Фьюри и Джошуа — в прошлом. В британском боксе новая суперзвезда

В минувшие выходные в Саудовской Аравии состоялся вечер профессионального бокса. Всё внимание было приковано к главному событию турнира, в котором Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри. И если для Фьюри поединок сложился неудачно и, возможно, и вовсе был последним в карьере, то для другого британского боксёра Мозеса Итаумы, который в этот вечер отпраздновал очередную победу, всё только начинается.

19-летний Мозес Итаума – настоящий вундеркинд и восходящая звезда королевского дивизиона. Мозес родился в Словакии, но в ранней юности вместе с семьёй перебрался в Англию, за которую теперь и выступает. Как и старший брат – Кэрол – Мозес с детства занимается боксом. Оба брата весьма неплохо боксировали на любительском уровне: Кэрол выигрывал юношеские Олимпийские игры, Мозес – молодёжный чемпионат мира. И оба решили довольно рано начать профессиональную карьеру.

Мозес и вовсе дебютировал в профессионалах в возрасте 18 лет. Его заприметил сам Фрэнк Уоррен – один из самых известных промоутеров в современном боксе. Итауму стали грамотно вести, но и он сам не подводил. В первых двух поединках Мозес одержал две досрочные победы в первых раундах, причём дебют в профессионалах у Итаумы состоялся на «Уэмбли» — представляете, какой у парня кредит доверия?

Параллельно со своими выступлениями в профессионалах Итаума набирался опыта, выполняя роль спарринг-партнёров у именитых соотечественников – Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. К слову, Итаума был первым, кто появился в лагере Фьюри перед реваншем с Усиком.

«Прежде всего мне надо решать свои задачи. Просто у нас похожие стили — у меня и у Усика. Поэтому чувствую, что я буду очень полезен для Фьюри. Да, мне приятны все эти сравнения. Но послушайте, я ведь не собираюсь только лишь помогать ему. Прежде всего я хочу оценить свои способности на фоне его способностей. Я в профибоксе не для того, чтобы валять дурака. Я здесь ради титулов», — сказал Итаума.

Мозес продолжал побеждать своих соперников и получать места в кардах крупных турниров. Он трижды боксировал в Саудовской Аравии, дважды на «Уэмбли» и один раз – на арене «02» в Лондоне. В карьере 19-летнего парня уже 11 поединков на профессиональном ринге, 11 побед, девять нокаутов, из них семь в первом раунде, и два – во втором. По большому счёту Мозес вполне мог бы претендовать и на рекорд Майка Тайсона, но сейчас все чемпионские пояса заняты, а Турки Аль аш-Шейх хочет организовать ещё один объединительный поединок между Усиком и Даниэлем Дюбуа – так что стать самым молодым чемпионом мира в королевском дивизионе у Мозеса вряд ли получится.

Но при этом потенциал у Итаумы просто колоссальный. По габаритам Мозес напоминает Усика – примерно те же рост и размах рук, но Итаума значительно тяжелее – на 10 кг. И, в отличие от украинца, у британско-словацкого проспекта есть в руках динамит, что делает его очень перспективным. В последнем бою Мозес не заметил неудобного австралийца Демси Маккина, сначала срубив того оверхендом, а следом добив его двойкой – угловые Маккина были вынуждены выбрасывать полотенце, пока их подопечный искал пятый угол. И да, Мозес в итоге выступил в соглавном событии такого масштабного турнира в Саудовской Аравии, подвинув даже бой Сергея Богачука.

Мозес Итаума нокаутирует Демси Маккина Фото: Mark Robinson/Getty Images

При своей нокаутирующей мощи Мозес весьма скоростной боксёр для королевского дивизиона, с хорошей взрывной силой ног. Также британец левша, что делает его ещё более неудобным для соперников. Скоростной боксёр со взрывной силой и нокаутирующим ударом – есть ещё вопросы, почему Мозеса иногда называют Новым Тайсоном? Да, много кого нарекали таким прозвищем, много кого сравнивали с великим Майком, но, похоже, на этот раз всё серьёзно – 19-летний Итаума готов идти очень далеко.

Турнир в Саудовской Аравии подарил не только яркие бои, но и продемонстрировал смену поколений в британском боксе. Фьюри во второй раз проиграл Усику и задумался о завершении карьеры, а Итаума в очередной раз громко заявил о себе, и теперь – в соглавном событии самого масштабного турнира года. Кто знает, возможно, в следующем году уже Фьюри и Джошуа разделят ринг в карде турнира, который возглавит Итаума – всё-таки Тайсон и Энтони – уже прошлое, а Мозес – перспективное будущее.