Усику больше не нужны бои. Ничего круче он уже не сделает

21 декабря в Эр-Рияде Александр Усик во второй раз подряд остановил Тайсона Фьюри и сохранил у себя титулы WBA, WBO, WBC, а также остался непобеждённым в профессионалах. После этой победы отпали вопросы по поводу того, будет ли трилогия с Фьюри. Да, саудовские промоутеры могут устроить почти любой бой, но смысла в нём практически нет.

Тогда встанет вопрос, кто следующий для Усика? На поверхности один вариант — Даниэль Дюбуа и попытка стать двукратным абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Тем более британец во всеуслышание заявил, что ему нужно отомстить за «ограбление», случившееся в первом бою. На бумаге неплохая опция для Усика, чтобы снова собрать в своих руках все возможные пояса. Но насколько это Александру вообще нужно? При том что Дюбуа с момента первого боя прибавил и риск проиграть тут есть. У Даниэля динамит в руках, что он уже подтвердил.

За бой с Фьюри, по информации из различных источников, Усик получил свыше $ 100 млн. Больше, чем когда-либо зарабатывал в карьере. И в первую очередь такой гонорар он получил потому, что соперником был Цыганский король. За бой с Дюбуа Усик получит как минимум в два раза меньше, даже если на кону будет ещё какой-нибудь новый пояс. Захочет ли Александр снова возвращаться на такой уровень гонораров? Большой вопрос.

Деньги тут важный фактор, потому что со спортивной точки зрения Усик уже сделал всё, что мог. Большего он просто не добьётся. В тяжёлом весе есть только два больших имени, бои с которыми могут принести и большие деньги, и наследие. Это Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. С обоими у Усика 2-0, поэтому в таких трилогиях смысла нет. Полтора года назад в эту когорту входил ещё и Деонтей Уайлдер, но сейчас Бронзовый бомбардировщик точно не входит в число самых прибыльных тяжеловесов. Вопрос, стоит ли Уайлдеру в принципе снова выходить в ринг.

Деонтей Уайлдер Фото: Getty Images

А бои с тем же Дюбуа, Агитом Кабайелом, Мартином Баколе и другими представителями нового поколения Усику, очевидно, совсем не интересны. Нет смысла рисковать наследием и рекордом, когда на кону нет достойной награды, при всём уважении к вышеперечисленным боксёрам и поясу IBF, которым владеет Дюбуа.

Теоретически возвращение в крузервейт -и встреча там с Артуром Бетербиевым — могло бы стать интересной историей для всех. У этого противостояния есть прошлое, которое можно вложить в основу раскрутки, а встреча двух абсолютных чемпионов (даже не на момент боя) в любом случае привлечёт внимание. Но, опять же, слишком много нюансов, и это возвращение пока просто высосано из пальца — с кем там драться, кроме Бетербиева? С Хильберто Рамиресом? Это несерьёзно для боксёра масштаба Усика.

Лучший вариант для Александра — уйти сейчас, на пике. В январе ему будет 38 лет, уже достаточно солидный возраст для человека, стиль которого строится в первую очередь на превосходстве в скорости и движении — тех качествах, которые с возрастом так или иначе уходят. Плюс ко всему за плечами у Усика не только 23 боя в профессионалах, но и очень много любительских поединков, то есть накопленный урон за годы карьеры тоже весьма приличный.

Пожалуй, Усик сделал всё, что мог за свою карьеру. Лишь несколько боксёров сумели стать абсолютными чемпионами в двух весовых категориях, да ещё и добавить к этому олимпийское золото. Это прекрасное резюме, и рисковать им не нужно. Несмотря на импровизированный стердаун с Дюбуа и просьбу устроить им реванш, не стоит удивляться, если Александр Усик в ринг больше не выйдет. И это будет правильное и максимально своевременное решение.