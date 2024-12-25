Любимый приём Махачева или уничтожение от Чимаева. Лучшие сабмишены 2024 года!

Очередной год подходит к концу. Никаких больших поединков и турниров ни в ММА, ни в боксе уже не ожидается. А те ивенты, что прошли, подарили нам всем очень много запоминающихся моментов. Яркие победы, брутальные нокауты, красивые сабмишены — было всё. В этой подборке мы отобрали 10 самых крутых сабмишенов минувшего года. Лучший из них предлагаем выбрать вам – читателям «Чемпионата». А если кто-то, по-вашему мнению, несправедливо не попал в рейтинг, то предлагайте свои варианты в комментариях.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Ислам Махачев — Дастин Порье. UFC 302
В 2024 году по стечению обстоятельств Ислам Махачев провёл всего один поединок и успешно защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. На турнире UFC 302 в начале июня Ислам встретился с Дастином Порье. Вопреки ожиданиям, Махачев не удосрочил ветерана в первых раундах, а основательно с ним провозился. Зато это подарило всем красивую развязку — в пятом раунде Ислам провёл красивый энкл-пик, перевёл Порье на канвас, а оттуда вышел сначала на гильотину, а потом на удушение Д’Арсе. Дастин держался, но в итоге и постучал, и уснул. Очередная уверенная защита от Махачева, который подтвердил свой высочайший класс. А после боя заявил, что Д’Арсе — это его любимый приём.
Хамзат Чимаев — Роберт Уиттакер. UFC 308
Бои Хамзата Чимаева ждут всегда, в любом его состоянии. На UFC 308 соперником Борза стал Роберт Уиттакер и это был шанс для Хамзата закрепиться в статусе претендента на пояс. Перед поединком многие задавались вопросом, справится ли Чимаев с бывшим чемпионом, но он продемонстрировал в очередной раз, что с его борьбой никто тягаться не сможет. Перевод на первых секундах, две минуты попыток найти себе удобную позицию и просто зубодробительный (во всех смыслах) финиш. Один из самых ярких моментов уходящего года, без сомнений.
Пэдди Пимблетт — Кинг Грин. UFC 304
Любимец британских болельщиков и руководства UFC Пэдди Пимблетт в июле получил шанс ворваться в топ-15. Соперником стал Кинг Грин, неоднократно заявлявший, что Пэдди — лёгкие деньги для него. В середине первого раунда Грин зачем-то нырнул в ноги Пимблетту, тот тут же запрыгнул на гильотину, но уже через несколько секунд перешёл на треугольник. Кинг долго держался, а Пэдди забрал ещё и руку, оформив два сабмишена одновременно — армбар и треугольник. Тогда Грин уснул, а спустя несколько дней Пимблетт обнаружил себя в топ-15 лёгкого веса.
Денис Гольцов — Олег Попов. PFL 10
В финале Гран-при PFL тяжёлого веса в конце 2024 года сошлись два россиянина — Денис Гольцов и Олег Попов. Для Гольцова это была уже четвёртая попытка завоевать пояс и $ 1 млн, но фаворитом боя считался его соперник. Поначалу у Попова всё было хорошо, он оформил перевод, забрал контроль, однако ошибка в партере привела к тому, что Гольцов (напомним ещё раз — это тяжи) сумел закинуть на шею Олегу треугольник и закрыть приём. Попов даже постучать не успел, как его усыпили.
Дрикус дю Плесси — Исраэль Адесанья. UFC 305
На турнире UFC 305 в Австралии новый чемпион в среднем весе Дрикус дю Плесси вышел на первую защиту пояса. Соперником стал экс-обладатель титула Исраэль Адесанья. Этот поединок планировали устроить ещё в прошлом году, но получилось только в августе 2024-го. Дю Плесси к чемпионским раундам заметно подустал, Адесанья работал с дистанции, но допустил ошибку и оказался на канвасе. Дрикус сумел даже через усталость забрать спину и выйти на удушающий приём. Иззи долго не сопротивлялся, захват был очень плотным. Первое поражение сабмишеном в карьере Адесаньи.
Вадим Немков — Бруно Каппелоцца. PFL vs Bellator
В 2024 году Вадим Немков дебютировал в тяжёлом весе. Разумеется, россиянин рассчитывал на титульный бой с Райаном Бейдером, но в итоге ему дали поединок с Бруно Каппелоццей на большом турнире «PFL vs Bellator». Немков показал, что находится на другом уровне. В стойке у Бруно мало что получилось, а в партере Вадим устроил чистое деклассирование. Во втором раунде Немков поймал Каппелоццу на ручной треугольник и задушил бразильца до отключки.
Энтони Смит — Витор Петрино. UFC 301
Классическая история, когда один боец уже, как кажется, отдал всё и теперь должен стать трамплином в топ-15 для восходящей звезды. Именно так выглядел поединок Энтони Смита и Витора Петрино. С одной стороны — бывший претендент на титул, с рекордом 1-3 в последних четырёх боях, а с другой — непобеждённый проспект (11-0). Да ещё и в Бразилии, на территории Петрино. По факту же Витор за пару минут умудрился залезть к Смиту в гильотину, и опытный боец таким подарком воспользовался. Один из крупнейших апсетов года — в некоторых конторах коэффициент на победу Смита стремился к 6.
Александр Пантожа — Кай Асакура. UFC 310
В конце года в UFC попытались взбодрить наилегчайший дивизион, запустив в титульный бой новичка Кая Асакуру. Соперником был умелый джитсер Александр Пантожа, который переждал всплеск активности от претендента, а затем просто перевёл поединок в партер. Там превосходство бразильца было уж слишком очевидным. Пантожа легко забрал спину, растянул соперника и усыпил. Как оказалось, нельзя просто прийти из другой лиги и победить чемпиона UFC.
Кайла Харрисон — Холли Холм. UFC 300
Кайла Харрисон была призвана в UFC, чтобы заменить Аманду Нуньес в качестве звезды промоушена. Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, экс-чемпионка PFL, бэкграунд был впечатляющий. Именно поэтому Кайла сразу получила бой с соперницей из топ-5 — Холли Холм. Это тоже большое имя для женских ММА, но Харрисон выступила так, будто напротив была дебютантка. Если первый раунд Холм пережить смогла, то во втором Кайла дожала экс-обладательницу титула. Очередной перевод в партер, несколько сокрушительных добиваний и выход на удушающий приём, который очень быстро вынудил Холли сдаться.
Сергей Билостенный — Тайрелл Форчун. PFL 7
Сергей Билостенный начал год в сезоне PFL и сразу же победил экс-бойца UFC Благоя Иванова. Но затем россиянин сошёл с дистанции из-за травмы. Это не помешало ему просто проводить бои, чтобы не простаивать. Билостенный встретился в реванше с Тайреллом Форчуном и в первом раунде финишировал американца, причём очень эффектно — оформил хил-хук, или скручивание пятки. Красивый и относительно редкий в ММА приём, который мало кто может грамотно сделать. Сириль Ган не даст соврать.