Битва россиян за абсолют, история Усика и Фьюри. Лучшие боксёрские бои 2024 года!

2024 год подходит к концу, поэтому наступает время подводить итоги. Приход Саудовской Аравии в профессиональный бокс перевернул индустрию. Состоялось огромное количество ярких поединков и интереснейших турниров. Но, очевидно, некоторые сильно выделялись из общего ряда. Мы подготовили список из пяти боёв, которые, на наш взгляд, были лучшими и навсегда запомнились фанатам джентльменского вида спорта.

Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол

На первом месте, безусловно, поединок двух россиян за звание абсолютного чемпиона мира. Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол долго шли к этому бою. И наконец-то столкнулись в ринге, устроив настоящую битву стилей. Ещё до начала поединка было понятно, что это столкновение нокаутёра и «игровика». А главная интрига заключалась в том, будет ли в этом бою нокаут. В итоге досрочного финиша так и не случилось. Но при этом все 12 раундов в ринге царила ожесточённая борьба. И дело дошло до судейского решения, которое стало самым логичным завершением боя. Складывалось ощущение, что чуть более акцентированно и удачно отработал Артур. Та же ситуация была и на судейских записках. Победа и звание абсолютного чемпиона – у Бетербиева.

Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев Фото: Richard Pelham/Getty Images

Александр Усик – Тайсон Фьюри

Первый поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри – исторический бой за звание абсолютного чемпиона. Впервые за долгое время этот статус был определён в «королевском» дивизионе. Кроме того, поединок переносился и срывался. Это добавляло в ситуацию перчинки. А к самой битве накопилось запредельное напряжение. Сам поединок также порадовал драматургией. Первая половина боя осталась за Цыганским королём. Во второй уже тотально доминировал Усик, который отправил соперника в нокдаун. В итоге дело дошло до судейского решения. Раздельным вердиктом победу забрал Александр. Но вокруг этого поединка и дальше шли ожесточённые споры.

Александр Усик – Тайсон Фьюри Фото: Richard Pelham/Getty Images

Бахрам Муртазалиев – Тим Цзю

Апсет года или нет – решать экспертам. Но в ринге сошлись парни, которых вполне можно считать соотечественниками. Тим Цзю представляет Австралию, однако все прекрасно понимают, что именно значит для него Россия. Поединок носил важнейший характер. Тим считался очевидным фаворитом. Но дело завершилось – всё-таки – грандиозным апсетом. С самого начала Бахрам тотально завладел преимуществом и стал буквально разбивать Цзю. А затем поставил жирную точку — уже в третьем раунде. Муртазалиев победил и существенно продвинулся в титульной гонке. А Тим после двух поражений подряд ещё больше забуксовал.

Тим Цзю — Бахрам Муртазалиев Фото: Alex Menendez/Getty Images

Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа

Ещё одни представители «королевского» веса. И снова ситуация, которую можно назвать грандиозным апсетом. Энтони Джошуа выглядел фаворитом и подходил к поединку в прекрасном состоянии. Но в ринге с ним сошёлся «голодный» Даниэль Дюбуа. Эй Джей шёл на серии из четырёх побед, однако выглядел непривычно вяло и беспомощно. И этим идеально воспользовался молодой британец. В первом, третьем и четвёртом раундах Дюбуа отправлял соперника в нокдаун. А в пятом поставил красивую финальную точку. Теперь Даниэль является одним из главных претендентов на бой с Усиком.

Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Василий Ломаченко – Джордж Камбосос

Василий Ломаченко всегда устраивает настоящее шоу в ринге. Вот и теперь все ждали красивой битвы. А в соперниках оказался Джордж Камбосос. Парни рубились за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF и за титул чемпиона мира по версии IBO. С первого раунда Ломаченко начал диктовать свои условия. А с пятой трёхминутки доминация стала тотальной. Однако только в 11-м раунде Василий добился цели. Сначала он отправил соперника на канвас ударом в корпус. После этого Камбосос снова пропустил, и рефери дал отмашку об остановке боя, а угол Джорджа одновременно сигнализировал о сдаче.

Василий Ломаченко – Джордж Камбосос Фото: RICHARD WAINWRIGHT/EPA/ТАСС

Именно эти бои мы считаем лучшими по итогам 2024 года. И расположились они именно в порядке своей топовости, на наш взгляд. Считаете, что мы что-то забыли? Пишите в комментариях.