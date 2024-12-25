«Не так хорош, как все думают». Царукян слишком самоуверен перед реваншем с Махачевым

В ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе состоится первый номерной турнир UFC в новом году — UFC 311. В главном событии вечера пройдëт титульный бой в лёгком весе между обладателем пояса Исламом Махачевым и главным претендентом Арманом Царукяном.

Для бойцов это будет уже второй очный поединок. В первый раз они встретились в 2019 году на турнире UFC в Санкт-Петербурге, тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев. Ислам долго не хотел давать реванш Арману, считая, что одной победы над ним вполне достаточно, но всë же согласился. Победа в реванше позволит россиянину зачистить дивизион и думать о крупных боях за наследие, однако сначала её нужно добыть.

Царукян ведёт себя в преддверии боя крайне самоуверенно. В последнем интервью Арман выставил Махачева не в лучшем свете.

«Он не настолько хорош, как думают люди. Люди считают, что он непобедим, у него сумасшедшая борьба, но я перевëл его, когда мне было лишь 22 года. Почему я одержу победу? Во-первых, я очень хорошо умею бороться. Во-вторых, я молод и голоден. У меня никогда не было пояса, и это сильно меня мотивирует», — приводит слова Царукяна портал MMAJunkie.

Более того, Арман уже построил маршрут чемпионского турне.

«Сначала я хочу посетить место, где родился – это Грузия. Затем из Грузии я отправлюсь в Армению, а из Армении поеду в Россию. Но посмотрим – мой дом в России, так что пока не уверен, куда отправлюсь с чемпионским поясом в первую очередь. Точно могу сказать, что сначала отпраздную победу со своими людьми в хорошем армянском ресторане», — добавил Царукян.

Конечно, боец должен быть уверен в себе, даже в таких поединках, где соперник крайне серьёзен и опасен. Но одно дело быть уверенным в себе, говорить о своих преимуществах, другое — рассуждать о слабостях оппонента. Сразу вспоминается вечный искатель пробелов в технике Хабиба Кевин Ли, который из-за этого стал лишь посмешищем.

Арман действительно дал конкурентный бой Исламу в 2019 году, особенно если учитывать, что Царукян вышел на коротком уведомлении и для него это был дебют в UFC. Но ведь и для Махачева бой был на коротком уведомлении, так что они были в равных условиях, и Ислам оказался лучше в клетке.

Ислам Махачев – Арман Царукян Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Но самое главное, что не учитывает Арман или учитывает, но не подаёт виду — за прошедшие с момента их первого боя пять лет Ислам добился колоссального прогресса. В первую очередь — в стойке. Махачев значительно подтянул ударные навыки, стал гораздо техничнее. Да что говорить, Ислам не стеснялся рубиться в стойке с одним из лучших боксёров в UFC — Дастином Порье. И когда после этого Царукян заявляет, что если он попадёт по Махачеву, то тот забудет про план на бой, это вызывает только улыбку. Арман ничего не смог предложить в стойке Чарльзу Оливейре, которого «роняли» практически все его соперники, что уж говорить про Ислама?

В борьбе Махачев всё так же хорош, причём борьба у Ислама гораздо разнообразнее, чем у Царукяна — база самбо и дзюдо даёт россиянину серьёзное преимущество. Ну а на земле — с учётом физической мощи Махачева и его навыков в грэпплинге — Царукяну тоже вряд ли что-то светит.

И ещё важно, что Ислам сильно вырос в ментальном плане. Он больше не тот молодой и зелёный подопечный Хабиба — Махачев уже переплюнул достижения старшего коллеги и строит своё наследие. Победы над Оливейрой, над Волкановски, над Порье показали, насколько Ислам психологически устойчив. Ему уже не нужны подсказки Хабиба из угла, он сам вполне способен побеждать лучших бойцов рейтинга P4P.

Прибавил ли Арман за это время? Безусловно. Правда, не так сильно, как Махачев. Арман по-прежнему крепкий боец, прошёл через серьёзные проверки и сейчас действительно является претендентом номер один. Но в проверках этих были и огрехи. Матеуш Гамрот, например, показал, что Царукян не так уж и силён в борьбе, а Оливейра едва не задушил Армана.

Царукян уверен в своей победе, правда, пока непонятно, что он сможет предложить Махачеву. Сейчас Ислам выглядит сильнее претендента во всех аспектах, и, сколько бы Арман ни бил себя в грудь, они находятся на разных уровнях. Не стоит вспоминать Махачева пятилетней давности, сейчас это совершенно другой боец, и скоро Арман это прочувствует.