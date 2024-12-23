По блату — через брата. Контракт с UFC сломает Александру Топурии карьеру?

Династии родственников – не уникальная для смешанных единоборств ситуация. Видимо, появилась ещё одна. В UFC подписали контракт с братом Илии Топурии – Александром. Судя по сообщениям инсайдеров, родственник чемпиона даже успел получить дебютный бой в лучшем промоушене на планете. Правда, сам Александр пока выглядит очень скромно на фоне брата с солидным послужным списком. Поэтому многие невольно задаются вопросом, насколько справедливым и заслуженным является попадание старшего брата Илии в лигу Даны Уайта.

Александр действительно намного скромнее брата в плане статистики, хотя и старше на год. Он успел провести всего шесть профессиональных боёв, причём один проиграл. При этом побеждает ярко – неизменно досрочно. Трижды Александр забирал поединки нокаутом, ещё в двух случаях – сабмишеном. Вот только до этого момента он выступал в совсем неизвестных лигах, а имена соперников вряд ли что-то говорят даже самому искушённому фанату смешанных единоборств. Кажется, что основным фактором при подписании контракта с бойцом стал именно яркий брат – чемпион.

Илия Топурия Фото: Getty Images

Любопытно, что дебютировать Александр должен сразу на номерном турнире. Об этом сообщил журналист портала Eurosport Альваро Кольменеро. Видимо, впервые боец выйдет в клетку на столь высоком уровне уже 9 февраля на турнире UFC 312 в Австралии. А соперником должен стать Коди Хэддон, выступающий на родной земле. В свои 26 лет он успел набить неплохой рекорд – 10-1. А главное, Коди прошёл через Dana White's Contender Series и успел успешно дебютировать в UFC. В дебютном поединке Хэддона ему ничего не смог противопоставить американец Дэн Аргета. Говоря откровенно, Александр с ходу получил сложную оппозицию, реальное испытание на прочность.

Кажется, что всё это может поставить брата Топурии в очень непростое положение. И даже негативно сказаться на дальнейшем развитии карьеры. Сам Илия довольно осторожно подводил себя к серьёзным вызовам.

Непобеждённый грузино-испанский боец также начинал с небольших промоушенов. Но перед попаданием в лигу Даны Уайта успел громко засветиться в Brave CF. Там Илия подрался дважды за два месяца, оба раза уверенно победил досрочно, после чего отправился в UFC, имея за спиной солидный бэкграунд. Наверное, так стоило поступить и Александру. Он совершенно точно не затерялся бы в Brave CF, где мог пройти неплохую подготовку к более серьёзным вызовам. А теперь брат чемпиона заходит в UFC в максимально неудобном положении.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Нужно понимать, что брат Топурии оказался в сложной ситуации. Теперь к нему приковано запредельное внимание. Похожая ситуация у Умара Нурмагомедова. Завышенные ожидания всегда были связаны не с навыками бойца (хотя россиянин и является топовым представителем своего дивизиона), а достижениями Хабиба. Теперь все будут ждать многого и от Александра. А каждое поражение будет активно использоваться соперниками брата. Да и разговоры о блате после осечек могут начаться очень быстро. Поэтому давление на брата Топурии – колоссальное.

При этом запредельное давление может стать лучшей проверкой. И если Александр сможет справиться в таких условиях, он действительно докажет всем свою состоятельность. Вот только проблема заключается в том, что шанса на ошибку практически нет. Раннее попадание в UFC может сделать Александра великим или поставить жирный крест на всей карьере.