру развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейху.

Шейх, потирая руки, уже дал добро, при этом заявив и о дальнейших планах на Фьюри.

«Если Даниэль Дюбуа победит Джозефа Паркера в феврале, то мне хотелось бы увидеть реванш между ним и Александром Усиком. И я хотел бы видеть Тайсона Фьюри в бою с, может быть, Энтони Джошуа или с кем-то ещё. Решим этот вопрос», — приводит слова Турки Аль аш-Шейха аккаунт EverythingBoxing в соцсети X (ранее Twitter).

Турки Аль аш-Шейх Фото: Getty Images

У Усика действительно сейчас масса вариантов, начиная от Дюбуа и заканчивая крузервейтом и пенсией. А вот с Фьюри ситуация сложнее. Тайсон — настоящая суперзвезда современного бокса, и видеть его во второсортных боях никто не хочет. Поэтому Турки Аль аш-Шейх назвал, пожалуй, самый очевидный вариант для Фьюри — бой с Энтони Джошуа.

Для британской публики это будет просто суперпоединок, интерес к нему разгорится не меньше, чем к поединку Фьюри с Усиком. Две британские суперзвезды на «Уэмбли» — что может быть лучше? Тем более у обоих чёрная полоса, и для каждого победа будет означать возвращение в титульную гонку.

Есть и другой вариант для Тайсона. Все уже забыли про Деонтея Уайлдера, но он ещё не повесил перчатки на гвоздь. Да, Фьюри и Уайлдер уже провели три боя друг с другом, но их противостояние стало чем-то особенным в современном боксе, поэтому все любители этого вида спорта с радостью увидели бы и четвёртый бой — было бы желание у боксёров.

Есть менее очевидный вариант, при этом не лишённый смысла. В рамках вечера бокса в Саудовской Аравии свой очередной поединок провёл восходящая суперзвезда не только британского, но и мирового бокса, непобеждённый 19-летний Мозес Итаума. А что, если саудовским шейхам организовать битву поколений?

Опытнейший Тайсон Фьюри против молодого и голодного Итаумы — со спортивной точки зрения это был бы просто фантастический бой. Если Тайсон выйдет на такой поединок заряженным и мотивированным, Итауме явно будет крайне непросто. И, опять же, у британской публики этот бой вызовет колоссальный интерес.

Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

Но при этом не менее логичный вариант для Фьюри — это заслуженная пенсия. Тайсону 36 лет, он побеждал Кличко, Уайлдера и множество других топовых боксёров. Он всë всем доказал уже давно и вписал своё имя в историю, денег заработал на несколько поколений своей семьи – в целом никто не удивится, если Фьюри больше не появится в ринге. Об этом, к слову, задумывается и сам Тайсон.

«Что дальше? Возможно, вы увидите, как я снова дерусь. Но не исключено, что этого больше не случится. Вернёмся к этому вопросу в следующем году», — сказал Фьюри в интервью Seconds Out.