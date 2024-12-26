Три абсолюта и новый пояс Кроуфорда. Лучшие боксёры 2024 года!

2024 год подарил множество ярких событий в мировом боксе. Не в последнюю очередь благодаря деньгам Саудовской Аравии. Шейхи взяли на себя миссию устраивать самые большие бои, которые только можно устроить, и жаловаться здесь не на что. В этой подборке мы отобрали 10 лучших боксёров уходящего года. Тут есть и те, кто укрепил своё наследие, и те, кто вышел на новый уровень, а также спортсмены, которым удалось нас всех удивить.

Лучшего боксёра предлагаем выбрать вам – читателям «Чемпионата». А если кто-то, по-вашему, несправедливо не попал в рейтинг, то предлагайте свои варианты в комментариях.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно! Функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.

Рейтинг лучших боксёров 2024 года Фото: Getty Images 1 место Артур Бетербиев В 2024 году Бетербиев достиг главной цели в профессиональной карьере. В январе Артур продлил победную серию, сразившись с обязательным претендентом по версии WBC Каллумом Смитом. Британец продержался половину боя и в седьмом раунде был нокаутирован. А потом был бой с Дмитрием Биволом. С первой попытки организовать поединок в июне не удалось, но в октябре непобеждённые россияне всё же сошлись в ринге. Бетербиев победил решением большинства судей и объединил все возможные пояса в полутяжёлом весе. Отличный год для Артура, а уже в феврале 2025-го он встретится с Биволом в бое-реванше. Фото: Getty Images 2 место Теренс Кроуфорд Кроуфорд уже давненько перешёл в режим «один год — один бой», однако это не мешает ему оставаться одним из лучших боксёров мира. В прошлом году Теренс стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе и поднялся в первый средний вес, чтобы покорить четвёртый дивизион. В августе Кроуфорд столкнулся с серьёзным сопротивлением в лице Исраила Мадримова, но класс всё решил. Кроуфорд стал чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA и прихватил временный титул WBO. Теперь Теренс будет решать, подниматься ещё выше или попробовать объединить пояса в этом дивизионе. Фото: Getty Images 3 место Александр Усик Усик в уходящем году продолжил покорять тяжёлый вес и замахнулся на поединок с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе. Этот бой должен был пройти ещё зимой, но Фьюри снялся из-за травмы. Зато в мае уже ничего не помешало определить первого абсолюта в супертяжах в XXI веке. Усик едва не завершил бой досрочно, но в итоге победил раздельным решением судей. В декабре эти же боксёры закрыли 2024 год в реванше. На этот раз на кону не стояло звание абсолютного чемпиона, однако Усик снова победил — теперь единогласным решением. Похоже, вопрос о главном тяжеловесе последних десятилетий больше не стоит. Фото: Getty Images 4 место Наоя Иноуэ Японский монстр продолжает сокрушать всех соперников без исключения. Иноуэ выделяется тем, что, выступая в маленьких весах, поражает нокаутирующей мощью. В конце 2023 года Наоя стал абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе, а уже в 2024-м японец убрал с пути Луиса Нери (нокаут в шестом раунде) и Ти Джея Дохени (финиш в седьмом раунде), оформив две защиты. До конца года Иноуэ мог провести ещё один поединок — с Сэмом Гудманом, но тот получил травму, и бой перенесли на январь 2025-го. Тем не менее 2024 год в любом случае получился для Иноуэ успешным. Фото: Getty Images 5 место Бахрам Муртазалиев В уходящем году ещё один российский боксёр стал чемпионом мира. Бахрам Муртазалиев долго был в тени других боксёров, несмотря на то что он дерётся, как правило, довольно ярко. В апреле 2024 года, ещё во время месяца Рамадан, Бахрам вышел на титульный бой с немцем Джеком Кулкаем и нокаутировал его в 11-м раунде, завоевав вакантный пояс IBF в первом среднем весе. А в октябре Муртазалиев вышел на первую защиту титула против Тима Цзю и выдал очень мощное выступление, просто уничтожив сына знаменитого чемпиона за два с половиной раунда. Фото: Getty Images 6 место Даниэль Дюбуа В 2023 году Дюбуа списали в разряд вечно перспективных после поражения от Александра Усика. С тех пор Даниэль сумел сильно прибавить. Сначала он вернулся на победную тропу, а в середине 2024-го разнёс суперперспективного непобеждённого Филипа Хрговича, которого называли чуть ли не угрозой для Усика и Фьюри. Победа над хорватом принесла Дюбуа пояс IBF. Потом Даниэля свели с Энтони Джошуа, явно рассчитывая на то, что Эй Джей вернётся в титульную гонку. В итоге Дюбуа устроил звезде страшный разнос и сам стал претендентом на бой с Александром Усиком. Впереди у Дюбуа защита пояса с Джозефом Паркером, а потом в случае победы, видимо, будет реванш с Усиком. 7 место Джесси Родригес Последние два года Джесси Родригес лавировал между двумя дивизионами. Но в конце 2023-го принял решение окончательно подняться в весовую категорию до 52 кг. В июне Родригес встретился с Хуаном Франсиско Эстрадой и оформил нокаут в седьмом раунде, завоевав пояса WBC и The Ring. А уже в начале ноября Джесси провёл первую защиту, финишировав в третьем раунде Педро Гевару. Сейчас рекорд Родригеса — 21-0, и он заслуженно входит в десятку лучших боксёров мира. Фото: Getty Images 8 место Хильберто Рамирес Пару лет назад Хильберто Рамирес проигрывал Дмитрию Биволу в полутяжёлом весе, а уже в 2024-м мексиканец стал претендентом на титул в крузервейте (категория выше на 10 кг). В марте Рамирес встретился с непобеждённым чемпионом WBA Super Арсеном Гуламиряном и уверенно прошёл его, победив единогласным решением судей. А в ноябре Хильберто вышел на объединительный поединок с Крисом Биллам-Смитом, которого называли одной из главных угроз в дивизионе. В итоге Рамирес уверенно разобрал британца и теперь владеет двумя поясами в крузервейте. Фото: Getty Images 9 место Дзюнто Накатани Ещё один яркий представитель маленьких весов из Японии. Аналогии с Наоей Иноуэ проскакивают везде, однако с ним Накатани ещё не пересёкся. Дзюнто в начале 2024 года поднялся в легчайший вес и сразу же завоевал пояс WBC, переехав Алехандро Сантьяго. В июле Накатани оформил первую защиту, нокаутировав в первом раунде Винсента Астролабио. А спустя ещё три месяца японец финишировал Петча Сора Читпаттану. Команда Накатани утверждает, что в следующем году они поднимутся к Иноуэ и попытаются отобрать его пояса. Потенциально крутейший бой. Фото: Getty Images 10 место Сауль Альварес Канело принято ругать за уровень оппозиции, но это всё ещё один из сильнейших боксёров современности, который к тому же генерирует огромные деньги. Чего у Сауля не отнять, так это стабильности в выступлениях. Два боя в год это не так много, но далеко не все топовые боксёры придерживаются хотя бы такого графика. В 2024 году Канело сначала разобрался с небитым соотечественником Хайме Мунгией, а затем встретился с Эдгаром Берлангой, ещё одним боксёром, который не проигрывал до встречи с Альваресом. Обоих Сауль прошёл очень уверенно, подтвердив свой класс.

Не попали в рейтинг, но заслуживают упоминания Дэвид Бенавидес, Василий Ломаченко, Джарон Эннис и Джервонта Дэвис. Свои варианты предлагайте в комментариях.