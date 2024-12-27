«Малыхин — это кикбоксёр какой-то?» UFC убила интерес к остальным лигам

2024 год стал для UFC настоящим моментом прорыва. Лига мощнейшим образом выстрелила по всем показателям, оторвалась ещё дальше от всех преследователей. Промоушен добивается этого за счёт приглашения новых топовых бойцов, организации событий с приставкой «супер». Боссы уже анонсировали на следующий год ряд огненных турниров и останавливаться на достигнутом не собираются. Лучшая лига на планете старается упрочить свои позиции на мировом рынке. И пока приходится констатировать, что промоушен вчистую выигрывает эту конкуренцию. Не спас даже ход от PFL с покупкой Bellator.

Лучшим показателем того, насколько хорошо идут дела у других лиг, является популярность их суперзвёзд. А с этим аспектом пока – беда. На днях аналитик и экс-чемпион UFC Майкл Биспинг давал интервью. В этот момент прозвучал вопрос о возможном поединке Анатолия Малыхина и Алекса Перейры. Оказалось, что Биспинг попросту не знает российского бойца: «Кто такой Малыхин? Это кикбоксер какой-то, да? Я не уверен».

В Штатах действительно не особо следят за теми промоушенами, которые локально развиваются в других регионах. Например, One Championship – продукт азиатского производства и потребления. А Rizin FF ориентирован именно на Японию, имеет своего зрителя. Но нужно понимать, что даже в этих лигах есть бойцы, которые ломают рамки и расширяют границы. Например, всё тот же Малыхин стал первым в истории тройным (!) чемпионом One FC. А в итоге оказалось, что топовый аналитик попросту не знает о его историческом достижении. Такая ситуация совершенно точно выглядит удручающе. Активное развитие UFC, к большому сожалению, сильно бьёт по другим промоушенам, которые также заслуживают внимания.

Анатолий Малыхин Фото: ONE FC

Немного более оптимистичная ситуация у PFL. Лига переживает момент активного развития, постепенно реформируется. Однако пока получается реализовать далеко не все задумки. Напротив, турниры по-прежнему отстают от событий UFC в плане качества и статистики. В 2024 году лучшая лига на планете собрала сразу несколько кассовых событий. Особенно отличились UFC 300 и турнир в «Сфере». Юбилейный ивент собрал $ 16,5 млн только на продаже билетов! И это без учёта PPV. На этом фоне PFL попросту потерялась, поскольку турниров такого масштаба не было. А возвращение Фрэнсиса Нганну обернулось провалом. По имеющейся информации, на самый ожидаемый турнир года продали всего лишь 10 тысяч PPV. А это ужаснейший показатель.

Очень важным аспектом является то, что UFC не так сильно подвержена доминации россиян. У PFL же заметен крен в сторону наших соотечественников. Безусловно, российские фанаты с восторгом наблюдают за тем, как бойцы добираются до титулов, забирают призовые в Гран-при. Но при этом в Америке это вряд ли вызывает большой интерес. Такого мнения придерживается и глава RCC Николай Клименко. Он предположил, что складывается прямо противоположная ситуация.

Николай Клименко глава RCC «Я был сейчас на заключительном турнире PFL, битве за Гран-при. С точки зрения организации всё очень круто продумано. В Эр-Рияде была очень крутая картинка, организация на уровне. Большой вопрос – нужны ли чемпионы из России в США, по всему миру. Это большой минус, когда ты работаешь по системе Гран-при. Вроде всё интересно идёт, по-спортивному. Однако какого-то шума я не увидел, не почувствовал. Даже на финалах арена не была заполнена. Финалисты с точки зрения медиа не были узнаваемы. Да и не стали более узнаваемы. Мне кажется, PFL будет меняться. Система Гран-при больше напоминает любительский спорт».

Безусловно, очень приятно наблюдать за развитием UFC. Промоушен активно прокачивается во всех аспектах, становится ещё более популярным. А разрыв и доминация над всеми остальными преследователями – всё более ощутимая. Главное — в этой ситуации всё-таки сохранить конкуренцию. Её отсутствие может негативно сказаться на развитии всех смешанных единоборств.