Топы UFC охотятся за Алискеровым. Но зря считают россиянина лёгкой добычей

В июне этого года Икрам Алискеров стал для UFC спасителем, запрыгнув на коротком уведомлении в главный бой вечера на турнире в Саудовской Аравии. Первый в истории ивент в этой стране находился под угрозой из-за слёта Хамзата Чимаева, который должен был биться с Робертом Уиттакером.

Алискеров спас положение, и Дана Уайт был максимально доволен: «Это было интересно, потому что нам пришлось менять мейн-ивент в Саудовской Аравии, который состоится в следующие выходные. Понимаете меня? У нас оставалось чертовски мало времени, и мы только что поставили этого парня Икрама Алискерова, у которого 15 побед, а единственное поражение в карьере — Хамзат. Этот парень мусульманин, все, кроме Роберта Уиттакера, отказались с ним драться. Я очень доволен этой заменой».

Как часто говорит Уайт, это бизнес возможностей. Алискеров воспользовался и проиграл нокаутом в первом раунде. Возможно, перегорел, возможно, оказался не готов к резкому скачку оппозиции, но в любом случае очень достойно принял поражение и взял паузу, чтобы восстановиться.

Спустя почти восемь месяцев Алискеров вернётся в Саудовскую Аравию и встретится в октагоне с Андре Мунисом, который совсем недавно был в топ-15. Для Икрама это не только возможность вернуться на победную серию через существенное понижение оппозиции, но и проверка его перспектив. Мунис — крепкий боец и если Алискеров проходит его, то значит, готов к боям с ребятами из топ-15.

Анонс боя Икрама Алискерова Фото: ufc.com

Алискеров умеет возвращаться после поражений. До Уиттакера единственным, кто сумел победить Икрама, был Хамзат Чимаев, а случилось это ещё в 2019 году под эгидой Brave CF. После этого Алискеров так же, как и сейчас, взял паузу на восемь месяцев и триумфально вернулся — удосрочил Диего Гонсалеса, а потом — Дениса Тюлюлина и Миро Юрковича. Уже потом Икрам оказался в UFC и там ярко себя проявил, нокаутировав Варлея Алвеса и Фила Хоуса.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Интересно, что сейчас, когда аура страшного бойца, который переезжает всех, вокруг Алискерова слегка развеялась, он сразу стал интересен топам. Яркий пример — Пауло Коста. Икрама пытались свести с ним сразу после дебюта, когда Пауло был ещё в топ-5, но тогда бразилец отказался от боя. Сейчас Коста выкладывает отфотошопленные коллажи с Алискеровым и намекает, что готов встретиться с россиянином.

Икрам уже ответил: «Когда в UFC тебе предложили бой со мной, ты сказал, что даже не знаешь меня. Теперь у тебя 1-4 в последних пяти боях, и ты постишь глупые фотографии, чтобы привлечь к себе внимание. У меня есть незаконченные дела на 1 февраля. И после этого я готов просить у руководства подать твою голову на тарелке».

Пауло Коста Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Коста, безусловно, зря считает Алискерова лёгким путём к победной тропе. Нельзя не принимать во внимание, что на Уиттакера Икрам выходил после двух весогонок и на коротком уведомлении. К тому же биться без лагеря с таким бойцом — большой риск. Это не значит, что Косте будет легко справиться с Алискеровым. У россиянина достаточно ключей, чтобы справиться с бразильцем, и добычей тут, скорее всего, станет не Икрам.

Ещё в июне говорилось, что в UFC не забудут об услуге, оказанной Алискеровым, так что вполне можно предполагать, что россиянину в ближайшее время дадут шанс ворваться в топ-15. Вполне вероятно, что трамплином попробуют сделать именно Косту. Главное, чтобы в бою с Мунисом Икрам показал лучшую версию себя и напомнил всем, почему руководство UFC хочет видеть его в топе.

Икрам Алискеров Фото: Chris Unger/Getty Images

Алискеров доставит среднему весу ещё немало проблем, поэтому топам этого дивизиона стоит осторожнее отнестись к вызовам этому бойцу. Потенциал у Икрама большой, просто его путь наверх будет длиннее, чем ожидалось изначально.