Второе избиение за год. На девушку-боксёра из Чечни снова напали мужчины

В июне этого года в медиа появилась диковатая история о том, что пятеро мужчин напали на уроженку Чечни Аминат Эльбукаеву, которая уже довольно давно проживает в Швейцарии. Девушка занимается боксом, и тогда сообщалось, что якобы её землякам не понравился этот факт, а также то, что тренируется Аминат в шортах.

Эльбукаеву госпитализировали с переломом рёбер и сотрясением мозга, а уже очень скоро девушка обратилась к нападавшим через социальные сети: «Вы все пятеро ответите за свои действия, и в этом мире, и в другом. Не думайте, что вы совершили что-то героическое. Вы, наверное, думаете сейчас, что совершили какой-то мужественный поступок? Когда будут сажать сыновей, не кричите везде, что ваших сыновей без вины осуждают. Это я матерям говорю. Надо знать, что ваши дети делают. Мне придётся обратиться к властям. Потом не жалуйтесь, трусы. Группа трусов».

При этом девушка опровергла слухи, что за нападением стояли люди из правительства родной республики, и заявила, что на неё готовится второе нападение.

В итоге так и произошло. На Эльбукаеву снова напали и избили, во второй раз за год. На этот раз нет никаких предположений о нации злоумышленников и их мотивах. По словам Аминат, напали на неё сзади, когда она возвращалась домой с тренировки. Сначала ударили сзади, а потом повалили на землю и продолжили бить, в том числе по лицу. На видео в социальных сетях видно, что девушке пришлось накладывать швы на повреждения.

«Люди, которые подбегают сзади, избивают и убегают, они кем себя считают? Что в головах? Если меня спросить, то для меня это нелюди», — сказала Эльбукаева.

Также Аминат дала нападавшим две недели на то, чтобы объясниться перед ней либо перед её родственниками, иначе отвечать придётся их близким: «Клянусь Аллахом, после спрос будет с ваших родных. И такой же, какой вы с меня взяли ни за что».

Несмотря на то что Эльбукаева во второй раз за год подверглась нападению и избиению, она также подчеркнула, что не намерена ничего менять в своей жизни и оставлять бокс. По словам Аминат, от этих инцидентов больше страдают её родственники, которые переживают за безопасность девушки.

8 декабря у Эльбукаевой был очередной поединок, но она проиграла Даниэле Пиццихеме, а суммарно это поражение для Аминат уже четвёртое в этом году (боёв было пять). 22 декабря уроженка Чечни должна была провести очередной бой, но судьба распорядилась иначе. Теперь Эльбукаевой стоит сконцентрироваться на своём восстановлении и рассчитывать, что либо правоохранительные органы, либо её родственники помогут разобраться в проблемах. Тогда девушка сможет сосредоточиться на спортивной карьере и попадать в новости только по приятным поводам.