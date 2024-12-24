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Девушку-боксёра избили во второй раз за год, Аминат Эльбукаева, нападение на девушку-боксёра в Швейцарии, подробности

Второе избиение за год. На девушку-боксёра из Чечни снова напали мужчины
Яхья Гасанов
На девушку-боксёра из Чечни снова напали мужчины
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Аминат Эльбукаева опять пострадала.

В июне этого года в медиа появилась диковатая история о том, что пятеро мужчин напали на уроженку Чечни Аминат Эльбукаеву, которая уже довольно давно проживает в Швейцарии. Девушка занимается боксом, и тогда сообщалось, что якобы её землякам не понравился этот факт, а также то, что тренируется Аминат в шортах.

Эльбукаеву госпитализировали с переломом рёбер и сотрясением мозга, а уже очень скоро девушка обратилась к нападавшим через социальные сети: «Вы все пятеро ответите за свои действия, и в этом мире, и в другом. Не думайте, что вы совершили что-то героическое. Вы, наверное, думаете сейчас, что совершили какой-то мужественный поступок? Когда будут сажать сыновей, не кричите везде, что ваших сыновей без вины осуждают. Это я матерям говорю. Надо знать, что ваши дети делают. Мне придётся обратиться к властям. Потом не жалуйтесь, трусы. Группа трусов».

Первый инцидент с участием Аминат случился больше полугода назад:
Девушку-боксёра из Чечни избили за тренировку в шортах. На неё напали пятеро мужчин
Девушку-боксёра из Чечни избили за тренировку в шортах. На неё напали пятеро мужчин

При этом девушка опровергла слухи, что за нападением стояли люди из правительства родной республики, и заявила, что на неё готовится второе нападение.

В итоге так и произошло. На Эльбукаеву снова напали и избили, во второй раз за год. На этот раз нет никаких предположений о нации злоумышленников и их мотивах. По словам Аминат, напали на неё сзади, когда она возвращалась домой с тренировки. Сначала ударили сзади, а потом повалили на землю и продолжили бить, в том числе по лицу. На видео в социальных сетях видно, что девушке пришлось накладывать швы на повреждения.

«Люди, которые подбегают сзади, избивают и убегают, они кем себя считают? Что в головах? Если меня спросить, то для меня это нелюди», — сказала Эльбукаева.

Также Аминат дала нападавшим две недели на то, чтобы объясниться перед ней либо перед её родственниками, иначе отвечать придётся их близким: «Клянусь Аллахом, после спрос будет с ваших родных. И такой же, какой вы с меня взяли ни за что».

Был в этом году и случай, когда девушка постояла за себя:
«Не понял слова «нет». Юная девушка идеальной двоечкой нокаутировала наглого поклонника
«Не понял слова «нет». Юная девушка идеальной двоечкой нокаутировала наглого поклонника

Несмотря на то что Эльбукаева во второй раз за год подверглась нападению и избиению, она также подчеркнула, что не намерена ничего менять в своей жизни и оставлять бокс. По словам Аминат, от этих инцидентов больше страдают её родственники, которые переживают за безопасность девушки.

8 декабря у Эльбукаевой был очередной поединок, но она проиграла Даниэле Пиццихеме, а суммарно это поражение для Аминат уже четвёртое в этом году (боёв было пять). 22 декабря уроженка Чечни должна была провести очередной бой, но судьба распорядилась иначе. Теперь Эльбукаевой стоит сконцентрироваться на своём восстановлении и рассчитывать, что либо правоохранительные органы, либо её родственники помогут разобраться в проблемах. Тогда девушка сможет сосредоточиться на спортивной карьере и попадать в новости только по приятным поводам.

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