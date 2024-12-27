Фьюри дрался с Усиком очень плохо. Тайсон оставил всего себя в трилогии с Уайлдером

2024 год запомнился громкими противостояниями в профессиональном боксе. Особое внимание было уделено двум поединкам лучших на сегодняшний день тяжеловесов – Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Никто не мог и предположить, что Турки Аль аш-Шейху удастся не только провести первый в эпоху четырёх поясов поединок за титул абсолютного чемпиона мира в «королевском» дивизионе, но и свести боксёров в реванше, и всё это – в течение года!

Перед первым поединком небольшим фаворитом был британец: всё-таки Фьюри – прирождённый тяж, который выступает в этом дивизионе всю карьеру и имеет очень солидные габариты. Многие предполагали, что Тайсон за счёт массы, длины рук и своеобразной техники заберёт победу. Но Фьюри едва не был нокаутирован в девятом раунде и проиграл раздельным решением судей, потерпев первое поражение в карьере.

Перед реваншем многие тоже склонялись к победе Фьюри. На кону была трилогия, которая могла просто озолотить обоих боксёров, вдобавок Тайсон был мотивирован отомстить за поражение. Но не случилось. На этот раз Усик забрал победу единогласным решением судей и поставил жирную точку в их противостоянии. Не будем отрицать заслуг Усика, он провёл два отличных боя и доказал всем, что является лучшим боксёром современности. Однако глупо отрицать и то, что в поединках с Александром Тайсон был сам не свой.

Все ожидали от Фьюри совершенно иного бокса, другого выступления. Трилогия Цыганского короля с Деонтеем Уайлдером – это, пожалуй, лучшее, что видел современный «королевский» дивизион. И в той трилогии Фьюри был если не на пике, то практически в идеальной форме. Быстрый, резкий, скоростной, с горящими глазами – при этом с плотным ударом, с фирменным грязным клинчем и фантастической стойкостью. Тайсон разобрался с самым устрашающим нокаутёром XXI века, забрав его душу – Деонтей так и не сумел вернуться на вершину и найти прежнего себя.

Бой Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером Фото: Ethan Miller/Getty Images

При этом и сам Фьюри, похоже, оставил всего себя в той трилогии. Как он поднялся после нереальной серии от Уайлдера в первом поединке – эти кадры ещё долго крутили в повторах. Как он перебивал измученного Деонтея и ронял его раз за разом. В тех боях Тайсон хотел побеждать, боксировал активно, агрессивно, с большими желанием и самоотдачей. И всё это осталось там — в трёх боях с Деонтеем. Фьюри оставил всего себя там и, как и Уайлдер, больше не выходил на пик.

Плюс кажется, что саудовские деньги просто-напросто расслабили Фьюри. Уже после боя с Нганну было понятно, что Тайсон «поплыл» от таких сумм, перестал тренироваться и стал просто кайфовать от жизни. От той формы, в которой он был в трилогии с Уайлдером, не осталось и следа: Фьюри едва прошёл дебютанта в боксе, побывав в нокдауне. Понятно, что бой с Фрэнсисом можно списать на шапкозакидательское отношение британца, и все думали, что уж на бой за титул абсолютного чемпиона мира Фьюри выйдет совершенно другим.

Но прежнего Тайсона не было ни в первом, ни во втором поединках с Усиком. Был он только в каких-то отдельных эпизодах, особенно в начале боёв. Однако следом Усик захватывал инициативу, диктовал свой темп, и Фьюри ничего с этим не мог сделать. Или не хотел. Во втором бою, когда все его фанаты ждали от него подвига, Тайсон отбоксировал лишь стартовые три раунда, а затем Александр снова стал гонять его по рингу. Это был не тот Фьюри, который шёл в жёсткие размены с Уайлдером, ловил кураж в ринге и действительно получал удовольствие от того, что делал. Даже когда падал.

В боях с Усиком Фьюри будто просто отбывал номер. Он был медленным, тяжёлым и с потухшим взглядом. Тайсон подстраивался под стиль украинца, не использовал свои сильные стороны. Возраст и баснословные гонорары от саудовских шейхов убили в британце спортивный дух. Усик больше хотел победить, а всё желание Тайсона осталось далеко в прошлом. Британец был как довольный сытый домашний кот, которому, в общем-то, и охотиться не надо, так как всё у него есть. В моментах, когда во втором поединке можно было прибавлять и когда Усик проседал, Фьюри ничего не предпринимал. А потом Александр вновь включался, и Тайсон уже не мог ничего сделать.

Бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком Фото: Mark Robinson/Getty Images

Удивительно, как Цыганский король, не боявшийся парня, на счету которого было более 40 нокаутов, прошедший через бои с лучшими боксёрами мира, в том числе победив Владимира Кличко, включил заднюю передачу с боксёром из крузервейта. Боязнь это была, отсутствие мотивации и желания или что-то ещё – знает только британец. И он знает ответ на вопрос, почему мы не увидели в ринге старого доброго Тайсона Фьюри. То, что Цыганский король провёл оба поединка далеко не на своём максимуме, было очевидно всем.