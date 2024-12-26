Анкалаева «подставит» Чимаев? Бой Борза с Перейрой — мечта UFC

UFC начинает анонсировать турниры и бои на 2025 год. Уже прозвучало несколько громких имён, но на этом организация не собирается останавливаться. Ведутся разговоры о событии, которое может полностью перевернуть положение дел в среднем и полутяжёлом весе. Видимо, промоушену понравились поединки, которые сталкивают между собой бойцов из разных дивизионов. Поэтому таких противостояний становится всё больше. Судя по имеющейся информации, в разработке находится поединок Хамзата Чимаева и Алекса Перейры. И такой бой может затмить всё, что до этого видели фанаты смешанных единоборств.

Реальность такого поединка очень высока. Перейра в своём весе перебил всех, кроме Магомеда Анкалаева. Но россиянина он старательно избегает, не позволяя тому наконец-то дотянуться до заветной мечты. А в оппоненты получает парней, с которыми разбирается слишком легко и без лишнего шума. Такие титульники – не профиль UFC. Организация жаждет огня и в клетке, и за её пределами. Поэтому на бумаге Алекс давно должен был перебраться в другой дивизион. Правда, говорили о покорении тяжёлого веса. Но, видимо, туда бразильца допустят только в одном случае – если полномочия окончательно сложит легендарный Джон Джонс.

Алекс Перейра Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Путь Чимаева намного более витиеват и запутан. Достаточно просто напомнить, что он уже не раз перебирался из одной весовой категории в другую. И каждый раз останавливался буквально в шаге от титульного шанса, но так до него и не дотягивался. Случалось это из-за того, что Хамзат не мог выдерживать достаточной частоты поединков. После шикарных выступлений шли долгие простои, а в UFC не особенно любят чемпионов, которые готовы драться один раз в год (Джонс – исключение). Но сейчас, видимо, Борз окончательно созрел для боя за пояс. Просто испытание решили сделать «со звёздочкой».

Хамзат Чимаев празднует победу над Робертом Уиттакером Фото: Chris Unger/Getty Images

Абсолютно понятно, почему такой поединок притягивает запредельное внимание. В клетке случится настоящее столкновение стилей. Один боец – атлет, который полностью заточен на борьбу. И Борз, вне всякого сомнения, попытается разыграть этот козырь в своём рукаве. Многие буквально требуют, чтобы Алекса проверили именно в этом компоненте. Чимаев может попытаться справиться с чемпионом без лишнего риска для себя. При этом Перейра не раз доказывал, что способен решить всё и до первого перевода на канвас. Он обладает шикарной «колотушкой», застававшей врасплох даже самых топовых соперников. Поэтому любопытно, как именно он будет выстраивать свою тактику, чтобы не подпустить Борза близко.

Поединок Перейры и Чимаева мог бы стать украшением 2025 года. Поспорить с этим в плане зрелищности могут разве что Ислам Махачев и Арман Царукян. Но в этой ситуации становится очень грустно и обидно за другого россиянина. Если Борз действительно получит такой титульный шанс, то вновь останется в стороне Магомед Анкалаев. Он без устали колотит всю оппозицию, ищет варианты всё-таки дотянуться до своей мечты. Однако постоянно сталкивается с игнорированием со стороны организации.

Поединок Перейры и Чимаева – мечта для UFC. Громкий, статусный, интригующий. Но Анкалаева становится жалко. Кажется, что он сделал буквально всё возможное, чтобы подраться за титул. Однако на пути постоянно кто-то или что-то встаёт. Видимо, в этот раз «подставить» россиянина может соотечественник.