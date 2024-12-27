Безупречный Махачев, монструозный Перейра, дикий Мусаев. Лучшие MMA-бойцы 2024 года!

2025 год приближается с невероятной скоростью. Совсем скоро 2024-й закончится, оставив в памяти большое количество ярких моментов. Особенно много топовых событий было в мире смешанных единоборств. Постарались на славу бойцы, которые в погоне за титулами и поясами выдавали фантастические поединки. Мы собрали список самых ярких и успешных представителей MMA-индустрии за 2024 год. В нём сразу 10 кандидатов, сражающихся за первую строчку. Предлагаем вместе выбрать самого-самого!

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Рейтинг: лучший MMA-боец 2024 года Фото: Getty Images 1 место Ислам Махачев Российский чемпион – первый номер рейтинга P4P. В UFC давно признали заслуги Махачева, который тотально доминирует в своём дивизионе. В 2024 году Ислам провёл всего один поединок, но тот полностью оправдал все ожидания. На пути чемпиона оказался Дастин Порье – топовый ветеран организации. И с ним Ислам выдал пятираундовый триллер. На протяжении четырёх пятиминуток россиянин разбирал оппонента на части. А в пятой – поставил жирную точку. Красивый приём Д’Арсе — и третья защита чемпионского титула. Видимо, после Армана Царукяна (в случае победы) россиянин пойдёт покорять новые вершины в других дивизионах. Фото: Getty Images 2 место Шара Буллет Шара Буллет – один из самых ярких бойцов в UFC. Он долго не мог дебютировать в лиге, но теперь удивляет и поражает абсолютно всех. За 2024 год Магомедов успел подраться трижды. Сначала ярко нокаутировал бразильца Антонио Троколли. В третьем раунде россиянин финишировал соперника. Затем была непростая победа над Михалом Олексейчуком единогласным решением судей. А «на сладкое» шикарнейший двойной бэкфист в бою с Арменом Петросяном, который обернулся нокаутом во втором раунде. Шара набрал обороты и буквально несётся к титульному шансу. Фото: Getty Images 3 место Алекс Перейра Алекс Перейра – самый активный чемпион UFC. И с этим никто не станет спорить. За 2024 год Поатан успел провести три поединка. Первым на пути был Джамал Хилл, которого травмированный бразилец вырубил уже в первом раунде. Затем пал и Иржи Прохазка. Его Перейра отправил в нокаут во второй пятиминутке. Дольше всех за 2024 год Алекс возился с Халилом Раунтри. Но и здесь исход был прежним. В четвёртом раунде соперник был отправлен в глухой нокаут. А сам бразилец в очередной раз доказал, насколько значимым и важным он является для организации. Фото: Getty Images 4 место Александр Волков Может показаться странным, что в рейтинг попал человек, потерпевший в 2024 году поражение. Но это выглядит восстановлением справедливости. Россиянин провёл действительно шикарный период в карьере. Победа над Сергеем Павловичем стала одной из главных в карьере Драго. Волков тотально доминировал и спокойно разобрался с соотечественником. А затем было резонансное судейское решение в бою с Сирилем Ганом. Александр выглядел намного лучше оппонента, но уступил по итогам судейского вердикта. Однако, судя по словам Даны, всё равно остался одним из главных претендентов на чемпионский пояс. Фото: Getty Images 5 место Илия Топурия Буквально за год Илия Топурия превратился в суперзвезду UFC. Он успел провести два поединка, но оба навсегда вошли в историю. Сначала был титульный бой с Александром Волкановски. Казалось, с крепким соперником будет крайне непросто. Но уже во втором раунде был оформлен красивый нокаут. А затем на пути Топурии оказался опаснейший Макс Холлоуэй, который славился своей работой в стойке и ударной техникой. Но Илию было просто не удержать. Топурия уже в третьем раунде отправил соперника на канвас и оформил брутальное добивание. Фото: Getty Images 6 место Шамиль Мусаев Шамиль Мусаев – раскрывшаяся звезда из России. Он славился своей нокаутирующей мощью всегда. Но 2024 год стал пиком карьеры. Наш соотечественник выдал четыре красивейшие победы. Он расправился с Логаном Сторли, Мурадом Рамазановым (дважды) и Магомедом Умалатовым. Более того, лишь однажды дело дошло до решения. Во всех остальных случаях Шамиль разбирался с соперниками досрочно. Многие уже сейчас предрекают Мусаеву звёздное будущее в лучшей лиге на планете. Но пока он является чемпионом PFL. Фото: Getty Images 7 место Мераб Двалишвили Мераб Двалишвили – звезда UFC и в клетке, и за её пределами. Грузинский боец продемонстрировал, что обладает талантами шоумена. Но и в октагоне действовал безупречно. Сначала получилось расправиться с Генри Сехудо. В претендентском бою Мераб показал себя великолепно, забрав победу единогласным решением судей. А затем был титульник с Шоном О’Мэлли. И Двалишвили не позволил сопернику даже задуматься о потенциальной победе. Он совершенно спокойно снёс оппонента с пути, завоевав чемпионский титул. Фото: Getty Images 8 место Хамзат Чимаев Хамзат Чимаев дерётся довольно редко, но каждый его бой – праздник. Вот и в 2024 году Борз вышел в клетку всего лишь раз. Но его поединок совершенно точно запомнился фанатам смешанных единоборств. Преградой для Хамзата попытался стать Роберт Уиттакер. Однако уже в первом раунде Борз брутально разобрался с оппонентом. Он не просто финишировал соперника, но и нанёс ему жуткую травму. Видимо, Борз окончательно подобрался к титульному шансу. Осталось сделать решительный шаг и забрать своё. Фото: Getty Images 9 место Фрэнсис Нганну Возвращения Фрэнсиса Нганну из профессионального бокса все ждали с огромным нетерпением. И дождались. Состоялся долгожданный дебют Хищника в PFL. Он получился максимально удачным – боец расправился с Ренаном Феррейрой. После длительного простоя форма Нганну вызывала у фанатов вопросы. Но он снял их уже в первом раунде. Фрэнсис отправил соперника на канвас и буквально разбил в партере. Видимо, в MMA ему действительно интересен только Джон Джонс. Фото: Getty Images 10 место Александр Пантожа Александр Пантожа заходил в 2024 год в статусе чемпиона UFC. И подтвердил свой статус сполна. Сначала на его пути оказался Стив Эрцег. Вторая защита титула получилась довольно непростой. Но бразилец продемонстрировал характер и одержал победу единогласным решением судей. Под занавес года чемпиону подкинули ещё одно испытание. Ему противостоял дебютант лучшего промоушена на планете – Кай Асакура. И японца Пантожа удосрочил уже во втором раунде. Александр забрался оппоненту за спину и заставил того «уснуть». Две удачные защиты чемпионского титула совершенно точно делают бразильца одним из лучших бойцов уходящего года.

Мы предложили 10 лучших MMA-бойцов, которые, по нашему мнению, здорово проявили себя в уходящем году. Считаете, что кого-то в этом списке не хватает? Оставляйте свои варианты в комментариях!