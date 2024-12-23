Павлович должен измениться. Без плана «Б» в чемпионской гонке делать нечего

Совсем недавно Сергей Павлович восхищал всех и угрожал рекордам UFC, клепая нокауты в первом раунде. Пострадали Марсело Голм, Морис Грин, Шамиль Абдурахимов, Деррик Льюис, Тай Туиваса и Кёртис Блэйдс. Вопросов никаких нет, оппозиция Павловича росла в уровне, он бил всех. И заслужил титульный шанс. Да, за временный пояс и экстренно собранный за пару недель до турнира UFC 295, но Сергей и так страховал бой Джона Джонса и Стипе Миочича, а это о многом говорит.

К сожалению, надежды на чемпионство разрушил Том Аспиналл, а следом у Павловича был поединок с Александром Волковым, где Драго вынудил его выглядеть максимально беспомощно и надолго выбил Сергея из титульной гонки. Сейчас Павлович возвращается, и мы видим значительный откат с точки зрения оппозиции — россиянин будет биться с Жаирзиньо Розенстрайком.

Жаирзиньо Розенстрайк Фото: Getty Images

Это логичный вариант, исходя из текущего положения дел в рейтингах. Суринамец сейчас занимает девятую строчку, но все, кто выше, либо уже дрались с Павловичем, либо недоступны из-за занятости в других поединках. Плюс ко всему Розенстрайк идёт на двух победах, и в таком поединке смысл есть.

Для Павловича в этом бою важно не только снова выйти на победную тропу, но и показать, что у него есть инструменты для возвращения в титульную гонку. Как правило, стиль Павловича можно очень просто описать — мы оба ударим, но я, скорее всего, попаду сильнее, и ты упадёшь. Как говорится, план надёжный, как швейцарские часы. Но дал сбой с Аспиналлом — нашёлся тот, кто может выдержать попадание и попадёт сам. А Волков оголил ещё одну проблему стиля — можно сделать так, чтобы Павлович так и не вышел на дистанцию для удара.

Такой крен исключительно на силу удара делает Павловича в глазах болельщиков однобоким бойцом. И, как правило, такие не становятся чемпионами, потому что на высшем уровне всегда может найтись тот, кто нейтрализует твою единственную сильную сторону. Именно поэтому Павловичу нужен план «Б». И в идеале надо показать его именно в бою с Розенстрайком.

Жаирзиньо, конечно, далеко не Волков и не Том Аспиналл, но это довольно обученный кикбоксёр, который способен методично работать все три раунда (если надо, то и пять) и не задышать. Можно в теории допустить, что Розенстрайк в первом раунде отобьёт ноги Павловичу, замедлит его, а потом будет разбирать? Можно. Как и можно представить, что Сергей укладывает Биги Боя в первой пятиминутке.

Но это не покажет какого-то прогресса у Павловича. Поэтому хотелось бы увидеть новую версию Десантника. Например, в этом лагере Сергей очень много борется, он работал с Фаридуном Одиловым, Хочбаром Хачилаевым (грэпплер), Исламом Адизовым (вольник) и с Вальтером Уокером, который тоже строит свой стиль вокруг борьбы. Это уже похоже на то, что Павлович старается разнообразить свой арсенал и хочет прогрессировать.

Сергей Павлович Фото: Getty Images

Это вполне может помочь ему как с бою с Розенстрайком (он достаточно уязвим к борьбе), так и, например, с Сирилем Ганом. Француз очень легко закосплеит геймплан Волкова и перестреляет Павловича в стойке. А вот с запасным планом в рукаве Сергей станет гораздо опаснее для любого соперника и, что немаловажно, сможет вернуться в титульную гонку.

Безусловно, заглядывать Розенстрайку за спину нельзя. На первый взгляд он не самый сложный соперник, но это большое заблуждение, он способен доставить немало проблем, особенно в стойке. Жёсткий и быстрый джеб, достаточно хорошее движение для тяжеловеса, оправдывающего прозвище Биги Бой, и готовность перетерпеть. На бумаге всё это может стать неплохими ключами к Павловичу, поэтому Сергей должен показать нового себя и снова заявить о титульных амбициях. 1 февраля на турнире UFC в Саудовской Аравии мы получим ответы.