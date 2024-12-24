Подвиги россиян за океаном, «пушки» Перейры и дикий Холлоуэй. Лучшие нокауты 2024 года!

2024 год приближается к завершению. Он изобиловал яркими турнирами в смешанных единоборствах. Красивых моментов было очень много, но особенно фанатам запоминаются нокауты. А их – море. Год подарил огромное количество технических нокаутов и прямых. Мы отобрали 14 огненных и красивых финишей. Предлагаем выбрать лучший вам – читателям «Чемпионата».

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Рейтинг: лучший нокаут 2024 года Фото: Chris Unger/Getty Images 1 место Шара Буллет — Армен Петросян. UFC 308 Шара Буллет и Армен Петросян закатили жару на UFC 308. Противостояние многие ждали с опаской, поскольку сошлись два бойца, которые прекрасно знают друг друга. В итоге первый раунд получился довольно осторожным. А вот во втором случилось то, что надолго запомнят фанаты смешанных единоборств. Шара начал перебивать Петросяна на всех этажах и выдал сумасшедшую комбинацию, запустив двойной бэкфист, который стал роковым для Армена. В итоге Петросян рухнул на канвас, а Буллету даже не пришлось добивать оппонента. Фото: Jeff Bottari/Getty Images 2 место Макс Холлоуэй — Джастин Гэтжи. UFC 300 Юбилейный UFC 300 стал настоящим украшением года. Но фанатам особенно запомнилась битва Макса Холлоуэя и Джастина Гэтжи. Сразу было понятно, что парни закладываются на финиш. Однако развязка получилась шокирующей. На протяжении всего поединка соперники ожесточённо рубились в октагоне, а сломанный нос Гэтжи – отличный показатель того, насколько безжалостная работа велась. Но пятый раунд оказался настоящей квинтэссенцией. На последних секундах Холлоуэй и Гэтжи вступили в размен. И за мгновение до финального сигнала Макс выбросил оверхенд справа, которым отправил оппонента в глухой нокаут. Фото: Chris Unger/Getty Images 3 место Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени. UFC 299 Соглавный бой UFC 299 подарил прекрасную афишу – Дастин Порье – Бенуа Сен-Дени. Француз шёл фаворитом, причём с огромным запасом. Казалось, что он должен без особенных проблем разбираться с оппонентом. Но на деле получилось совсем иначе. Бриллиант продемонстрировал, что лиге рано списывать его со счетов. Он потряс соперника во втором раунде, почувствовал вкус крови и перешёл к моментальному добиванию. Порье одержал важнейшую победу. Фото: Jeff Bottari/Getty Images 4 место Алекс Перейра — Джамал Хилл. UFC 300 Алекс Перейра – уникальный персонаж. На UFC 300 он вышел биться с серьёзной травмой. И попросту решил не затягивать поединок с Джамалом Хиллом. Сначала он присматривался и выбрасывал предупредительные. А за две минуты до конца раунда Перейра впервые по-настоящему разрядился смертоносным левым хуком и снёс Хилла на канвас, где просто безжалостно забил бывшего чемпиона локтями, а потом ещё и ярко отпраздновал. Фото: Jeff Bottari/Getty Images 5 место Винисиус Оливейра — Бернардо Сопай. UFC Fight Night 238 UFC Fight Night 238 не был бы запоминающимся, если бы не поединок Винисиуса Оливейры и Бернардо Сопая. Они на протяжении всего боя демонстрировали, что готовы рубиться из последних сил. Но время шло, а финиша всё не было. Казалось, что битва вполне может завершиться даже вердиктом от судей. Правда, ощущение оказалось обманчивым. Под занавес поединка Оливейра решил настигнуть отступающего оппонента летящим коленом. И наглухо вырубил соперника, которого пришлось ещё долго приводить в чувство после такого фантастического приёма. Фото: Chris Unger/Getty Images 6 место Джон Джонс — Стипе Миочич. UFC 309 Главный бой UFC 309 ждали все. А всё потому, что в клетке сошлись настоящие легенды лиги – Джон Джонс и Стипе Миочич. Конечно, все ждали огненного перформанса именно от Костяного. И чемпион не подвёл. На протяжении двух раундов он разбирал Миочича на части. А в третьей пятиминутке была поставлена точка. Джонс выбросил вертушку, после чего Миочич оказался на канвасе. А такие моменты хищный чемпион чувствует просто идеально. В итоге Боунс бросился на оппонента и оформил брутальное добивание. Фото: Chris Unger/Getty Images 7 место Алекс Перейра — Иржи Прохазка. UFC 303 В главном бою UFC 303 сошлись Алекс Перейра и Иржи Прохазка. Бразилец вообще весь год был одним из главных хедлайнеров лиги. И в очередной раз чемпион сотворил красоту. Уже с первых минут реванша он начал мучить чешского бойца своими ударами. Тот терпел и выживал. Но во втором раунде наступила прозаичная развязка. Перейра обрушился на оппонента, выбросил точный хай-кик в голову, а затем начал брутально добивать. Рефери пришлось буквально спасать рухнувшего Прохазку. А Алекс пополнил копилку побед и ярких финишей. Фото: Chris Unger/Getty Images 8 место Фарес Зиам — Мэтт Фревола. UFC Fight Night 243 UFC Fight Night 243 и битва Фареса Зиама и Мэтта Фреволы. Многие считали фаворитом именно второго. Но Зиам доказал, что это было ошибкой. В третьем раунде он решил удивить оппонента и бросился вперёд летящим коленом. Такого поворота событий Фревола не ожидал, поэтому полноценно защититься не успел. Фарес жёстко вырубил оппонента и забрал победу, которая серьёзно продвинула его в плане карьеры. Фото: Chris Unger/Getty Images 9 место Илия Топурия — Макс Холлоуэй. UFC 308 На UFC 308 схлестнулись Илия Топурия и Макс Холлоуэй. Они должны были устроить мощнейшую рубку в главном бою. И она оправдала все ожидания. А Топурия в очередной раз продемонстрировал, что является одним из самых ярких и интересных бойцов лиги. На протяжении двух раундов шли размены. А в третьем Илия решил всё закончить. Он выбросил хук слева и перешёл к добиванию. После такого у Макса просто не оставалось шансов. Фото: Mohammed Saad/Getty Images 10 место Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра. PFL Super Fights — Battle of the Giants На турнире PFL Super Fights — Battle of the Giants состоялось возвращение Фрэнсиса Нганну в смешанные единоборства. Его соперником выступил Ренан Феррейра. И Хищник снял все вопросы о победителе уже в первом раунде. Он спокойно перевёл дело на канвас, где приступил к методичному разбиванию соперника. Бразилец пытался сопротивляться, но долго терпеть не получилось. Рефери понял, что Ренана нужно спасать, поэтому остановил бой. Фото: Cooper Neill/Getty Images 11 место Шамиль Мусаев — Магомед Умалатов. PFL 10 На PFL 10 сошлись два россиянина – Шамиль Мусаев и Магомед Умалатов. Первого считают одним из самых страшных нокаутёров в мире. И боец доказал это на практике. В третьем раунде Мусаев показал, почему именно он был фаворитом поединка. Сначала несколько пристрелочных ударов, которые отогнали Умалатова к сетке, а затем Шамиль провёл шикарную комбинацию. Фейковый заход на правый боковой, Магомед среагировал и тут же пропустил мощнейший хук слева, который его сложил на канвасе. Мусаев тут же бросился добивать и успел выбросить ещё несколько панчей по потрясённому Умалатову. Фото: Chris Unger/Getty Images 12 место Илия Топурия — Александр Волкановски. UFC 298 UFC 298 и его главное событие обещали порадовать фанатов. А всё потому, что в титульном поединке сошлись Илия Топурия и Александр Волкановски. Великий очень долго удерживал чемпионский пояс в полулёгкой весовой категории. Но на его пути оказался «голодный» грузино-испанский боец. А дальше была история. С первого раунда претендент завладел инициативой и начал поддавливать возрастного бойца. А во второй пятиминутке Илия поймал оппонента на ошибке, перешёл в наступление и хуком справа отправил на канвас. Рефери быстро прервал добивание, а в полулёгком дивизионе появился новый чемпион. Фото: Chris Unger/Getty Images 13 место Том Аспиналл — Кёртис Блэйдс. UFC 304 На UFC 304 было жарко – в клетку вышел Том Аспиналл. В соперники он получил Кёртиса Блэйдса. И реванш получился очень быстрым. Аспиналл привычно начал кружить вокруг соперника, но первые попытки сближения едва не закончились провалом. Британец слишком резко выдёргивался и буквально «съел» несколько чистых ударов в челюсть. «Держак» Тома не подвёл, он слегка придержал Блэйдса и вернулся на удобную дистанцию. А следующий размен стал последним в этом бою. Аспиналл снова пропустил, но на этот раз попал и сам. Двойка прилетела в голову Блэйдса, тот упал на канвас и получил сверху град добивающих ударов. Активной защиты не было, и Марк Годдард остановил бой, несмотря на то что Кёртис явно был не очень этим доволен. Фото: ACA MMA 14 место Рауш Манфио — Биберт Туменов. ACA 182 Рауш Манфио и Биберт Туменов сошлись в рубке на ACA 182. Поединок оправдал все ожидания, поскольку получился очень ярким. Россиянин выглядел фаворитом, что подкрепил уверенным выступлением. Уже в первом раунде Туменов попал, после чего у соперника начали подкашиваться ноги. Показалось, что Биберт не хочет добивать оппонента. А затем он выбросил шикарную «двоечку», после которой соперник улетел в глухой нокаут.

Мы подготовили подборку из 14 шикарных нокаутов. Но, очевидно, в список вошли далеко не все варианты, которые заслуживают внимания. Предлагайте свои хайлайты в комментариях.