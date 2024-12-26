«Охрана защищает его!» Умар тренируется, пока Двалишвили истерично ищет конфликта

В ночь с 18 на 19 января в США состоится масштабный турнир UFC 311 с участием двух российских бойцов в титульных поединках. В соглавном событии вечера Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом легчайшего веса Мерабом Двалишвили.

Казалось, что реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна вряд ли чем-то можно перебить, но Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов настолько раскачали свой поединок, что кажется, именно к этой паре будет приковано основное внимание на январском турнире. Началось всё с момента, когда грузинский боец стал чемпионом, а Умар победил Кори Сэндхагена и взлетел на вторую строчку рейтинга. Мераб начал придумывать отговорки, говорить, что Нурмагомедов недостоин титульного боя, и бросать вызовы всем подряд: Шону О’Мэлли, которого недавно побил, Дэйвисону Фигейреду, Петру Яну. В общем, всем, но не Умару.

Бойцы начали задевать друг друга в социальных сетях, но жарче стало после официального анонса поединка. На пресс-конференции Мераб устроил бенефис в виде истерического спича о неуважении со стороны Умара: мол, россиянин и лично его задел, и страну его задел. На деле же ничего подобного не было, но Двалишвили полностью вышел из себя.

И до сих пор не пришёл в норму. Вместо подготовки к бою Мераб продолжает вести войну в интернете. На этот раз Двалишвили записал видео в социальных сетях, в котором рассказал, что его не пустила охрана в зал UFC… из-за тренировки Нурмагомедова.

«Охрана защищает его… Я собираюсь разгромить Умара за такое неуважение. Всё хорошо. Этот парень получит по заслугам 18 января», — сказал Двалишвили в видео на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Действия охраны в целом понять можно. Двалишвили ведёт себя неадекватно, пытался устроить потасовку на пресс-конференции, и поэтому сводить команды грузинского и российского бойцов в одном зале чревато. Непонятно, почему Мераб начал возмущаться, ведь Умар оказался в зале первым, и вполне логично, что именно Двалишвили пришлось ждать. Видимо, это бьёт по самолюбию грузинского бойца, в последнее время он всё больше чувствует себя ущемлённым и обиженным, и это сказывается на его психологическом состоянии.

Вообще, складывается ощущение, что Мераб готовится к бою только в интернете. Он беспрестанно пытается раздувать конфликты, постоянно появляется в социальных сетях, при этом если раньше он пытался задевать соперников в юмористической манере, то сейчас идёт откровенная злоба. А вот насчёт подготовки Двалишвили в зале есть большие сомнения. Понятно, что он готовится, иногда выкладывает фотографии со своим другом и спарринг-партнёром Алджамейном Стерлингом, но, кажется, что у него нет полной концентрации. Все эти истории с конфликтами только отвлекают чемпиона от тренировочного процесса, и это аукнется в поединке.

Нурмагомедов же, напротив, полностью сконцентрирован именно на спортивной составляющей. Умар тренируется под руководством Хабиба вместе с Исламом Махачевым, а спаррингует с ним, например, Генри Сехудо. Россиянин не обращает никакого внимания на выпады со стороны чемпиона и лишь иронично подкалывает Двалишвили в Сети. Например, после того как Мераб выложил видео с инцидентом с охраной, Умар выложил фотографию из зала вместе с Исламом Махачевым – тонко.

Есть ощущение, что Мераб понимает, что вскоре лишится чемпионского пояса. Он недоволен тем, что в UFC не пошли ему навстречу и не устроили, например, реванш с О’Мэлли или второй бой с Петром Яном. Ему дали самого неудобного соперника из всех – и, конечно, Двалишвили разочарован. Но вместо того, чтобы пахать в зале, настраиваться на поединок, в котором ему нужно многое доказать, Мераб зависает в социальных сетях, распыляется на никому не нужные и не интересные конфликты и истерики.

Да, всё это, конечно, заставило обратить внимание на предстоящий бой, всегда интересно наблюдать за поединками, в которых есть какой-то личный конфликт. Но, кажется, конфликт здесь есть только у Двалишвили, Умар же спокойно идёт к цели и готовится вернуть фамилии Нурмагомедов чемпионский пояс UFC.