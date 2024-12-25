Подарок или справедливость? Разбираемся, заслужил ли Умар Нурмагомедов титульник

Меньше месяца до момента, когда Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили выйдут в октагон и определят чемпиона UFC в легчайшем весе. Все последние месяцы этот бой очень сильно раскручивается и в первую очередь за счёт конфликта между бойцами. Но если Умара интересует исключительно пояс, то Мераб нашёл личный мотив в этом противостоянии и не уходит от генеральной линии — Умар получил подарок, он лжёт и проявляет неуважение. Ни одно высказывание Двалишвили про будущего соперника не обходится без хотя бы одного из перечисленных тезисов.

Грузинский чемпион также записал «познавательный» видеоролик, в котором подробно объяснил, почему Умар не заслуживает титульного шанса. Основной упор делается на имена соперников Нурмагомедова, других аргументов не приводится. На это уже успел ответить даже Хабиб Нурмагомедов: «Это его проблема, проблема Мераба. Думаю, что он вёл себя хорошо, когда только начал карьеру. Но теперь он стал чемпионом, и он не может с этим справиться — жизнь изменилась. До и после чемпионства — это две разные жизни. Это нужно принять. Умар здесь не потому, что он мой брат. Он здесь потому, что у него рекорд 18-0, 6-0 в UFC. И 18 января он покажет, почему Двалишвили нервничает».

Итак, действительно ли Умар — заслуженный претендент? Этот вопрос в принципе не должен особо обсуждаться, после того как в UFC несколько раз прямым текстом заявили об этом и ни разу не изменили своей позиции. Не просто так россиянина пригласили и на турнир UFC 306, где Двалишвили бился с Шоном О’Мэлли. Бой с Кори Сэндхагеном не просто так называли претендентским. А если ты выигрываешь претендентский бой, то становишься следующим в титульной очереди. Мераб неоднократно говорил, что Сэндхаген заслужил титульник и ему не нужен бой с Умаром. Соответственно, человек, который побил Кори, должен занять его место. Или нет?

Серия побед у Умара тоже внушительная. Тут надо брать во внимание и статус непобеждённого. 18-0 и 6-0 в UFC — это хороший бэкграунд. Да, может быть, у Нурмагомедова нет россыпи топовых соперников, но что он должен сделать, если эти самые топы избегают встреч с ним? Повезло, что нашёлся Сэндхаген, который принял бой с россиянином. И это было логично, потому что если ты претендуешь на пояс, то должно быть всё равно, с кем ты за дерёшься за место в титульнике. Шон О’Мэлли в своё время получил бой с Петром Яном после No Contest с Педро Муньосом и рекордом 3-1, 1 NC в предыдущих пяти боях. Он победил (пусть и с вопросами) и стал претендентом. Алджамейн Стерлинг, тогда владевший титулом, не возмущался.

Шон О’Мэлли Фото: Getty Images

Пётр Ян получил свой титульный шанс на серии из шести побед, как и Умар сейчас. А бой с Жозе Альдо ему назначили после победы над 12-м номером Юрайей Фейбером. Похоже на ситуацию Сэндхагена? А Алджамейн Стерлинг вышел на первый бой с Яном, накопив 5-0 после поражения от Марлона Мораеса. Нурмагомедов в этом плане не выбивается. Да, страдает качество оппозиции, но вина ли это Умара и должен ли он смиренно сидеть и ждать, пока ещё кто-то из топов согласится на бой с ним? Сомнительно.

Ещё один момент — текущее положение дел в дивизионе. Мераб сейчас называет Петра Яна как самого заслуженного претендента. При этом два месяца назад он вообще не упоминался Мерабом даже в потенциальных раскладах. Другой вариант — Шон О’Мэлли, с которым Двалишвили был готов драться в ноябре. Но при этом поединок с Умаром в январе изначально был для Мераба неоптимальной опцией из-за травмы.

Да, О’Мэлли и Пётр Ян должны упоминаться в титульных раскладах, но оба в одну калитку уступили Двалишвили. Нужен ли реванш в таком случае? Обычно UFC такое не практикует. Ян идёт после двух побед, но одна из них добыта в очень близком бою с Сонг Ядонгом, а рекорд Петра в последних пяти поединках — 2-3. В идеале нужна ещё одна победа, и тогда будет титульник без каких-либо вопросов. О’Мэлли вообще идёт после свежего поражения и заявил, что пропустит 9-10 месяцев из-за операции. Идеально было бы свести О’Мэлли с Яном в реванше и определить главного претендента.

И главный тезис Двалишвили — фамилия. Глупо отрицать, что это немаловажный фактор. Но сама по себе фамилия ничего не решает. Иначе Абубакар Нурмагомедов давно бы подрался за пояс в полусреднем весе. У Умара есть громкая фамилия, за которой стоит мощный потенциал для раскрутки. Новый непобеждённый чемпион с фамилией Нурмагомедов — тут всё на поверхности. Но в октагон заходит Умар, а не его фамилия, и он побеждает. Сэндхагена все, включая Двалишвили, называли сбалансированным и опасным претендентом. Умар победил его даже не в близком бою. Более того, россиянин превзошёл классного ударника в его же стихии, а за счёт борьбы просто закреплял преимущество. После этого Сэндхаген в глазах Мераба сразу превратился из опасного соперника в подарок для Умара.

Умар Нурмагомедов Фото: Getty Images

У Нурмагомедова нет проблем с тем, чтобы ради успокоения Двалишвили сказать: «Да, спасибо UFC за подарок». Но тезисы Мераба о незаслуженности легко разбиваются. Может, кто-то и остался недоволен таким матч-апом, но это не отменяет истины — Умар справедливо бьётся в титульнике и очень близок к чемпионскому поясу.