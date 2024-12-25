Любимый приём Махачева или уничтожение от Чимаева. Лучшие сабмишены 2024 года!

Очередной год подходит к концу. Никаких больших поединков и турниров ни в ММА, ни в боксе уже не ожидается. А те ивенты, что прошли, подарили нам всем очень много запоминающихся моментов. Яркие победы, брутальные нокауты, красивые сабмишены — было всё. В этой подборке мы отобрали 10 самых крутых сабмишенов минувшего года. Лучший из них предлагаем выбрать вам – читателям «Чемпионата». А если кто-то, по-вашему мнению, несправедливо не попал в рейтинг, то предлагайте свои варианты в комментариях.

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