Шлеменко vs Емельяненко. Почему два великих бойца возненавидели друг друга

14 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC состоялось долгожданное возвращение Александра Шлеменко, которому противостоял бывший претендент на титул Bellator в среднем весе и член команды Fedor Team Анатолий Токов. Бой получился не самым зрелищным и завершился победой Шторма раздельным решением судей.

В интервью после боя Александр в свойственной ему ироничной манере высказался в адрес Фёдора Емельяненко, намекнув на то, что будь Последний Император по-прежнему членом Союза ММА России, то победу вполне могли бы отдать Токову. Само собой, это был не внезапный выпад — конфликт Шлеменко и Емельяненко тянется уже несколько лет.

В апреле 2022 года Фёдор шумно покидал Союз ММА в связи с разногласиями с Радмиром Габдуллиным, тогда возглавлявшим организацию. Вскоре Емельяненко и вовсе призвал своего бывшего друга уйти в отставку. Позднее Последний Император объяснил, что Габдуллин проявил лицемерие по отношению к нему.

Вскоре к данному конфликту подключился Шлеменко, занимавший тогда пост советника Габдуллина. Александр дал интервью, в котором вступился за своего патрона и обвинил Емельяненко в том, что его конфликт с Радмиром негативно влияет на репутацию Союза ММА.

«Я вообще не понимаю Фёдора. Зачем? Это так же, когда он говорил о брате. Это его родной брат. Всё что угодно можно говорить, но это его родной брат. Зачем вот эти все «иуда», как это было. Здесь то же самое. Это его спарринг-партнёр, Радмир — его человек. Это им воспитанный человек, из его команды. Почему нельзя просто встретиться и поговорить? Зачем эти непонятные закидухи. Что хорошего во всём этом, что сделал Фёдор? Моё мнение, это плохо для Союза, это его дискредитирует», — сказал Шлеменко.

Фёдор вступил в ответную полемику со Штормом, обвинив Александра в том, что тот пытается набрать популярность, «раздавая направо и налево комментарии о ситуации, в которой не разобрался».

Фёдор Емельяненко Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

«Мне жаль, что Шлеменко, думая о благе Союза, в котором он стал советником действующего президента, привлекает к себе внимание, раздавая направо и налево комментарии о ситуации, в которой не разобрался. Сор из избы не выносился, пока Радмир не решил заработать своей репутации дополнительные очки и не дал развёрнутый комментарий о том, в какое сложное время я ушёл из Союза.

У меня есть переписка, где Радмир пишет о том, что он готов уйти, если я скажу. Я сказал – действий не последовало. Тем не менее он и сейчас продолжает использовать моё имя, чтобы заработать себе рейтинг. Мне неприятно было осознать, что у Радмира, который стремится в политику, и у Александра, который становится популярным блогером, один почерк. Действия Александра мне понятны», — сказал Емельяненко.

Александр Шлеменко Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Шторм в ответном обращении упрекнул Последнего Императора в двуличии.

«В этой ситуации я не поддерживаю ни Фёдора, ни Радмира — я просто хочу понять логику Фёдора. Со слов Фёдора, он оправдывал ошибки Радмира его неопытностью. Значит, с его слов получается, что последние три года одной из самых популярных спортивных федераций в России руководил неопытный человек? А кто его туда назначил? Сам Фёдор. Или Радмир сначала был опытным, а потом стал неопытным? Союз ММА – наша общая организация. Если кто-то считает, что это организация лично Фёдора или Радмира, то пускай. Я, наверное, такой наивный, но считаю это нашей общей организацией», — сказал Шлеменко.

Летом 2022 года стало известно об окончательном уходе Радмира Габдуллина с поста президента Союза ММА России. На его место пришёл уже сам Емельяненко. Вскоре Последний Император дал жёсткий комментарий, в котором обвинил Шлеменко в бессовестности.

Фёдор Емельяненко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Александр закончил свою деятельность советника с уходом Радмира Габдуллина. Насчёт того, что у него нет совести, это отталкиваясь от тех вещей, которые прозвучали от Александра. Я объяснял в интервью, что не выливал информацию в СМИ. Это сделал Радмир и его команда. На что Шлеменко ответил, что остаётся при своём мнении. Когда говоришь человеку, что ты неправ, а он отвечает, что всё равно прав… Простите, как это ещё назвать? Это называется бессовестность», — сказал Емельяненко.

Новый виток конфликт получил относительно недавно, когда Шторму назначали реванш с подопечным Емельяненко — Анатолием Токовым. И в преддверии встречи Александр бросил непрозрачный намёк на то, что бойцы команды Fedor Team приносят несчастье промоушенам, в которых они выступают.

«Заметил такую последовательность: где появляется команда Fedor Team, начинается проблема у промоушенов. Сначала закрылся Pride, потом Affliction, потом Strikeforce, теперь – Bellator. Сейчас у Bellator явно проблемы какие-то пошли. Меня пугает, что Толя Токов появился в RCC. Я не ничего не думаю, просто – мистика», — сказал Шлеменко.

А выпад в адрес самого Фёдора Шторм сделал уже после того, как его признали победителем в реванше с Токовым. Тогда он громогласно на всю арену обратился к Емельяненко: «Фёдор, привет с низкой ступеньки!» Это была отсылка к словам Последнего Императора, который называл Александра нетоповым бойцом в сравнении с Анатолием Токовым.

Фёдор в очередной раз не смог смолчать и в ироничной манере оставил послание своему давнему визави, намекнув на то, что тот употребляет допинг.

«Мне кажется, в его карьере это самое высокое достижение – победить Анатолия Токова раздельным решением судей, даже в том состоянии, в котором Анатолий находился. Теперь у вас счёт 1:1. RCC пора бы уже проверять бойцов на допинг», — написал Емельяненко.

Шлеменко отреагировал буквально через несколько минут, оставив за собой последнее слово: «Фёдор, привет тебе! Спасибо большое за поздравление! Знаешь, для бессовестного, беспринципного блогера, в 40 лет, это достаточно большое достижение – победить твоего ученика, который готовился к бою со мной три месяца. И ещё проходил отдельно сборы в Дагестане. Только я не понял твоего прикола про допинг-контроль. Ты что, хотел, чтобы у нас был допинг-контроль, и твоего ученика, Толю Токова, не допустили к бою? И боя бы не было? И не было бы моей победы над ним? Тогда мне повезло, что в RCC не было допинг-контроля», — сказал Шлеменко в социальных сетях.

Уже прошло более двух лет с момента начала конфликта между двумя главными легендами российских ММА. И, к сожалению, стороны не близки к тому, чтобы примириться — слишком многое было сказано в адрес друг друга. Больше того, некоторые промоутеры уже готовы организовать поединок Александра и Фёдора. Остаётся лишь надеяться, что оба бойца, которые являются примерами для миллионов молодых людей в нашей стране, найдут правильные слова и будут вместе развивать единоборства в России.