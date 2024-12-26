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UFC Fight Night 249: Крис Кёртис – Роман Копылов, скандал, обвинил россиянина в шпионаже, подробности, что случилось

Американский боец UFC обвинил Копылова в шпионаже! У Кёртиса паранойя?
Сергей Сорокин
Американский боец UFC обвинил Копылова в шпионаже
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Крис уверен, что россиянин жульничает.

12 января состоится первый турнир 2025 года – UFC Fight Night 249. Одним из его главных хедлайнеров станет Роман Копылов. Он получил в соперники американца Криса Кёртиса. Россиянин победил в своём последнем бою, поэтому рассчитывает закрепить этот успех. Но на пути непростой оппонент, который обладает солидным опытом и внушительной нокаутирующей мощью. До поединка осталось чуть больше двух недель, а ситуация уже успела обостриться. Американский боец обвинил россиянина в попытке мошенничества. По мнению Кёртиса, за ним пытались следить при подготовке к турниру.

Россиянину предстоит важнейший бой в карьере:
Копылову дали слишком опытного соперника? Изучаем, насколько опасен Кёртис
Копылову дали слишком опытного соперника? Изучаем, насколько опасен Кёртис

Стоит отметить, что предстоящий поединок действительно выглядит ключевым для Романа. Копылов способен победить ветерана организации и совершить серьёзный прорыв. Но сначала необходимо всё-таки одолеть неуступчивого и очень опасного ударника. Американец, видимо, решил мощно подогреть интерес к поединку. И обратился к россиянину с крайне резким посланием. Кёртис уверен, что именно Роман подослал в тренировочный лагерь представителя США двух «шпионов».

Крис Кёртис
Крис Кёртис
американский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в среднем весе (до 84 кг)

«Пару недель назад появились двое русских, которые хотели стать частью команды. Через две недели они исчезли, как только Копылов приехал в город, и теперь тренируются вместе. Копылов, ты подонок!»

Стоит отметить, что, даже если эта ситуация и действительно была, она не является какой-то новой. Напротив, от подобных моментов страдали даже чемпионы и самые легендарные бойцы. А те, кто пользовался помощью «шпионов», иногда даже заявляли об этом во всеуслышание. Так было перед турниром UFC 217, в главном событии которого столкнулись Майкл Биспинг и Жорж Сен-Пьер. Канадец готовил под оппонента интересные фишки. Но все они быстро утекали в стан конкурента. Об этом рассказал сам Биспинг: «В эти дни Сен-Пьер на самом деле проводит много времени в Лос-Анджелесе. Он был в Wild Card Gym на тренировках с Фредди Роучем. Кстати, у меня есть парочка шпионов, и они рассказали мне кое-какую информацию. Жорж, если ты слушаешь приятеля, это общественное достояние. Я знаю людей оттуда. Я знаю, над чем ты работаешь, приятель, и это не сработает против меня».

Возможно, тот ход от Биспинга был лишь отвлекающим манёвром, рычагом давления. Такие выводы можно сделать по той причине, что Майкл проиграл. В третьем раунде американец, который готовился к ударной работе соперника, пропустил удушающий приём и был вынужден сдаться. Тогда Биспинг утратил титул чемпиона UFC в среднем весе. А Сен-Пьер ещё долго припоминал поверженному оппоненту слова о том, что Майкл полностью готов к любому шагу от канадца.

Майкл Биспинг и Жорж Сен-Пьер

Майкл Биспинг и Жорж Сен-Пьер

Фото: Brandon Magnus/Getty Images

Стоит отметить, что случались и более вопиющие ситуации. Так, на менее серьёзном уровне спарринг-партнёры буквально перебирались из лагеря в лагерь. И, естественно, выдавали всю информацию о подготовке. Конечно, смущает этическая сторона вопроса. Но когда речь идёт о продвижении по рейтингу, титульной гонке… Тогда бойцы убирают моральный аспект на второй план, пользуясь любой возможностью поставить оппонента в тупик.

И всё-таки кажется, что слова Кёртиса – лишь попытка поймать хайп. А появление россиян в его лагере – совпадение. Во-первых, Копылов вряд ли мог быть уверен заранее, что его оппонентом действительно станет Крис. Во-вторых, решение о переходе из одного стана в другой могли принять сами россияне, которые не захотели помогать американцу в подготовке к бою с соотечественником.

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