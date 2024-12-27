Безупречный Махачев, монструозный Перейра, дикий Мусаев. Лучшие MMA-бойцы 2024 года!

2025 год приближается с невероятной скоростью. Совсем скоро 2024-й закончится, оставив в памяти большое количество ярких моментов. Особенно много топовых событий было в мире смешанных единоборств. Постарались на славу бойцы, которые в погоне за титулами и поясами выдавали фантастические поединки. Мы собрали список самых ярких и успешных представителей MMA-индустрии за 2024 год. В нём сразу 10 кандидатов, сражающихся за первую строчку. Предлагаем вместе выбрать самого-самого!
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Ислам Махачев
Российский чемпион – первый номер рейтинга P4P. В UFC давно признали заслуги Махачева, который тотально доминирует в своём дивизионе. В 2024 году Ислам провёл всего один поединок, но тот полностью оправдал все ожидания. На пути чемпиона оказался Дастин Порье – топовый ветеран организации. И с ним Ислам выдал пятираундовый триллер. На протяжении четырёх пятиминуток россиянин разбирал оппонента на части. А в пятой – поставил жирную точку. Красивый приём Д’Арсе — и третья защита чемпионского титула. Видимо, после Армана Царукяна (в случае победы) россиянин пойдёт покорять новые вершины в других дивизионах.
Шара Буллет
Шара Буллет – один из самых ярких бойцов в UFC. Он долго не мог дебютировать в лиге, но теперь удивляет и поражает абсолютно всех. За 2024 год Магомедов успел подраться трижды. Сначала ярко нокаутировал бразильца Антонио Троколли. В третьем раунде россиянин финишировал соперника. Затем была непростая победа над Михалом Олексейчуком единогласным решением судей. А «на сладкое» шикарнейший двойной бэкфист в бою с Арменом Петросяном, который обернулся нокаутом во втором раунде. Шара набрал обороты и буквально несётся к титульному шансу.
Алекс Перейра
Алекс Перейра – самый активный чемпион UFC. И с этим никто не станет спорить. За 2024 год Поатан успел провести три поединка. Первым на пути был Джамал Хилл, которого травмированный бразилец вырубил уже в первом раунде. Затем пал и Иржи Прохазка. Его Перейра отправил в нокаут во второй пятиминутке. Дольше всех за 2024 год Алекс возился с Халилом Раунтри. Но и здесь исход был прежним. В четвёртом раунде соперник был отправлен в глухой нокаут. А сам бразилец в очередной раз доказал, насколько значимым и важным он является для организации.
Александр Волков
Может показаться странным, что в рейтинг попал человек, потерпевший в 2024 году поражение. Но это выглядит восстановлением справедливости. Россиянин провёл действительно шикарный период в карьере. Победа над Сергеем Павловичем стала одной из главных в карьере Драго. Волков тотально доминировал и спокойно разобрался с соотечественником. А затем было резонансное судейское решение в бою с Сирилем Ганом. Александр выглядел намного лучше оппонента, но уступил по итогам судейского вердикта. Однако, судя по словам Даны, всё равно остался одним из главных претендентов на чемпионский пояс.
Илия Топурия
Буквально за год Илия Топурия превратился в суперзвезду UFC. Он успел провести два поединка, но оба навсегда вошли в историю. Сначала был титульный бой с Александром Волкановски. Казалось, с крепким соперником будет крайне непросто. Но уже во втором раунде был оформлен красивый нокаут. А затем на пути Топурии оказался опаснейший Макс Холлоуэй, который славился своей работой в стойке и ударной техникой. Но Илию было просто не удержать. Топурия уже в третьем раунде отправил соперника на канвас и оформил брутальное добивание.
Шамиль Мусаев
Шамиль Мусаев – раскрывшаяся звезда из России. Он славился своей нокаутирующей мощью всегда. Но 2024 год стал пиком карьеры. Наш соотечественник выдал четыре красивейшие победы. Он расправился с Логаном Сторли, Мурадом Рамазановым (дважды) и Магомедом Умалатовым. Более того, лишь однажды дело дошло до решения. Во всех остальных случаях Шамиль разбирался с соперниками досрочно. Многие уже сейчас предрекают Мусаеву звёздное будущее в лучшей лиге на планете. Но пока он является чемпионом PFL.
Мераб Двалишвили
Мераб Двалишвили – звезда UFC и в клетке, и за её пределами. Грузинский боец продемонстрировал, что обладает талантами шоумена. Но и в октагоне действовал безупречно. Сначала получилось расправиться с Генри Сехудо. В претендентском бою Мераб показал себя великолепно, забрав победу единогласным решением судей. А затем был титульник с Шоном О’Мэлли. И Двалишвили не позволил сопернику даже задуматься о потенциальной победе. Он совершенно спокойно снёс оппонента с пути, завоевав чемпионский титул.
Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев дерётся довольно редко, но каждый его бой – праздник. Вот и в 2024 году Борз вышел в клетку всего лишь раз. Но его поединок совершенно точно запомнился фанатам смешанных единоборств. Преградой для Хамзата попытался стать Роберт Уиттакер. Однако уже в первом раунде Борз брутально разобрался с оппонентом. Он не просто финишировал соперника, но и нанёс ему жуткую травму. Видимо, Борз окончательно подобрался к титульному шансу. Осталось сделать решительный шаг и забрать своё.
Фрэнсис Нганну
Возвращения Фрэнсиса Нганну из профессионального бокса все ждали с огромным нетерпением. И дождались. Состоялся долгожданный дебют Хищника в PFL. Он получился максимально удачным – боец расправился с Ренаном Феррейрой. После длительного простоя форма Нганну вызывала у фанатов вопросы. Но он снял их уже в первом раунде. Фрэнсис отправил соперника на канвас и буквально разбил в партере. Видимо, в MMA ему действительно интересен только Джон Джонс.
Александр Пантожа
Александр Пантожа заходил в 2024 год в статусе чемпиона UFC. И подтвердил свой статус сполна. Сначала на его пути оказался Стив Эрцег. Вторая защита титула получилась довольно непростой. Но бразилец продемонстрировал характер и одержал победу единогласным решением судей. Под занавес года чемпиону подкинули ещё одно испытание. Ему противостоял дебютант лучшего промоушена на планете – Кай Асакура. И японца Пантожа удосрочил уже во втором раунде. Александр забрался оппоненту за спину и заставил того «уснуть». Две удачные защиты чемпионского титула совершенно точно делают бразильца одним из лучших бойцов уходящего года.
Мы предложили 10 лучших MMA-бойцов, которые, по нашему мнению, здорово проявили себя в уходящем году. Считаете, что кого-то в этом списке не хватает? Оставляйте свои варианты в комментариях!