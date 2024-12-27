Уланбеков — нереализованный талант команды Хабиба. Почему он ещё не чемпион?

В ночь с 18 на 19 января в США состоится первый номерной турнир UFC в 2025 году – UFC 311. Помимо Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова, которые выступят в двух главных поединках вечера, свой бой проведёт ещё один член команды Хабиба – Тагир Уланбеков. Ему предстоит бой против непобеждённого Клейтона Карпентера.

Команда Хабиба, а точнее, команда Абдулманапа Нурмагомедова, которую он оставил после себя сыну, широко представлена в разных лигах, в том числе и в UFC. Помимо Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова, которые широко известны и американской публике, есть и менее медийные бойцы. Таким является представитель наилегчайшего дивизиона Тагир Уланбеков.

Тагир Уланбеков Фото: Brooke Sutton/Getty Images

Уланбекову 31 год, и он, как и большинство представителей команды Хабиба, выходец из Дагестана. С детства Тагир занимался единоборствами, в том числе и боевым самбо, после чего решил посвятить себя смешанным единоборствам. Интересно, что уже после дебюта в ММА Уланбеков добился наивысшего результата в боевом самбо, выиграв в 2014 году чемпионат мира.

В смешанных единоборствах долгое время Тагир шёл без поражений, выступая в местных лигах, и даже завоевал титул чемпиона AMC Fight Nights Global. Правда, в первой же защите его утратил, потерпев первое поражение от будущего бойца UFC Жалгаса Жумагулова. После этого Уланбеков добрался до титула чемпиона Gorilla Fighting Championship, откуда отправился покорять лучшую лигу мира.

В UFC Тагир стартовал с двух побед судейскими решениями над бразильскими бойцами Бруно Силвой и Алланом Насименто, а затем проиграл опытному Тиму Эллиотту, который дал очень конкурентный бой, и Мухаммаду Мокаеву. К слову, после этого боя в интернете разлетелась на мемы фраза «работай, долбарик», которую Хабиб крикнул в адрес Уланбекова, будучи у него в углу: вы наверняка видели эти эмоции, даже если не сильно увлекаетесь единоборствами.

Тагир Уланбеков Фото: Chris Unger/Getty Images

Поражение от Эллиотта и недовольство Нурмагомедова «взбодрили» Тагира: всё-таки две победы решениями и поражение от ветерана – не тот старт, которого ждали от члена команды Хабиба. И Уланбеков показал, на что способен – в следующих двух поединках он поймал Натана Манесса на «гильотину» в первом раунде и Коди Дёрдена на удушение сзади во втором раунде – уже больше похоже на школу Хабиба.

Но здесь же стоит отметить, что Уланбеков слишком часто испытывает проблемы с весогонкой. У Тагира сорвались семь боёв за время его выступления в UFC — фантастические со знаком минус цифры, ведь проведённых поединков у него пять. Вот и осенью россиянин проиграл весам, не уложившись в лимит категории на 1,5 кг перед поединком с Джошуа Ваном, из-за чего бой был отменён.

Сейчас Уланбеков занимает 11-ю позицию в рейтинге наилегчайшего дивизиона. Тагир ещё полностью не раскрыл себя в лучшей лиге мира, хотя, конечно, потенциал у него большой – всё-таки чемпион мира по боевому самбо. Уланбеков отлично борется, имеет хорошие навыки в партере, в целом неплох в стойке. Пока Тагир не сильно раскручен медийно, да и первые выступления в UFC оставляли желать лучшего. Сейчас Уланбеков заметно прибавил, и у него есть большое преимущество над всеми остальными – он из команды Хабиба. Помните, как ловко получил титульный бой Умар Нурмагомедов? Он ведь, как и Тагир, был за пределами десятки сильнейших, одна победа над Кори Сэндхагеном – и Умар дерётся за титул.

Уланбеков, конечно, не брат Хабиба, но за него Нурмагомедов тоже может замолвить словечко, особенно если учитывать, что Тагир выступает в дивизионе «мухачей», к которому есть масса вопросов. Сначала там титульный бой получил девятый номер рейтинга Стив Эрцег, а следом и вовсе дебютант лиги Кай Асакура. Сейчас в дивизионе нет свежей крови, все уже передрались друг с другом по несколько раз, поэтому у Уланбекова есть отличный шанс заявить о себе на турнире в США.

В карде будут выступать и Ислам Махачев, и Умар Нурмагомедов, значит, с большой долей вероятности на турнире будет присутствовать и Хабиб, который в случае чего взбодрит Уланбекова своими фирменными фразами. Но Тагир и сам должен себя проявить в предстоящие выходные, тем более что в соперниках у него непобеждённый американский боец Клейтон Карпентер с рекордом 8-0, который и в партере хорош (четыре сабмишена), и в стойке (два нокаута).

К этой паре явно будет приковано особое внимание, матчмейкеры потирают руки и ждут победителя, чтобы предложить ему если не титульный бой, то точно поединок с парнями из топ-5. Это отличный шанс для Уланбекова проявить себя и заявить о титульных претензиях, тем более что потенциал у Тагира большой. Главное, не погрязнуть в скучных поединках с судейским решением – тогда дорогу к титульнику не поможет проложить даже Хабиб. Ну и, конечно, остаётся надеяться, что Тагир поработал с диетологами, которые помогут ему влезть в лимит наилегчайшего веса: ещё один срыв поединка может оказаться для него последним в UFC.