Американский боец UFC обвинил Копылова в шпионаже! У Кёртиса паранойя?

12 января состоится первый турнир 2025 года – UFC Fight Night 249. Одним из его главных хедлайнеров станет Роман Копылов. Он получил в соперники американца Криса Кёртиса. Россиянин победил в своём последнем бою, поэтому рассчитывает закрепить этот успех. Но на пути непростой оппонент, который обладает солидным опытом и внушительной нокаутирующей мощью. До поединка осталось чуть больше двух недель, а ситуация уже успела обостриться. Американский боец обвинил россиянина в попытке мошенничества. По мнению Кёртиса, за ним пытались следить при подготовке к турниру.

Стоит отметить, что предстоящий поединок действительно выглядит ключевым для Романа. Копылов способен победить ветерана организации и совершить серьёзный прорыв. Но сначала необходимо всё-таки одолеть неуступчивого и очень опасного ударника. Американец, видимо, решил мощно подогреть интерес к поединку. И обратился к россиянину с крайне резким посланием. Кёртис уверен, что именно Роман подослал в тренировочный лагерь представителя США двух «шпионов».

Крис Кёртис американский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в среднем весе (до 84 кг) «Пару недель назад появились двое русских, которые хотели стать частью команды. Через две недели они исчезли, как только Копылов приехал в город, и теперь тренируются вместе. Копылов, ты подонок!»

Стоит отметить, что, даже если эта ситуация и действительно была, она не является какой-то новой. Напротив, от подобных моментов страдали даже чемпионы и самые легендарные бойцы. А те, кто пользовался помощью «шпионов», иногда даже заявляли об этом во всеуслышание. Так было перед турниром UFC 217, в главном событии которого столкнулись Майкл Биспинг и Жорж Сен-Пьер. Канадец готовил под оппонента интересные фишки. Но все они быстро утекали в стан конкурента. Об этом рассказал сам Биспинг: «В эти дни Сен-Пьер на самом деле проводит много времени в Лос-Анджелесе. Он был в Wild Card Gym на тренировках с Фредди Роучем. Кстати, у меня есть парочка шпионов, и они рассказали мне кое-какую информацию. Жорж, если ты слушаешь приятеля, это общественное достояние. Я знаю людей оттуда. Я знаю, над чем ты работаешь, приятель, и это не сработает против меня».

Возможно, тот ход от Биспинга был лишь отвлекающим манёвром, рычагом давления. Такие выводы можно сделать по той причине, что Майкл проиграл. В третьем раунде американец, который готовился к ударной работе соперника, пропустил удушающий приём и был вынужден сдаться. Тогда Биспинг утратил титул чемпиона UFC в среднем весе. А Сен-Пьер ещё долго припоминал поверженному оппоненту слова о том, что Майкл полностью готов к любому шагу от канадца.

Майкл Биспинг и Жорж Сен-Пьер Фото: Brandon Magnus/Getty Images

Стоит отметить, что случались и более вопиющие ситуации. Так, на менее серьёзном уровне спарринг-партнёры буквально перебирались из лагеря в лагерь. И, естественно, выдавали всю информацию о подготовке. Конечно, смущает этическая сторона вопроса. Но когда речь идёт о продвижении по рейтингу, титульной гонке… Тогда бойцы убирают моральный аспект на второй план, пользуясь любой возможностью поставить оппонента в тупик.

И всё-таки кажется, что слова Кёртиса – лишь попытка поймать хайп. А появление россиян в его лагере – совпадение. Во-первых, Копылов вряд ли мог быть уверен заранее, что его оппонентом действительно станет Крис. Во-вторых, решение о переходе из одного стана в другой могли принять сами россияне, которые не захотели помогать американцу в подготовке к бою с соотечественником.